Barca bị cầm hòa, CĐV lại đặt nghi vấn Messi 'lạnh nhạt' với Griezmann

Hồi đầu tháng Mười vừa qua, tiền đạo Antoine Griezmann từng thừa nhận gặp một số khó khăn nhất định trong việc làm thân với Lionel Messi. Thời điểm đó, tân binh khẳng định: "Messi không phải là người nói nhiều, và tôi cũng vậy. Vì thế, sự giao tiếp giữa chúng tôi trở nên không hề dễ dàng."

Messi sau đó đã lên tiếng khẳng định giữa anh và cầu thủ người Pháp không hề có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến các tình huống diễn ra ở trận hòa 0-0 của Barca trước Slavia Praha ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng UEFA vừa qua, các cổ động viên đội chủ sân Nou Camp lại có cơ sở để đặt ra nghi vấn về sự bất đồng giữa hai chân sút này.

If Griezmann was Suarez here,we all know what messi would do.#BarcaSlavia pic.twitter.com/vSotmUwN5a