Áo đấu sân khách của Chelsea bị chê tơi tả vì... 'nhái' Crystal Palace

Mẫu áo đấu thứ 3 của Chelsea vừa ra mắt đã nhận đủ lời chê vì bị đánh giá là quá xấu và... "nhái" từ Crystal Palace.

Mới đây, đã ra mắt bộ áo đấu thứ 3 dành cho các trận đấu sân khách ở sân chơi châu Âu trong mùa giải 2020/21.

Áo đấu mới này được thiết kế với sọc đỏ - xanh khá lạ lẫm, đi kèm với đó là khẩu hiệu "It's a Chelsea thing" (Tạm dịch: Đó là phong cách Chelsea)

Theo giới thiệu từ đội bóng thành London, nền áo màu hồng đỏ và các sọc xanh lấy cảm ứng từ bộ sưu tập giày Air Max 180 - lần đầu ra mắt năm 1991 - của hãng sản xuất Nike.

Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here! 🔥



One for the sneakerheads 👟, inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!



Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2020

Đáng nói rằng, ngay sau khi được giới thiệu, áo đấu thứ ba này đã nhận phải vô số "gạch đá" từ người hâm mộ The Blues. Người ta tin rằng mẫu thiết kế này đã "chịu ảnh hưởng" không ít từ sản phẩm của - một CLB khác cũng đang chơi ở Ngoại hạng .

A) Who at Nike designed this?



B) Who at Nike thought this was good?



C) Who at Chelsea have this the green light? — Micéle Leita (@MiceleLeita) September 7, 2020

Một CĐV có tên Micele Leita đặt câu hỏi:

A) Ai ở hãng Nike thiết kế bộ này vậy?

B) Ai ở Nike nghĩ nó là thiết kế đẹp?

C) Người nào ở Chelsea cho phép nó ra mắt thế?

Thêm vào đó, một CĐV khác bày tỏ sự... kinh sợ vì áo đấu mới:

"Đây là cảm giác của CĐV Chelsea, sau khi 'trót' nhìn thấy mẫu áo này!"

Chưa dừng lại ở đó, chính CLB Crystal Palace cũng vào... hùa theo người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge.

Trên trang Twitter chính thức, đội bóng vùng Nam London chễ giễu khẩu hiệu "Đó là phong cách Chelsea" bằng dòng hashtag: "ItsNotThoughIsIt" (Đừng nói như vậy chứ) - ngầm định rằng thiết kế sọc đỏ - xanh mới là đặc trưng của đội bóng này.

Trên trang Facebook của Chelsea tại , nhiều người hâm mộ cũng cùng chung nhận định, cho rằng thiết kế mới là quá xấu so với hai bộ áo được ra mắt cách đây không lâu.

Fan Việt cũng chê "tơi tả" áo đấu của Chelsea như các CĐV nước ngoài.

Theo thông báo từ trang chủ Chelsea, mẫu áo mới sẽ được mở bán từ ngày 10/9.