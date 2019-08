30 giây quảng cáo ở trận Thái Lan vs Việt Nam có giá... 500 triệu VNĐ

Mức giá để chạy quảng cáo trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là không hề rẻ.

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC vừa gửi đơn giá quảng cáo cho trận đấu giữa và ở vòng loại World Cup 2022 tới khách hàng. Theo đó, mức giá quảng cáo cao nhất có giá 480 triệu VNĐ cho khung 30 giây, 360 triệu VNĐ cho 20 giây, 288 triệu VNĐ cho 15 giây và 240 triệu VNĐ cho 10 giây.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ phải trả thêm 10% phí để lựa chọn thời điểm quảng cáo xuất hiện; quảng cáo trong phần bình luận, logo, popup, panel, chạy chữ… cũng có mức giá khác nhau. Tính ra, với 30 giây quảng cáo thì khách hàng phải bỏ ra số tiền trên dưới 500 triệu VNĐ.

Nhà đài này cũng là đơn vị nắm bản quyền phát sóng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 ở vòng loại U23 châu Á. Họ từng chào mời các đối tác 400 triệu VNĐ cho khung 30 giây quảng cáo; khung 20 giây, 15 giây và 10 giây có giá lần lượt 300, 240 và 200 triệu VNĐ.

Ngoài so tài vào ngày 5/9, các trận đấu của ĐTQG diễn ra tại Việt Nam vào ngày 10/10/2019 (Việt Nam – Malaysia), ngày 14/11/2019 (Việt Nam – ), ngày 19/11/2019 (Việt Nam – Thái Lan), ngày 04/06/2020 (Việt Nam – Indonesia) sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV; VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTC NOW; Hệ thống digital của Next Media: kênh fanpage Next Sport, youtube Next Sport; và trang fanpage của LĐBĐVN VFF Channel.

Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26/8. Riêng nhóm cầu thủ Hà Nội FC sẽ tập trung vào ngày 29/8, do vừa thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân Altyn Asyr (Turkmenistan). Ngày 1/9, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan.