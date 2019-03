Bằng chứng cho thấy Ronaldo không còn tình cảm với Real, chỉ hướng về Juve

chính là nơi giúp Cristiano Ronaldo đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, siêu sao người đã để CLB này ở quá khứ và dồn toàn tâm toàn ý cho , CLB đang khiến anh cảm thấy được trân trọng hơn.

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Ronaldo đã chính thức trở lại khoác áo ĐT Bồ Đào Nha sau nhiều tháng nghỉ ngơi và nhận được sự chào đón nồng hậu từ các CĐV. Một NHM đã chờ anh ở khách sạn và xin chữ kí của chân sút này trên một chiếc áo đấu của Real Madrid.

A fan asked Cristiano Ronaldo to sign his Real Madrid shirt yesterday.

He joked back: “Don’t you have a Juventus shirt?"

⚫️⚪️ pic.twitter.com/CzTksmUCuE