Arsenal chiêu mộ Nicolas Pepe với giá 72 triệu Bảng, phá kỉ lục chuyển nhượng CLB

Arsenal đã chính thức có được chữ kí của tiền đạo Nicolas Pepe từ với giá chuyển nhượng lên đến 72 triệu Bảng - một kỉ lục của đội bóng thành London này. Đây là tân binh thứ 4 của Pháo Thủ trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, sau Gabriel Martinelli, William Saliba và Dani Ceballos (mượn từ ).

Trước Pepe, kỉ lục chuyển nhượng của thuộc về Pierre-Emerick Aubameyang khi chuyển đến từ với giá 56 triệu Bảng hồi năm 2018.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW