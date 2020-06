Ban tổ chức sân Hà Tĩnh bị phạt 15 triệu đồng

Với việc để khán giả tràn xuống sân gây ảnh hưởng an toàn trận đấu, ban tổ chức sân Hà Tĩnh đã phải nhận phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Theo quyết định số 204/QĐ-LĐBĐVN, với việc để xảy ra tình trạng nhiều khán giả tràn xuống đường piste trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2020, ban tổ chức sân Hà Tĩnh đã phải nhận án phạt 15 triệu đồng từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá (VFF).

Đơn vị tổ chức trận đấu kể trên có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF căn cứ theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Chia sẻ với Zing.vn về quyết định này, trưởng ban kỷ luật Vũ Xuân Thành giải thích: "Đây là lần đầu tiên sự cố diễn ra trên sân của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ban tổ chức sân chưa có kinh nghiệm, nhưng may mắn là không có tai nạn đáng tiếc nên chỉ phạt răn đe, làm bài học cho các trận tới".

Ở trận đấu giữa hai đội hôm 12/6, lượng vé bán ra ban đầu chỉ dừng ở mức 13.000. Tuy nhiên lượng người vào sân ước tính lên đến hơn 2 vạn.

Khi trận đấu diễn ra được 20 phút, trước áp lực ngày một lớn trên các khán đài, một số CĐV đã buộc phải nhảy xuống khu vực đường piste, gây mất an toàn cho công tác tổ chức trận đấu. Trọng tài đã buộc phải cho dừng trận đấu để ổn định công tác an ninh. Điều này khiến hiệp một được bù giờ 22 phút. Tuy nhiên thời gian còn lại, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, trận đấu được cán đích an toàn.