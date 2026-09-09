Zinedine Zidane'ın adidas aşkı: Fransız maestro ikonik Predator ile nasıl özdeşleşti

Bir ürün ile bir sporcu arasında mutlak bir eş anlamlılık yaratmak, spor pazarlamasının zirvesidir ve adidas da Fransız ikon Zinedine Zidane ile uzun soluklu iş birliği sayesinde bunu kesinlikle başardı.

Alman spor giyim devi, bu yazın başlarında Didier Deschamps'ın görevden ayrılmasının ardından Fransa'nın yeni teknik direktörlüğünü üstlenen eski Real Madrid süperstarıyla 30 yıllık ortaklığını kutluyor.

Orijinal adidas Predator sporcusu olan Zidane, yeni özel üretim bir kramponla onurlandırıldı. Efsanevi isim, Juventus, Real Madrid ve Fransa'daki görkemli kariyeri boyunca ikonik Preds'leri giydi ve ayağındaki ünlü dil ile Üç Çizgiyle sayısız unutulmaz ana imza attı.

Üç on yıl boyunca bu birliktelik, futbol tarihinin ve genel olarak sporun en başarılı ticari ortaklıklarından birine dönüştü ve Zidane bugün de markanın yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.