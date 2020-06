Aguero nói gì về 4 pha bóng 'xấu chơi' nhất sự nghiệp?

Tranh thủ đợt nghỉ vì dịch COVID-19 trước khi Ngoại hạng trở lại, tiền đạo Sergio Aguero thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream để giao lưu với người hâm mộ.

Ở lần lên sóng gần nhất, sau khi nghe gợi ý từ CĐV, chân sút của CLB đã nói về đoạn video ghi lại 4 khoảnh khắc "xấu chơi" nhất trong sự nghiệp khi không giữ được cái đầu lạnh và tung ra hàng loạt pha bóng tiểu xảo đầy quyết liệt với các đối thủ.

😳 @aguerosergiokun reacts to four of his worst tackles in a #ManCity shirt:



🇧🇷 vs D. Luiz [2017]

🇧🇷 vs D. Luiz [2013]

🇳🇿 vs W. Reid [2016]

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs C. Chambers [2016]



😂 "That's from the hood, those are neighbourhood tackles!"



[via YT: Nicolas]pic.twitter.com/uxbsx1gXcW