Arteta bị chỉ trích, sao Arsenal thẳng thắn lên tiếng phản bác

Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra lạc quan dù đội nhà thất thủ trên sân Anfield của Liverpool.

Chia sẻ trước giới truyền thông, Hector Bellerin tin rằng thất bại trước không làm giảm bầu không khí lạc quan ở . Cụ thể, anh tin rằng các cầu thủ đang có sự khao khát sau nhiều năm thi đấu kém ấn tượng.

Vừa qua, Pháo thủ đã nhận trận thua đầu tiên khi để The Kop đánh bại với tỷ số 3-1. Đây là kết quả khá đáng tiếc cho The Gunners, bởi lẽ CLB Bắc London đã mở điểm trước do công của Alexandre Lacazette.

Dù vậy, dàn sao Arsenal và HLV Mikel Arteta vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Cụ thể, Hector Bellerin tin rằng đội nhà đã đạt được những thành quả mà các CĐV không dám nghĩ tới.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, cựu sao Barca cho biết:

"Phòng thay đồ đã tỏ ra thất vọng. Đây là khao khát mà đội bóng đã đánh mất trong vài năm gần đây và chúng tôi muốn thắng trong mọi trận đấu. Dù biết là khó khăn, tuy nhiên CLB tin rằng mình có thể giành kết quả tốt trước Liverpool." "Thật khó chịu, nhưng chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận thua này. CLB đã thu về những kết quả mà CĐV không tin chúng tôi có thể làm được. Tôi nghĩ các cầu thủ đang tập luyện chăm chỉ."

Trước mắt Arsenal vẫn là màn đối đầu với Liverpool, tuy nhiên lần này là trong khuôn khổ . Đó là thời cơ lý tưởng để Pháo thủ có thể phục thù.