Nihayet yaz aylarında Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'tan görevi devralıp kendi damgasını vurmak istediği açıkça görülen Zidane, odağın tamamen saha içindeki konularda kalmasını sağlamak amacıyla bazı katı yeni kuralları yürürlüğe koydu.

Medyanın erişimine dair bir dizi değişiklik arasında, Fransa ve Real Madrid efsanesi basının milli ara başlangıcında kadrosunun gelişini görüntülemesini yasakladı; görüntüler bunun yerine yalnızca Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmî kanalları üzerinden yayımlanacak.

İspanyol yayın organı AS'ın haberine göre bu adım, özellikle oyuncularını korumak ve geçmişte olduğu gibi kıyafetlerinin gereksiz bir tartışma yaratmamasını sağlamak için atıldı.

Zidane ayrıca ilk kadrosunu bir basın toplantısında açıkladığında televizyon kameralarının da bulunmasını istemedi; bunun yerine yayın FFF tarafından yapıldı. Ancak muhabirler bazı antrenmanları izleyebildi ve Deschamps döneminde olmayan şekilde karma alanda röportaj yapmalarına izin verildi.

Oyuncular da bundan etkileniyor; L'Equipe'in haberine göre özel berberlerin Clairefontaine'e girişi yasaklandı, çünkü Zidane Fransa'nın kamp üssünü dışarıdakilere kapalı bir sığınak hâline getirmek istiyor.