Balotelli sút bóng lên khán đài, đùng đùng rời sân vì bị phân biệt chủng tộc

Trong cuộc đọ sức giữa Hellas Verona và Brescia tại vòng 11 vừa qua, vấn đề phân biệt chủng tộc lại một lần nữa gây ra ảnh hưởng xấu khi tiền đạo Mario Balotelli phải hứng chịu những phản ứng tiêu cực từ khán đài.

Chân sút sinh năm 1990 liên tục phải nhận những tiếng la ó, chế giễu từ phía khán giả. Phút 53, anh đã không thể kềm chế được bản thân và quyết định ngừng thi đấu. Trước khi rời đi, Balotelli còn biểu lộ sự phản ứng quyết liệt bằng việc cầm bóng đá mạnh lên khán đài trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Phải nhờ đến sự động viên từ đồng đội, đối thủ cũng như các trọng tài, anh mới trở lại để tiếp tục thi đấu.

Following racist abuse from Hellas Verona fans, Mario Balotelli kicked the ball into the stands.



