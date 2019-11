Andre Gomes lần đầu lên tiếng sau chấn thương vì pha va chạm với Son Heung-min

Sau pha va chạm trong trận đấu với Hotspur hồi tuần trước dẫn đến chấn thương nặng ở mắt cá, tiền vệ Andre Gomes đã lập tức được đưa lên bàn mổ. Theo xác nhận từ CLB , ca phẫu thuật của cầu thủ người đã diễn ra thành công và dự kiến anh sẽ cần 6 tháng hồi phục trước khi quay trở lại sân cỏ.

Vừa qua, tiền vệ này vừa có lần đầu lên tiếng sau chấn thương và gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ cũng như các thành viên đội bóng nhờ sự giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn.

Thank you for your unconditional support! 🙏



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! 🙏



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! 🙏 pic.twitter.com/KEz31pvWD2