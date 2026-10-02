Zinedine Zidane ve Fransa'nın ünlü Clairefontaine moda gösterilerinin sonu
Uluslararası aranın vazgeçilmezlerinden biriydi; Fransa kadrosu Paris’in dışındaki Clairefontaine üssünde her toplandığında, otopark bekleyen fotoğrafçılar için poz verdikleri ve üzerlerindeki tasarım kıyafetleri sergiledikleri bir podyuma dönüşüyordu.
Şıktan sıra dışına uzanan ve istisnasız biçimde akıl almaz derecede pahalı olan kombinler, Fransa’nın kamp gelişlerini beklenmedik şekilde viral bir fenomene dönüştürmüştü; oyuncular da saha dışındaki bireysel stillerini sergileme fırsatı buldukça buna iyice sarıldı.
Ancak Clairefontaine podyumu artık yok; Fransa’nın yeni patronu Zinedine Zidane, futbol kültürünün bir anına dönüşen bu geleneğe aniden son verdi.
Zidane'ın sert tutumu
Nihayet yaz aylarında Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'tan görevi devralıp kendi damgasını vurmak istediği açıkça görülen Zidane, odağın tamamen saha içindeki konularda kalmasını sağlamak amacıyla bazı katı yeni kuralları yürürlüğe koydu.
Medyanın erişimine dair bir dizi değişiklik arasında, Fransa ve Real Madrid efsanesi basının milli ara başlangıcında kadrosunun gelişini görüntülemesini yasakladı; görüntüler bunun yerine yalnızca Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmî kanalları üzerinden yayımlanacak.
İspanyol yayın organı AS'ın haberine göre bu adım, özellikle oyuncularını korumak ve geçmişte olduğu gibi kıyafetlerinin gereksiz bir tartışma yaratmamasını sağlamak için atıldı.
Zidane ayrıca ilk kadrosunu bir basın toplantısında açıkladığında televizyon kameralarının da bulunmasını istemedi; bunun yerine yayın FFF tarafından yapıldı. Ancak muhabirler bazı antrenmanları izleyebildi ve Deschamps döneminde olmayan şekilde karma alanda röportaj yapmalarına izin verildi.
Oyuncular da bundan etkileniyor; L'Equipe'in haberine göre özel berberlerin Clairefontaine'e girişi yasaklandı, çünkü Zidane Fransa'nın kamp üssünü dışarıdakilere kapalı bir sığınak hâline getirmek istiyor.
Bir dönemin sonu
Clairefontaine podyumu yeni bir şey değildi; Zidane'ın yeni kuralları, yıllar içinde Fransa'nın değişen kadrolarının üyeleri arasında resmiyet kazanmamış bir ritüele dönüşen bu geleneğe son verdi.
Arşivlere indiğinizde, Fransa oyuncularının antrenman üssüne varışlarında kendilerini bekleyen basına poz vermek için en iyi kıyafetlerini 15 yıldan uzun süredir giydiklerini görürsünüz; bu gelenek, Laurent Blanc'ın 2010 yazında başlayan iki yıllık görev süresinin başına kadar uzanıyor.
O dönemden, Samir Nasri'nin James Dean tişörtü ve iki Louis Vuitton çantayla gelişi, Loic Remy'nin kemerli kruvaze trençkotuyla görünmesi ve Florent Malouda'nın deri ceket ile Chrome Hearts beresiyle objektiflere yansıdığı görüntüler var. Bugün söz konusu berenin değerinin yaklaşık 5.000 £ olduğu söyleniyor. Hepsi de kısa bir anlığına antrenman ekipmanları ya da maç günü formaları yerine lüks markalara bürünmüş halde kameraya gülümseyip el sallıyordu.
Onlar bu işin öncüleriydi ve o andan itibaren Fransa'nın varış fotoğrafları, futbolun uluslararası takviminde düzenli bir unsur ve önemli bir konuşma konusu haline geldi.
Oyuncular influencer’a dönüşüyor
Oyuncuların gelişleri için akreditasyon talep edenler, yalnızca gazeteler ve spor yayın organları değil, en büyük moda yayınlarından bazıları da olunca iş başka bir noktaya ulaştı.
"Bu bizim için kilit bir an," dedi geçen yıl GQ France'ın stil bölümünün başındaki Adrien Communier, The Fashion Network'e. "İşe yarıyor çünkü onlar popüler kültürde tanınan figürler."
Paris'teki Palais Galliera'da düzenlenen Fashion in Motion sergisinin küratörü Marie-Laure Gutton ise şunları ekledi: "Oyuncular influencer'a dönüşüyor. Bu lüks kıyafetler, bu oyuncuları izleyen herkes için mutlaka erişilebilir değil ama ilham verebilir, insanlarda daha ulaşılabilir markalardan benzer parçalarla farklı giyinme isteği uyandırabilir."
Kendini bir moda tutkunu olarak gören, Fransa'nın mevcut yıldızlarından Barcelonalı Jules Kounde de bu gösteriden açıkça keyif aldı. "Çok ses getiriyor, bunu sosyal medyada görüyorum, hatta ana akım medya bile fark ediyor" dedi. "Güzel, ayrıca aramızda [oyuncular arasında] tatlı bir rekabet de var. Bence bu sağlıklı. Bunu yapmaktan hoşlanıyorum, kıyafetlerimin içinde kendimi iyi hissediyorum."
Tuhaflıktan akıl almaz olana
Zidane'ın cezası, Clairefontaine otoparkında gördüğümüz en iyi ve en tuhaf kombinlerden bazılarına dönüp bakmak için iyi bir sebep sunuyor. Modanın 2010'ların başından bu yana evrildiği açık ve bugünden geriye bakınca, çok sayıda fiyasko olduğunu söylemek de adil olur.
Önceki tanımlamalardan da anlamış olabileceğiniz gibi, o dönemin öncü oyuncularının bazı tercihleri zamana direnemedi, ancak daha yakın dönemde, bazı yıldızlar bunu gerçekten yaratıcı bir ifade alanına dönüştürdükçe, büyük beğeni toplayan görünümler de gördük; yanlış nedenlerle dikkat çeken çok sayıda tercih de.
Kounde'nin gelişi her milli arada büyük bir merakla bekleniyor. Mart 2024'te, çift denim Louis Vuitton ceket ve pantolonun üzerine giydiği sarı uyumlu şapka ve polar içeren sıra dışı kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. İddialı bir çift Ugg moonboot da görünümü tamamladı.
Kounde'nin aynı yıl ilerleyen dönemde kendini affettirdiği de savunulabilir; GQ'nun "blokecore'un daha üst düzey, Paris usulü bir yorumu" diye tanımladığı kombiniyle dergide özel bir dosyaya konu oldu. Bu görünümde vintage bir adidas Fransa eşofman ceketi, siyah bol paça pantolon ve Copa Mundial spor ayakkabılar vardı.
Liverpool'un eski oyuncusu Ibrahima Konate de milli takım görevine geldiğinde moda mesajı vermeyi seven bir diğer Fransız yıldız. Stoper, Ekim 2024'te yüzüne kadar tamamen fermuarlanmış tuhaf yeşil fileli bir kapüşonlunun üzerine Kenzo takım elbise giyerek aracından indiğinde viral oldu. Sonrasında, Kounde ile rekabet etmeye çalıştığını söyleyerek şaka yaptı.Getty Images
İstenmeyen dikkat dağıtıcı unsur?
Bu kıyafetlerin çoğunun dudak uçuklatan maliyeti, sıra dışılıklarının yanı sıra, Zidane'ın oyuncularının kampa gelişleri etrafındaki medya çılgınlığına son vermeyi seçmesinin başlıca nedenlerinden biri olsa gerek.
Fransız sosyal medya hesabı @clothes.rap, 2024'ten bu yana bu kombinlerin maliyetini kalem kalem ortaya koyuyor; rakamlar düzenli olarak on binlerce euroya ulaşıyor, hatta saatler de hesaba katıldığında altı haneli seviyelere kadar çıkıyor.
Kounde'nin 2024'teki blokecore esintili görünümünün değeri, saat hariç €11.660 olarak hesaplandı; Eylül 2025'teki geliş kombininde ise €160.000'luk bir Audemars Piguet saat yer aldı.
Oyuncular daha sade giyinmiş gibi görünse bile rakamlar yine de dikkat çekici. Geçen yıldan bir Kylian Mbappe kombini; uyumlu bir Dior gömlek ve pantolon, bir Dior tişört, Nike spor ayakkabılar ve bir Hublot saatten oluşuyordu ve değeri €50.000'in üzerindeydi. Benjamin Pavard'ın Mart 2025'teki Bottega Veneta kombininin maliyeti ise saat hariç €11.690 oldu.
Bu astronomik rakamlar, muhtemelen Zidane'ın kamp öncesi kameralara yansıyan bu ritüele neden son verdiğini bir ölçüde açıklıyor. Mantıklı bir hamle gibi görünüyor ve oyuncular isterlerse kurum içi medya için şık giyinmeyi yine tercih edebilir. Yine de bu, Clairefontaine podyumunun sonuysa, en azından dönüp bakabileceğimiz fotoğraflar her zaman olacak.