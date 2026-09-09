Zinedine Zidane'ın adidas aşkı: Fransız maestronun ikonik Predator'la nasıl özdeşleştiği
Bir ürün ile bir sporcu arasında mutlak bir eş anlamlılık yaratmak, spor pazarlamasının zirvesidir ve adidas, Fransız ikon Zinedine Zidane ile uzun soluklu iş birliği sayesinde bunu kesinlikle başardı.
Alman spor giyim devi, yaz başında Didier Deschamps'ın görevi bırakmasının ardından Fransa'nın yeni teknik direktörlüğünü üstlenen eski Real Madrid süperstarıyla 30 yıllık ortaklığını kutluyor.
Orijinal adidas Predator sporcusu olan Zidane, yeni özel üretim bir kramponla onurlandırıldı. Efsanevi orta saha oyuncusu, Juventus, Real Madrid ve Fransa'daki parlak kariyeri boyunca ikonik Predator'ları giydi; ayağında o meşhur dil ve Üç Çizgi ile sayısız unutulmaz ana imza attı.
Üç on yıla yayılan bu birliktelik, futbol tarihinin ve genel olarak sporun en başarılı ticari ortaklıklarından biri haline geldi; Zidane da bugün hâlâ markanın yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Unutulmaz anlar
Tartışmasız şekilde futbol tarihinin en klas isimlerinden biri olan Zidane'ın, unutulmaz anlarla dolu kupa yüklü oyunculuk kariyeri boyunca sergilediği saf kalite sayesinde, çok az futbolcu onunki gibi bir öne çıkanlar arşivine sahip olabilir.
Ve adidas, bu yolculuğun her adımında sessizce oradaydı; bu ortaklığın böylesine büyük bir başarıya dönüşmesinin önemli nedenlerinden biri de buydu. Predator'un profili, Zidane'ın itibarı hızla yükselirken ve bu süreç Ballon d'Or'u kazanmasıyla zirveye ulaşırken, tartışmasız şekilde piyasadaki en popüler kramponlardan biri hâline geldi.
Zizou, 1998 Dünya Kupası finalinde kendi evindeki turnuvada Brezilya'ya karşı attığı maç kazandıran iki kafa golünde, 2002'de Glasgow'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı sol ayağıyla yaptığı muhteşem volede ve 2006 Dünya Kupası'nın Almanya'daki talihsiz finalinde kaydettiği cüretkâr Panenka penaltısında ayağında Preds ile sahadaydı; bu maç aynı zamanda onun görkemli kariyerinin son karşılaşması oldu.
Onun Three Stripes ile bağını perçinleyen anlar işte bunlardı; Zidane, ayağında Predator'larla küresel bir süperstara dönüştü.
Otuz yıllık bağ
Krampon anlaşmaları futbolda gelir geçer, ancak Zidane'ın adidas ile ortaklığı kalıcılığını korudu ve gelişti; yaklaşık 20 yıl önce sona eren o ikonik futbolculuk kariyerinin çok ötesine uzandı.
Eski bir başka Real Madridli David Beckham ile birlikte, 54 yaşındaki isim futbol kültürünün temel figürlerinden biri olarak hâlâ marka elçisi görevini üstleniyor; adidas'ın büyük saygı gören reklam kampanyalarında yer almaya ve markanın Lamine Yamal ile Jude Bellingham'ın da aralarında bulunduğu mevcut yıldızlarıyla birlikte en yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.
Saha dışında ise, adidas ile ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto arasındaki iş birliğinden doğan ve geçmişi 2002'ye kadar uzanan öncü lüks spor giyim serisi Y-3'ün yüzlerinden biri hâline gelerek bu konumunu daha da güçlendirdi.
Zidane, 2017'de SoccerBible'a bu bağın gücünü anlatırken şöyle demişti: "En çok takdir ettiğim şey sadakat. adidas benim için her zaman oradaydı. Elbette iyi zamanlarda, ama işler biraz daha karmaşık olduğunda da. Hikâyemiz 1996'da başladı, adidas bugün de benim için hâlâ burada.
"Aramızda çok özel bir bağ var. Harika bir ilişki. Bu, aramızdaki bir sözleşmeden çok daha fazlası, bundan daha fazlası. adidas ile benim aramdaki hikâye 20 yıllık bir hikâye. Bu harika."
adidas'ın özel saygı duruşu
30 uzun yılın ardından adidas'ın efsanevi Zizou ile süregelen bağını onurlandırması son derece yerinde. Bu özel vesileyi kutlamak için spor giyim devi, Fransız'ın gerçekten eşsiz yeteneklerine saygı duruşunda bulunan özel üretim bir Predator piyasaya sürdü.
Zidane'ın zarafetine ve gösterişli stiline yaraşır şekilde, bu kramponlar metalik altın detaylara sahip şık ve sade bir beyaz renk düzeniyle geliyor. Yanlardaki mavi, beyaz ve kırmızı dokunuşlar, onun Fransa ile elde ettiği başarılara gönderme yaparken, kramponlarda ayrıca özel bir 'ZZ30' işareti de yer alıyor.
Tasarımda ayrıca adidas'ın "son derece kişisel" olarak tanımladığı ve onun efsanevi oyunculuk günlerini izleyen detaylar da bulunuyor. İkonik katlanır dil bölümünde, 2002'deki o akıl almaz vole vuruşundan ilham alan Zidane'ın altın renkli imza logosu yer alıyor.
Hatta kayışlar bile bu hikâyenin bir parçası; her bir krampon 54 yaşındaki ismin hayatındaki farklı bir bölümü temsil ediyor. Sağ ayakta, kariyerini tanımlayan şehirler var: Cannes, Bordeaux, Turin ve Madrid. Sol ayakta ise köklerine göndermeler bulunuyor; memleketi Marseille ve çevresindeki topluluklara ve amatör kulüplere atıf yapılıyor.
"Oynamamı istediğim tarzla eş anlamlı"
Tanıtımla ilgili konuşan Zidane, adidas ile bağı ve özdeşleştiği Predator kramponunun kendisi için ne kadar anlam taşıdığını anlattı.
"Futbol bana unutulmaz çok sayıda anı verdi ve adidas da en başından beri bu yolculuğun bir parçası oldu" dedi. "Predator'ın bu hikâyede özel bir yeri var. Kariyerimin en önemli anlarından bazılarında giydiğim krampondu ve oyunu oynama biçimimle özdeşleşen bir krampon haline geldi.
"Bu krampona baktığımda, yolculuğumu şekillendiren anları, yerleri ve insanları görüyorum. Birlikte geçen 30 yılı kutlamak ve bu hikâyeyi yeni nesil oyuncularla paylaşmak için özel bir yol."
Oyunun tarihindeki en başarılı marka ortaklıklarından biri olan bu verimli iş birliğinin daha uzun yıllar sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır.