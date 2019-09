Barcelona 5-2 Valencia: Thần đồng Ansu Fati lại ghi bàn, vượt Messi ở tuổi 16

Chỉ trong vỏn vẹn 7 phút đầu tiên, Ansu Fati trong lần đầu tiên đá chính cho đã gây "chấn động" khi ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo cho Frenkie de Jong.

Từng gây sốt khi ghi bàn ở trận ra mắt Barca ở trận đấu với Osasuna cách đây hơn 2 tuần, Ansu Fati tiếp tục được HLV Ernesto Valverde trao cơ hội đá chính khi mà hai người đàn anh Luiz Suarez không thi đấu ngay từ đầu còn Lionel Messi vẫn phải ngồi ngoài.

Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, Fati mở tỷ số sau pha dứt điểm một chạm trong vòng cấm địa của . Bàn thắng thể hiện cách di chuyển khôn ngoan và khả năng dứt điểm đáng nể của cầu thủ sinh sinh ra tại châu Phi.

Sau đó 5 phút, Fati qua người bên cánh trái rồi "đáp lễ" bằng một đường kiến tạo giúp Frenkie de Jong đệm bóng tung nóc lưới thủ môn Jasper Cillessen. Kết quả chung cuộc là 5-2 nghiêng về phía đội chủ sân Camp Nou.

1 - Ansu Fati (16 years and 318 days) has become the youngest player to both score and assist in a LaLiga game in the 21st century. Diamond. pic.twitter.com/jk2zA8ddbZ