Bir ürün ile bir sporcu arasında mutlak bir eş anlamlılık yaratmak, spor pazarlamasının zirvesidir ve adidas, Fransız ikon Zinedine Zidane ile uzun soluklu iş birliği sayesinde bunu kesinlikle başardı.

Alman spor giyim devi, yaz başında Didier Deschamps'ın görevi bırakmasının ardından Fransa'nın yeni teknik direktörlüğünü üstlenen eski Real Madrid süperstarıyla 30 yıllık ortaklığını kutluyor.

Orijinal adidas Predator sporcusu olan Zidane, yeni özel üretim bir kramponla onurlandırıldı. Efsanevi orta saha oyuncusu, Juventus, Real Madrid ve Fransa'daki parlak kariyeri boyunca ikonik Predator'ları giydi; ayağında o meşhur dil ve Üç Çizgi ile sayısız unutulmaz ana imza attı.

Üç on yıla yayılan bu birliktelik, futbol tarihinin ve genel olarak sporun en başarılı ticari ortaklıklarından biri haline geldi; Zidane da bugün hâlâ markanın yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.