Arsenal thắng kịch tính, Sokratis vẫn hóa trò cười vì ăn vạ quá lố

Trong lúc Arsenal phải chơi thiếu người, trung vệ Sokratis Papastathopoulos đã nghĩ ra cách không thể kì lạ hơn để cân bằng quân số với Aston Villa.

Tại vòng 6 Ngoại hạng , đã phải rất vất vả để giành được chiến thắng trước trong bối cảnh bị thủng lưới từ sớm và còn phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Ainsley Maitland-Niles.

Hai lần bị dẫn trước song Pháo Thủ vẫn giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo để thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó giành thắng lợi 3-2.

Trong hiệp một, chứng kiến cảnh đội nhà chịu thiệt về quân số, trung vệ Sokratis Papastathopoulos đã "nảy ra" giải pháp ăn vạ có một không hai. Cụ thể, anh này đã lao đầu vào giữa hai chân của Wesley Moraes bên phía Aston Villa rồi tỏ thái độ và biểu cảm như thể mình đối phương chơi xấu.

Just look at Sokratis. Arsenal in a horrible state 😂😂😂 pic.twitter.com/q4xEhTkVcN — Chidiebere Ogu ™️ (@chyngyozil) September 22, 2019

Các CĐV có mặt trên sân cũng như những khán giả theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ vô cùng bối rối trước hành động này đến từ trung vệ Arsenal. Nhiều người thắc mắc về pha đóng kịch "quá lố" đến từ trung vệ người Hy Lạp.

Peak 2019 Arsenal. Sokratis tries to get Wesley sent off by head butting his own hand 🙌 https://t.co/L7BmCdi38c — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 22, 2019

"Vâng, đây là đỉnh cao của Arsenal vào năm 2019: Sokratis tìm cách để Wesley nhận thẻ đỏ bằng việc húc vào tay đối phương" - một CĐV bình luận.

Sokratis got bullied, punched Wesley, and now feigns injury to try and get him sent off. Dirtiest player in the league after David Silva. — Un Prophète (@mediocentr0) September 22, 2019

"Sokratis đấm Wesley rồi sau đó giả vờ bị chấn thương để tìm cách khiến cậu ta bị đuổi. Đúng là cầu thủ chơi 'bẩn' nhất giải Ngoại hạng Anh."

Embarrassing from Sokratis, who clutches his face in an attempt to get Wesley sent-off (zero contact). — matt maher (@mjmarr_star) September 22, 2019

"Hành động của Sokratis thật đáng xấu hổ. Anh ta dúi đầu vào Wesley để khiến cầu thủ này phải nhận thẻ mà không có bất cứ va chạm nào!"

3 điểm mà Arsenal giành được trong trận đấu vừa qua dù sao cũng đã khiến áp lực lên chiếc ghế của HLV Unai Emery giảm đi phần nào.

Hiện tại, Pháo Thủ đã có được vị trí thứ 4 trên BXH với 11 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên.