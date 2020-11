AS Roma 'tá hỏa' khi phát hiện... bom ngay tại sân tập

Chiều qua (28/10), một sự việc hy hữu đã xảy ra tại CLB AS khi một số vật liệu nổ đã được phát hiện trong quá trình thi công, cải tạo khu tập luyện ở vùng Trigoria thuộc thành phố Rome (Italia).

Theo thông báo từ người phát ngôn CLB, đây đều là những quả bom từ thời... Thế chiến thứ hai, đã nằm im tại đây trong suốt nhiều năm vừa qua.

Ngay lập tức, Quân đội Italia và đội rà phá bom mìn đã được điều động đến hiện trường để xử lý tình hình.

Well, this doesn’t happen every day... 😅



A big thank you to the Italian army and their bomb squad, after they safely and successfully removed a number of devices dating back to the Second World War from the club’s training centre at Trigoria this week! 👏 #ASRoma pic.twitter.com/8HDiURbxTe