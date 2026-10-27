Art arda gelen iki darbeyle takımının morali sarsılmışken, Avrupa Kupası'nın krallarıyla oynanacak final öncesinde Toppmoller için işler daha da kötüleşti. Leverkusen, kaptanı ve savunmacısı Jens Nowotny ile Brezilyalı kanat oyuncusu Ze Roberto gibi en önemli iki oyuncusundan yoksun kalmıştı.
Toppmoller daha sonra, "Jens Nowotny'nin yaşadığı çapraz bağ yırtığı ağır bir darbeydi. Ze Roberto cezalıydı. Takımda neredeyse oyuncu kalmamıştı" diye itiraf etti. Eksik kadroya rağmen taktik planında geri adım yoktu: "Kesinlikle geriye çekilmek istemiyorduk. Oyunu kontrol etmemizi istiyordum."
Ne yazık ki oyuncular, Alman teknik adamın mesajını sahaya yansıtamadı. Dokuzuncu dakikada Roberto Carlos'un çaprazdan kullandığı taç atışı Raul'un önüne sekti. Forvet de topu Butt'ı geçecek şekilde kaleye yönlendirince Madrid 1-0 öne geçti.
Teknik adam, "Maça hazırlanırken Roberto Carlos'un taç atışları hakkında dilimde tüy bitti" dedi. "Bunu biliyorduk. Ama sonra böyle bir taç atışında hazırlıksız yakalandık ve Raul skoru 1-0 yaptı."
Leverkusen, yalnızca altı dakika sonra Lucio'nun güçlü kafa vuruşuyla karşılık verdi. Ardından maç, iki tarafın da tam anlamıyla üstünlük kuramadığı çekişmeli bir mücadeleye dönüştü.
İlk yarının bitimine az kala futbol tarihini değiştiren an geldi. Şaşırtıcı biçimde, her şey kötü bir pasla başladı.
Orta sahaya yakın bir noktada topu alan Santiago Solari, sol taç çizgisi boyunca Roberto Carlos'a havadan bir pas göndermeye çalıştı. Ancak seken top, savunmacı Zoltan Sebescen'i geçmek için koşan Brezilyalının işini zorlaştırdı.
Sol bek, "Solari'nin pası sanki stadyumun dışındaki bir şeyi hedefliyordu, anlıyor musunuz? Berbattı" dedi. "Top yukarıdan geliyordu, yakınımdaki adam iki metre boyundaydı... Ondan daha hızlı koşuyordum."
Atağı sürdürmek için var gücüyle koşan Brezilyalı sol bekin topu kontrol etmeye vakti yoktu. İçgüdüsel bir hareketle topu omzunun üzerinden yükseğe kaldırıp yay çizerek ceza sahasına ortaladı.
"Zizou'nun orada olduğunu bile bilmiyordum" diye itiraf etti. "Tek yaptığım sağ tarafa bakmaktı ve beyaz formalı birinin geldiğini gördüm... Pası doğrudan kale sahasının ortasına gönderdim ve dünyanın en iyi oyuncularından biri tam oradaydı."
16,5 metrelik ceza sahasının kenarında bekleyen Zidane, topun düşmesini bekledi. Top nihayet havadan inerken Fransız oyuncu, daha az kullandığı sol ayağıyla temiz ve sert bir vuruş yaptı. Çizgisinde kıpırdayamayan Butt'ın önünden geçen top, ağların üst köşesine gitti.
Zidane, "Roberto Carlos'un soldan koşusunu takip ettim. Sonra ortanın ne kadar iyi olduğunu gördüm. Gözümü toptan ayırmadım ve düşünmeden gelişine vurdum" dedi. "İçgüdüsel bir hareketti."
İkinci yarı farklı bir heyecana sahne oldu. Leverkusen, maçta kalabilmek için tüm gücüyle hücuma yüklendi.
Madrid kalecisi Cesar Sanchez, 68. dakikada ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirince Del Bosque, sezonun önceki bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden 21 yaşındaki Casillas'ı oyuna almak zorunda kaldı.
Leverkusen'in son dakikalarda öfkeyle yüklendiği sırada Casillas, kale çizgisinde Berbatov ve Ballack'a geçit vermedi. Yakın mesafeden gelen şutlarda yaptığı bir dizi inanılmaz kurtarışla 2-1'lik üstünlüğü korudu.
Nowotny yıllar sonra, "Biz daha üstündük ve harika bir maç oynadık" dedi. "Ama o gece Iker Casillas'ın yıldızı parladı. Kalesinin arkasına geçseydi bile topu yine ona isabet ettirirdik!"
Toppmoller ise ilk tepkisini şöyle anlattı: "İlk düşündüğüm şey şuydu: Kahretsin, daha iyi olduğumuz için bu maçı kazanmalıydık."
Galibiyeti getiren muhteşem golü Zidane atmış olsa da övgüyü kendisinden uzaklaştırmakta gecikmedi: "Herkes benim golümden bahsediyor ama asıl kahraman, kurtarışlarıyla Casillas'tı."
Son düdük çaldığında Real Madrid, kuruluşunun 100. yılında dokuzuncu Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. Toppmoller ve Leverkusen içinse görkemli bir sezonun mümkün olan en kötü sonu kesinleşmişti: Üç kulvar, üç ikincilik, sıfır kupa.
Üzgün Toppmoller, "Sezonu hiçbir şey kazanamadan bitirmek son derece acı verici" dedi. "Antrenman sahasında plan yapmak için sonsuza kadar vakit harcayabiliriz ama sonra hesaba katamayacağınız özel bir şey olur. Bu kez o şey Zidane'ın golüydü."
Sevgiyle Zizou diye anılan oyuncu için uzun bekleyiş nihayet sona ermişti. Juventus'la 1997 ve 1998'de yaşadığı hayal kırıklıkları, Avrupa kupalarından men cezaları ve bonservis bedelinin getirdiği ağır baskı geride kalmıştı.
Zidane, "Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir gol atacaksanız ve bu ömrünüzde bir kez olacaksa, işte o gece finalde oldu" dedi. "Daha önce o kupayı kazanmadığım için o vole benim açımdan harika bir andı... Kazanıp kupayı kaldırdığınızda olağanüstü bir an yaşıyorsunuz."
Maestro, sol ayağının tek bir vuruşuyla en güzel eserini ortaya koymuştu. Senfoni tamamlanmıştı.