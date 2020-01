Andre Gomes lần đầu trở lại tập luyện sau chấn thương kinh hoàng

Hôm 28/1, tiền vệ Andre Gomes của đã lần đầu tiên tham gia tập luyện trở lại. Trước đó, anh đã dính chấn thương mắt cá rất nặng sau pha vào bóng của Son Heung-min ở trận đấu tại vòng 11 Ngoại hạng .

Thời điểm đó, các chuyên gia cho rằng cầu thủ người sẽ phải mất từ 6 tháng đến một năm mới có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên, Gomes chỉ phải ngồi ngoài trong vòng 86 ngày, và hoàn toàn có cơ hội "tái xuất" sớm hơn nhiều so với dự kiến.

