4 trụ cột CLB Bình Dương giở thói 'kiêu binh', bị cho nghỉ đá trận gặp Viettel

Bình Dương chỉ mang 16 cầu thủ, phần nửa là cầu thủ trẻ ra Hà Nội chuẩn bị cho trận Viettel trong chặng đua nước rút hướng đến top 3 tại V.League 2019

CLB Becamex Bình Dương cho biết đội bóng này chỉ mang có 16 cầu thủ, trong đó có đến 8 gương mặt dưới 23 tuổi, 7 trụ cột nội và duy nhất 1 chân sút ngoại là Wander Luiz ra Hà Nội để thi đấu trận gặp Viettel vào lúc 19h00 ngày 20/9.

Điều này khiến không ít người thắc mắc rằng, vì sao trong quãng thời gian "nước rút" của cuộc đua tới top 3 V.League 2019, CLB lại không thể tập trung lực lượng mạnh nhất...

Nhiều cầu thủ Bình Dương bị đánh giá chơi không đúng đẳng cấp ở trận gặp SLNA.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, mọi chuyện bắt nguồn từ thất bại 1-5 của Bình Dương ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An mới đây. Ngoài những lý do về chuyên môn, một lý do khác do người trong cuộc tiết lộ đó là ít nhất 4 vị trí không chịu đá hết mình, trong đó có 2 ngoại binh và 2 cầu thủ lớn tuổi trong đội hình.

Họ "chịu" đá không phải vì “cấn” với Giám đốc Kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh, người lãnh trách nhiệm thay thế HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo trận gặp SLNA mà do sắp hết hợp đồng nhưng chưa được lãnh đạo đội xem xét tái ký, nên đã giở thói “kiêu binh” và cố tình phá hỏng sự đoàn kết và lối chơi của đội.

Thất bại này khiến Ban Lãnh đạo Bình Dương phải thực hiện ngay động thái mạnh: thà có thể giảm chỉ tiêu từ top 3 thành top 5 hay top 7 còn hơn để những cầu thủ không còn động lực chiến đấu “quậy”.

Vì thế, có đến 4 cầu thủ trụ cột nằm trong diện muốn tái ký nhưng chưa được, 3 cầu thủ còn đang chấn thương và 2 cầu thủ khác phong độ kém đã được lãnh đạo CLB đồng ý với BHL cho ở nhà và nếu cần thiết một số muốn ra đi trong những con người đang ‘quậy” này sẽ cất luôn đến hết giải.