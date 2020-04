Alexander-Arnold buồn rười rượi vì mất chức vô địch ePremier League vào tay sao Wolves

Ngôi sao của Liverpool không giấu được nỗi buồn, sau khi nhận thất bại trước Diogo Jota trong trận chung kết giải FIFA 20.

ePremier League là giải đấu FIFA 20 được tổ chức để gây quỹ cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Giải đấu vừa khép lại với chức vô địch dành cho Diogo Jota ( ), sau khi có được "bàn thắng vàng" trước Trent Alexander-Arnold ( ).

Trận đấu đầy kịch tính này được livestream và đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Tiền đạo người chỉ có thể lội ngược dòng thành công để thắng 2-1 khi bước vào hiệp phụ, sau đó đã dành rất nhiều lời khen cho đối thủ.

Let’s go, Trent!! 🙌



Watch LIVE as @trentaa98 faces Diogo Jota in the #ePremierLeague Invitational final 🎮⚽️https://t.co/qWYpQN12yS — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 25, 2020

Khi được BLV nêu cảm nhận sau trận đấu, Alexander-Arnold chỉ có thể nói: "Ừm, một trận đấu hay."

Sau khi đã bình tĩnh lại, anh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc khi được góp mặt ở trận chung kết, nhưng rõ ràng là không thể vui khi không giành chiến thắng. Dù sao Diogo cũng đã chơi hay. Rất khó để tung ra đòn kết liễu, anh ấy luôn phòng ngự cực kỳ bình tĩnh. Tôi đã chơi khá hay, nhưng có lẽ anh ấy mới là người xứng đáng vì hàng loạt những cơ hội đã tạo ra."

DIOGO JOTA IS THE CHAMPION 🏆



WOLVES ARE CHAMPIONS 🏆



What a finish to @trentaa98 vs @DiogoJota18 #ePLInvitational pic.twitter.com/YyEmetILqP — Football Daily (@footballdaily) April 25, 2020

Một CĐV tweet lại rằng: "Không thể tin nổi, Trent Alexander Arnold thật sự đã khóc sau khi để thua Diogo Jota trong FIFA."