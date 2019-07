Barcelona bị 'bóc mẽ' vì dòng trạng thái 'đá xoáy' Real chỉ biết tung tiền mua sao

Kì chuyển nhượng mùa Hè 2009 là một phiên chợ đầy sôi động với . Khi đó, Los Blancos đã đem về đến 4 ngôi sao đình đám của làng bóng đá thế giới gồm Cristiano Ronaldo (94 triệu Euro), Kaka (67 triệu Euro), Karim Benzema (35 triệu Euro) và Xabi Alonso (34,5 triệu Euro).

Ngoài ra, đội chủ cân Santiago Bernabeu còn chiêu mộ những cầu thủ khác như Raul Albiol, Alvaro Arbeloa, Alvaro Negredo và Esteban Granero.

Ở thời điểm đó, đối thủ không đội trời chung với Real là lại có phần khá khó chịu với những "bom tấn" liên tục được kích hoạt. Trong một bài viết trên trang Twitter, Barca đăng tải dòng trạng thái có phần "cà khịa" cực mạnh bằng tiếng Catalan: "Barcelona sản xuất tài năng, còn Real thì mua họ về".

Thế nhưng đến giờ phút này, mọi chuyện đã dần dần thay đổi. Kể từ năm 2014, Barcelona đã chi ra hơn 1 tỉ Euro trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đình đám như Luis Suarez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann... - nhiều nhất trong số các đội bóng trên khắp thế giới.

Trong khi đó, các sản phẩm từ lò La Masia lại có chất lượng giảm sút đi đáng kể. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt cầu thủ được mệnh danh là "Messi mới" của lò đào tạo này lại không thể cạnh tranh với "Messi bản gốc" và liên tiếp bật bãi.

Nhiều CĐV đã nhanh chóng "đào mộ" bài đăng nói trên của Barca, và chỉ trích CLB này vì cũng "đốt tiền" chẳng kém ai:

They are producing now yeah?