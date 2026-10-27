Yüzyılın başında Madrid'de bir devrim yaşanıyordu. Kulübün Avrupa'nın zirvesine dönmek için otuz yıldır süren bekleyişi, başkan Lorenzo Sanz döneminde sona ermişti. Üç yılda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran görevdeki başkan, 2000 seçimlerinde koltuğunu koruyacağından emindi. Ancak Florentino Perez, çığır açacak transferler yapmayı ve mali istikrarı korumayı vadeden bir kampanyayla karşısına çıktı. Kulüp üyeleri ikna oldu ve değişim yönünde oy kullandı.

Galactico dönemi hemen başladı. Yeni başkan, o yaz verdiği en cesur sözlerden birini tuttu: Ezeli rakip Barcelona'dan Luis Figo'yu dünya rekoru kıran, şaşkınlık yaratan bir transferle kadroya kattı. Claude Makelele ve Santiago Solari de Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra ve genç Iker Casillas'ın yer aldığı güçlü omurgayı pekiştirmek için takıma katıldı.

Real Madrid, teknik direktör Vicente del Bosque yönetiminde lig şampiyonluğunu yeniden kazansa da Avrupa'da 2000-01 sezonunun şampiyonu olacak Bayern Münih'e yarı finalde elenmesi, İspanya'nın başkentindeki pek çok kişi için sezonu başarısız kıldı. Real Madrid'in bir sonraki sezon yüzüncü yılını kutlayacak olmasıyla dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak en büyük hedef hâline geldi. Perez de planına daha sıkı sarılarak üst üste ikinci yaz transfer rekorunu kırdı.

Zidane, Madrid için en açık hedefti. Juventus'ta üst düzey bir oyun kurucu olarak ün kazanmış, Torino ekibini üst üste iki Serie A şampiyonluğuna taşımış ve Fransa'nın Brezilya'ya karşı kazandığı 1998 Dünya Kupası finalinde iki gol attıktan sonra Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı. İki yıl sonra da Fransa'nın Avrupa Şampiyonası zaferini yönlendirdi.

Ancak Şampiyonlar Ligi, orta saha oyuncusu için hayal kırıklıklarının yaşandığı bir turnuvaydı. Juventus'la üst üste iki kez finale çıkmış, fakat son adımda önce 1997'de Borussia Dortmund'a, ardından Amsterdam'da bizzat Madrid'e kaybetmişti.

İtalyan devi sonraki yıllarda Avrupa'da zorlanmaya başlarken Madrid'in eşi görülmemiş bir hâkimiyet dönemi kurma hedefinin parçası olma teklifi karşı konulamaz hâle geldi. Zidane, Temmuz 2001'de 77,5 milyon avroluk transferle İspanya'ya geldi.

Perez, yeni transferi tanıtırken, "Bazı oyuncular Real Madrid'de oynamak için doğar ve Zinedine Zidane onlardan biri. Madridismo kültürüne mükemmel biçimde uyan özelliklere sahip," dedi. "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Zidane burada bir oyuncu olarak parlayacak, biz de onunla daha iyi olacağız. Gelecek yıl yüzüncü yılımızı kutlayacağız ve 21. yüzyılın Real Madrid'ini inşa ediyoruz. Zidane, Bernabeu'da hiç oynamadı. Burayı seveceğine eminim."

İlk sezonunun ilerleyen bölümünde hedefini şu sözlerle doğruladı: "Oynadığım diğer iki finali de kaybettim, bu kadarı fazlaydı. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de kazanmak istiyorum."

Ancak Zidane, kulüp efsanesi Alfredo Di Stefano'nun yanında simgeleşmiş 5 numaralı formayı tutarken Torino'daki son Avrupa maçının gölgesi üzerindeydi.

24 Ekim 2000'de Juventus ile Hamburg arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçında Zidane bir an için kontrolünü kaybetti. Bir müdahaleyle dizlerinin üzerine düşen oyuncu, ardından başını doğrudan Jochen Kientz'in yüzüne vurdu. Darbe, savunma oyuncusunun elmacık kemiğinin kırılmasına ve beyin sarsıntısı geçirmesine yol açarken Zidane da kariyerinin 10. doğrudan kırmızı kartını gördü. Avrupa kupalarında beş maç men cezası aldı. Olay, Ballon d'Or için oylar kullanılırken yaşandığından Zidane'ın bireysel ödülü kaybetmesine de neden oldu.

O dönem France Football'a, "Hayat böyle, bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Kabullenmem gerekiyor," dedi. "Jüri yaptığımı değerlendirmeye aldı, yazık oldu."

Juventus'un erken elenmesi nedeniyle cezasının bir maçını orada çeken Zidane, UEFA kuralları gereği kalan maçları Madrid'de geçirmek zorundaydı. Madrid'in tüm maçlarını kazanarak başladığı Avrupa macerasını tribünden izledikten sonra, Kientz'e yaptığı müdahaleden tam bir yıl sonra, 24 Ekim 2001'de Roma karşısında Madrid formasıyla ilk Avrupa maçına çıktı.