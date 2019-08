Barcelona chiêu mộ thành công Junior Firpo, phí giải phóng 200 triệu Euro

Trang chủ xác nhận CLB này đã chiêu mộ thành công hậu vệ trái Junior Firpo từ với mức giá 18 triệu Euro (kèm 12 triệu Euro phụ phí). Hợp đồng có thời hạn 5 năm, và phí giải phóng là 200 triệu Euro.

Theo ESPN, đàm phán giữa hai đội đã diễn ra trong vài tháng gần đây. Betis sẵn sàng để Firpo ra đi với giá thấp hơn phí giải phóng hợp đồng (40 triệu Euro) và con số cuối cùng đã được thống nhất vào hôm thứ Bảy (giờ địa phương).

Cách đây vài giờ, nhà báo Fabrizio Romano cho biết, cầu thủ từng thi đấu cho đội U21 đã có mặt ở Barcelona để chuẩn bị cho buổi kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm (đến tháng 6/2024).

Junior Firpo is now in Barcelona having medical tests as new Barça player. Then he’ll sign his contract until June 2024. 🔵🔴 #FCB #Barcelona #Betis