Al-Hilal vô địch AFC Champions League 2019, Tây Á mở hội sau 8 năm chờ đợi

Vào chiều qua (24/11), Al-Hilal và Urawa Red Diamonds đã bước vào trận chung kết lượt về AFC 2019 trên sân Saitama ( ).

Lượt đi, đại diện Tây Á giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0, qua đó chiếm lợi thế cực lớn trước thềm 90 phút tái đấu.

Trước sự ủng hộ từ gần 60 nghìn khán giả nhà, đội bóng áo đỏ lập tức tràn lên tiến công như vũ bảo sau tiếng còi khai cuộc.

Mặc dù vậy, những nỗ lực của Takehiro Sekine hay Takuya Aoki đều không có đủ sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng mành lưới Al-Hilal.

Không thể ghi bàn, Urawa Reds đã liên tục phải đón nhận những đòn hồi mã thương trí mạng từ đại diện .

Lần lượt ở các phút 74 và 90+3, Salem Al-Dawsari và Bafetimbi Gomis đã liên tiếp ghi hai bàn thắng sau các pha phối hợp đập nhả cực kỳ đẹp mắt, giúp đại diện Tây Á giành chiến thắng với kết quả 2-0.

Với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận, Al-Hilal chính thức đăng quang ngôi vương AFC Champions League 2019. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 trong lịch sử CLB này.

