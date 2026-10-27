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Zinedine Zidane'ın ölümsüz golü: Real Madrid efsanesinin Bayer Leverkusen'e karşı attığı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren muhteşem golün hikâyesi

İspanyol devi, Zidane'ın ilk ünlü kafa atışından bir yılı aşkın süre sonra onun mirasını perçinleyen olağanüstü bir vuruşla dokuzuncu Avrupa kupasını kazandı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Tam anlamıyla büyülü bir andı.

    Zinedine Zidane'ın Şampiyonlar Ligi finalleri tarihinin en büyüleyici golünü atması için yıldızlar gerçekten bir araya gelmiş değildi. Ama öyle hissettirdi.

    Mayıs 2002'de Hampden Park'ta o gece birçok etken birleşerek Fransız ustanın futbol mirasında eksik kalan son parçayı tamamlayan, unutulmaz golü ortaya çıkardı: Roberto Carlos'un taç çizgisinden son bir hamleyle yaptığı kavisli orta; Bayer Leverkusen savunmasının, anlaşılmaz bir şekilde dünyanın en iyi oyuncusunu ceza sahası çizgisinde markajsız bırakması; topun Glasgow semalarından Zidane'ın sözde zayıf ayağıyla tam zamanında yaptığı vuruşun önüne kusursuz biçimde düşmesi.

    Her şey yerli yerine oturdu ve ortaya Madrid'e dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu getiren, Zidane'ın ise bir türlü kazanamadığı tek büyük kupaya kavuşmasını sağlayan gol çıktı.

    İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren o görkemli golün hikâyesi.


  • Zidane, Galacticos'a katılıyor

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    Fransız orta saha oyuncusu Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı için Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

    Yüzyılın başında Madrid'de bir devrim yaşanıyordu. Kulübün Avrupa'nın zirvesine dönmek için otuz yıldır süren bekleyişi, başkan Lorenzo Sanz döneminde sona ermişti. Üç yılda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran görevdeki başkan, 2000 seçimlerinde koltuğunu koruyacağından emindi. Ancak Florentino Perez, çığır açacak transferler yapmayı ve mali istikrarı korumayı vadeden bir kampanyayla karşısına çıktı. Kulüp üyeleri ikna oldu ve değişim yönünde oy kullandı. 

    Galactico dönemi hemen başladı. Yeni başkan, o yaz verdiği en cesur sözlerden birini tuttu: Ezeli rakip Barcelona'dan Luis Figo'yu dünya rekoru kıran, şaşkınlık yaratan bir transferle kadroya kattı. Claude Makelele ve Santiago Solari de Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra ve genç Iker Casillas'ın yer aldığı güçlü omurgayı pekiştirmek için takıma katıldı.

    Real Madrid, teknik direktör Vicente del Bosque yönetiminde lig şampiyonluğunu yeniden kazansa da Avrupa'da 2000-01 sezonunun şampiyonu olacak Bayern Münih'e yarı finalde elenmesi, İspanya'nın başkentindeki pek çok kişi için sezonu başarısız kıldı. Real Madrid'in bir sonraki sezon yüzüncü yılını kutlayacak olmasıyla dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak en büyük hedef hâline geldi. Perez de planına daha sıkı sarılarak üst üste ikinci yaz transfer rekorunu kırdı.

    Zidane, Madrid için en açık hedefti. Juventus'ta üst düzey bir oyun kurucu olarak ün kazanmış, Torino ekibini üst üste iki Serie A şampiyonluğuna taşımış ve Fransa'nın Brezilya'ya karşı kazandığı 1998 Dünya Kupası finalinde iki gol attıktan sonra Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı. İki yıl sonra da Fransa'nın Avrupa Şampiyonası zaferini yönlendirdi.

    Ancak Şampiyonlar Ligi, orta saha oyuncusu için hayal kırıklıklarının yaşandığı bir turnuvaydı. Juventus'la üst üste iki kez finale çıkmış, fakat son adımda önce 1997'de Borussia Dortmund'a, ardından Amsterdam'da bizzat Madrid'e kaybetmişti.

    İtalyan devi sonraki yıllarda Avrupa'da zorlanmaya başlarken Madrid'in eşi görülmemiş bir hâkimiyet dönemi kurma hedefinin parçası olma teklifi karşı konulamaz hâle geldi. Zidane, Temmuz 2001'de 77,5 milyon avroluk transferle İspanya'ya geldi.

    Perez, yeni transferi tanıtırken, "Bazı oyuncular Real Madrid'de oynamak için doğar ve Zinedine Zidane onlardan biri. Madridismo kültürüne mükemmel biçimde uyan özelliklere sahip," dedi. "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Zidane burada bir oyuncu olarak parlayacak, biz de onunla daha iyi olacağız. Gelecek yıl yüzüncü yılımızı kutlayacağız ve 21. yüzyılın Real Madrid'ini inşa ediyoruz. Zidane, Bernabeu'da hiç oynamadı. Burayı seveceğine eminim."

    İlk sezonunun ilerleyen bölümünde hedefini şu sözlerle doğruladı: "Oynadığım diğer iki finali de kaybettim, bu kadarı fazlaydı. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de kazanmak istiyorum."

    Ancak Zidane, kulüp efsanesi Alfredo Di Stefano'nun yanında simgeleşmiş 5 numaralı formayı tutarken Torino'daki son Avrupa maçının gölgesi üzerindeydi.

    24 Ekim 2000'de Juventus ile Hamburg arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçında Zidane bir an için kontrolünü kaybetti. Bir müdahaleyle dizlerinin üzerine düşen oyuncu, ardından başını doğrudan Jochen Kientz'in yüzüne vurdu. Darbe, savunma oyuncusunun elmacık kemiğinin kırılmasına ve beyin sarsıntısı geçirmesine yol açarken Zidane da kariyerinin 10. doğrudan kırmızı kartını gördü. Avrupa kupalarında beş maç men cezası aldı. Olay, Ballon d'Or için oylar kullanılırken yaşandığından Zidane'ın bireysel ödülü kaybetmesine de neden oldu.

    O dönem France Football'a, "Hayat böyle, bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Kabullenmem gerekiyor," dedi. "Jüri yaptığımı değerlendirmeye aldı, yazık oldu."

    Juventus'un erken elenmesi nedeniyle cezasının bir maçını orada çeken Zidane, UEFA kuralları gereği kalan maçları Madrid'de geçirmek zorundaydı. Madrid'in tüm maçlarını kazanarak başladığı Avrupa macerasını tribünden izledikten sonra, Kientz'e yaptığı müdahaleden tam bir yıl sonra, 24 Ekim 2001'de Roma karşısında Madrid formasıyla ilk Avrupa maçına çıktı.

  • Glasgow'a yürüyüş

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    Barcelona karşısında alınan yarı final galibiyeti, Hampden’daki final mücadelesinin yolunu açtı.

    Zidane’ın da yer aldığı o gece İtalyanların 1-1’lik beraberlik almasıyla Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki kusursuz başlangıcı sona erdi. Ancak Del Bosque’nin ekibi, ikinci grup aşamasında üst üste beş galibiyet alarak ritmini yeniden buldu.

    2002 baharına gelindiğinde Madrid’in Galactico projesi, hem zarif hem de acımasız bir oyunla Avrupa’da ilerliyordu. Çeyrek finalde Real Madrid, Almanya’daki ilk maçta aldığı 2-1’lik yenilgiyi 2-0’lık net bir galibiyetle telafi ederek son şampiyon Bayern’den rövanşı aldı ve rakibini eledi.

    Ardından en büyük sınav geldi: Barcelona’ya karşı yarı finalde bir El Clasico.

    Camp Nou’daki ilk maçın başından itibaren Barcelona topa hükmedip rakibine baskı kurarken Madrid, bir şeyler üretebilmek için neredeyse her fırsatta Zidane’ı bulmaya çalıştı. Luis Enrique, Philipp Cocu ve Thiago Motta onun pas seçeneklerini büyük ölçüde kapattı. Ancak Zidane’ın ani yön değişiklikleri, rahat top kontrolü ve oyun sezgisi sorun yarattı. İlk ciddi tehlike, ilk yarının sonlarına doğru topu göğsüyle kontrol edip bir savunmacıyı geçtikten sonra uzaktan çektiği şutun hedefi bulmamasıyla geldi.

    İkinci yarının başlarında kilidi açan isim Zidane oldu. Raul, savunmadaki bir hatayı değerlendirip topu Fransız oyuncunun önüne gönderdi. Zidane ceza sahasına hızla girerken kaleci Roberto Bonano açıyı kapatmak için kalesinden çıktı. Zidane, hem cesur hem de son derece rahat bir aşırtma vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı bir noktadan ağlara gönderdi. Bu gol, Madrid’in Katalan rakibinin sahasında 2-0 kazanmasının yolunu açtı. 

    Bernabeu’daki rövanş maçında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından Real Madrid, Glasgow biletini aldı. İkinci maçta forma giyen Barcelona orta saha oyuncusu Xavi, o dönemki Madrid takımı için şunları söyledi: “Onları öyle oynarken görmek can sıkıcıydı çünkü bir fikirleri ve oyun anlayışları vardı. Zidane, Roberto Carlos... İnanılmazlardı. Oyunun her yönüne hâkimdiler.

    “Daha iyi olduklarını kabul etmekten başka yapacak bir şey yoktu.”

  • Rakip takım

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Klaus Toppmoller'in takımı, umut vadeden bir sezon geçirmiş ve Real Madrid'e dişli bir rakip olmuştu.

    La Liga’yı üçüncü sırada bitiren ve Kral Kupası’nı kazanamayan Madrid, beklentilerin altında geçen sezonu görkemli bir sonla noktalamaktan bir maç uzaktaydı. Ancak rakibi de kendi masalsı hikâyesini tamamlamak istiyordu.

    Bayer Leverkusen, 2001-02 sezonundan çok önce ikincilikle sancılı bir ilişki kurmuştu. Hem 1996-97 hem de 1998-99 sezonlarında Bundesliga’yı Bayern Münih’in arkasında ikinci sırada bitirmiş, Almanya’nın tartışmasız güçlü ekibine yetişmeyi başaramamıştı.

    Christoph Daum yönetiminde 1999-00 Bundesliga sezonunun son maçına girilirken bu gidişat nihayet değişecek gibi görünüyordu. Leverkusen, zirvede üç puanlık avantaja sahipti. Kulüp tarihinin 96 yılındaki ilk Almanya şampiyonluğunu kazanmak için orta sıralardaki Unterhaching karşısında tek bir puan alması yeterliydi.

    Ancak felaket geldi. 23 yaşındaki Michael Ballack, 20. dakikada bir ortayı istemeden kendi ağlarına gönderdi ve bu gol tam bir çöküşün başlangıcı oldu. Bayern Münih, Werder Bremen’i yenip averajla şampiyonluğu alırken Leverkusen 2-0 kaybetti. Maçın ardından ağlayan Ballack’ın görüntüsü, yenilginin Leverkusen’in DNA’sında olduğu yönündeki giderek güçlenen kanıyı pekiştirdi ve kulübün büyüyen ‘Neverkusen’ şöhretini artırdı.

    Ertesi sezon felaketle geçti. Ancak 2001 yazında Klaus Toppmoller’in teknik direktörlüğe getirilmesiyle yaptığı değişiklikler BayArena’ya yeni bir soluk getirdi. Leverkusen, Ballack, Lucio, Dimitar Berbatov, Ze Roberto ve Oliver Neuville gibi oyuncuları kadrosunda tutmayı başarırken kaleci Hans-Jorg Butt da bonservis bedeli ödenmeden takıma katıldı.

    Toppmoller, Avrupa finali öncesinde UEFA’ya şunları anlattı: “Yazın işe başladığımızda hücum futboluna ağırlık vermek istediğimizi söyledim. Bu yüzden ileriye oynamamıza ve risk almamıza imkân tanıyan bir taktik geliştirdik. Takıma bakarsanız bu şekilde oynamak için doğru oyunculara sahip olduğumuz açık. Savunmanın merkezindeki Nowotny ve Lucio hem hızlı hem agresif hem de hava toplarında iyi. Hücuma çıktığımızda da her zaman gol atabiliyoruz.”

    Leverkusen bir anda izleyenleri büyülemeye başladı. Ballack’ın eşsiz liderliği ve sahanın iki ucundaki dinamizmi, Lucio’nun savunmadan cesur çıkışları ve Bernd Schneider’in kanatlardaki ustalığıyla takım, Avrupa’nın izlemesi en heyecan verici ekiplerinden birine dönüştü.

    Nisan ayına gelindiğinde Toppmoller’in takımı, futbol tarihinde ölümsüzleşmeye çok yakındı. Daha önce görülmemiş bir üçleme peşindeydi.

    Bundesliga’da bitime yalnızca üç maç kala Borussia Dortmund’un beş puan önündeydi. DFB-Pokal’da Schalke ile karşılaşacağı finale yükselmişti. Avrupa’da ise Liverpool ve Manchester United’ı elediği masalsı yolculuğun sonunda Del Bosque’nin Galaktikos olarak anılan Real Madrid’ine karşı oynayacağı finale ulaşmıştı.

    İki haftadan kısa bir süre içinde üç kupa da ellerinden kayıp gidecekti. Önce büyük bir tökezlemeyle Almanya şampiyonluğunu sezonun son gününde Dortmund’a kaptırdılar. Bir hafta sonra da DFB-Pokal finalinde ilk yarıda öne geçmelerine rağmen Schalke’ye 4-2 yenildiler.


  • Zidane'ın başyapıtı

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi finalinde kariyerinin en parlak anını yaşayarak uzun süredir kazanamadığı kupaya kavuştu.

    Art arda gelen iki darbeyle takımının morali sarsılmışken, Avrupa Kupası'nın krallarıyla oynanacak final öncesinde Toppmoller için işler daha da kötüleşti. Leverkusen, kaptanı ve savunmacısı Jens Nowotny ile Brezilyalı kanat oyuncusu Ze Roberto gibi en önemli iki oyuncusundan yoksun kalmıştı.

    Toppmoller daha sonra, "Jens Nowotny'nin yaşadığı çapraz bağ yırtığı ağır bir darbeydi. Ze Roberto cezalıydı. Takımda neredeyse oyuncu kalmamıştı" diye itiraf etti. Eksik kadroya rağmen taktik planında geri adım yoktu: "Kesinlikle geriye çekilmek istemiyorduk. Oyunu kontrol etmemizi istiyordum."

    Ne yazık ki oyuncular, Alman teknik adamın mesajını sahaya yansıtamadı. Dokuzuncu dakikada Roberto Carlos'un çaprazdan kullandığı taç atışı Raul'un önüne sekti. Forvet de topu Butt'ı geçecek şekilde kaleye yönlendirince Madrid 1-0 öne geçti.

    Teknik adam, "Maça hazırlanırken Roberto Carlos'un taç atışları hakkında dilimde tüy bitti" dedi. "Bunu biliyorduk. Ama sonra böyle bir taç atışında hazırlıksız yakalandık ve Raul skoru 1-0 yaptı."

    Leverkusen, yalnızca altı dakika sonra Lucio'nun güçlü kafa vuruşuyla karşılık verdi. Ardından maç, iki tarafın da tam anlamıyla üstünlük kuramadığı çekişmeli bir mücadeleye dönüştü. 

    İlk yarının bitimine az kala futbol tarihini değiştiren an geldi. Şaşırtıcı biçimde, her şey kötü bir pasla başladı.

    Orta sahaya yakın bir noktada topu alan Santiago Solari, sol taç çizgisi boyunca Roberto Carlos'a havadan bir pas göndermeye çalıştı. Ancak seken top, savunmacı Zoltan Sebescen'i geçmek için koşan Brezilyalının işini zorlaştırdı.

    Sol bek, "Solari'nin pası sanki stadyumun dışındaki bir şeyi hedefliyordu, anlıyor musunuz? Berbattı" dedi. "Top yukarıdan geliyordu, yakınımdaki adam iki metre boyundaydı... Ondan daha hızlı koşuyordum."

    Atağı sürdürmek için var gücüyle koşan Brezilyalı sol bekin topu kontrol etmeye vakti yoktu. İçgüdüsel bir hareketle topu omzunun üzerinden yükseğe kaldırıp yay çizerek ceza sahasına ortaladı.

    "Zizou'nun orada olduğunu bile bilmiyordum" diye itiraf etti. "Tek yaptığım sağ tarafa bakmaktı ve beyaz formalı birinin geldiğini gördüm... Pası doğrudan kale sahasının ortasına gönderdim ve dünyanın en iyi oyuncularından biri tam oradaydı."

    16,5 metrelik ceza sahasının kenarında bekleyen Zidane, topun düşmesini bekledi. Top nihayet havadan inerken Fransız oyuncu, daha az kullandığı sol ayağıyla temiz ve sert bir vuruş yaptı. Çizgisinde kıpırdayamayan Butt'ın önünden geçen top, ağların üst köşesine gitti.

    Zidane, "Roberto Carlos'un soldan koşusunu takip ettim. Sonra ortanın ne kadar iyi olduğunu gördüm. Gözümü toptan ayırmadım ve düşünmeden gelişine vurdum" dedi. "İçgüdüsel bir hareketti."

    İkinci yarı farklı bir heyecana sahne oldu. Leverkusen, maçta kalabilmek için tüm gücüyle hücuma yüklendi.

    Madrid kalecisi Cesar Sanchez, 68. dakikada ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirince Del Bosque, sezonun önceki bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden 21 yaşındaki Casillas'ı oyuna almak zorunda kaldı.

    Leverkusen'in son dakikalarda öfkeyle yüklendiği sırada Casillas, kale çizgisinde Berbatov ve Ballack'a geçit vermedi. Yakın mesafeden gelen şutlarda yaptığı bir dizi inanılmaz kurtarışla 2-1'lik üstünlüğü korudu.

    Nowotny yıllar sonra, "Biz daha üstündük ve harika bir maç oynadık" dedi. "Ama o gece Iker Casillas'ın yıldızı parladı. Kalesinin arkasına geçseydi bile topu yine ona isabet ettirirdik!"

    Toppmoller ise ilk tepkisini şöyle anlattı: "İlk düşündüğüm şey şuydu: Kahretsin, daha iyi olduğumuz için bu maçı kazanmalıydık."

    Galibiyeti getiren muhteşem golü Zidane atmış olsa da övgüyü kendisinden uzaklaştırmakta gecikmedi: "Herkes benim golümden bahsediyor ama asıl kahraman, kurtarışlarıyla Casillas'tı."

    Son düdük çaldığında Real Madrid, kuruluşunun 100. yılında dokuzuncu Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. Toppmoller ve Leverkusen içinse görkemli bir sezonun mümkün olan en kötü sonu kesinleşmişti: Üç kulvar, üç ikincilik, sıfır kupa.

    Üzgün Toppmoller, "Sezonu hiçbir şey kazanamadan bitirmek son derece acı verici" dedi. "Antrenman sahasında plan yapmak için sonsuza kadar vakit harcayabiliriz ama sonra hesaba katamayacağınız özel bir şey olur. Bu kez o şey Zidane'ın golüydü."

    Sevgiyle Zizou diye anılan oyuncu için uzun bekleyiş nihayet sona ermişti. Juventus'la 1997 ve 1998'de yaşadığı hayal kırıklıkları, Avrupa kupalarından men cezaları ve bonservis bedelinin getirdiği ağır baskı geride kalmıştı.

    Zidane, "Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir gol atacaksanız ve bu ömrünüzde bir kez olacaksa, işte o gece finalde oldu" dedi. "Daha önce o kupayı kazanmadığım için o vole benim açımdan harika bir andı... Kazanıp kupayı kaldırdığınızda olağanüstü bir an yaşıyorsunuz."

    Maestro, sol ayağının tek bir vuruşuyla en güzel eserini ortaya koymuştu. Senfoni tamamlanmıştı.