Zinedine Zidane'ın adidas aşkı: Fransız maestro ikonik Predator ile nasıl özdeşleşti
Bir ürün ile bir sporcu arasında mutlak bir eş anlamlılık yaratmak, spor pazarlamasının zirvesidir ve adidas da Fransız ikon Zinedine Zidane ile uzun soluklu iş birliği sayesinde bunu kesinlikle başardı.
Alman spor giyim devi, bu yazın başlarında Didier Deschamps'ın görevden ayrılmasının ardından Fransa'nın yeni teknik direktörlüğünü üstlenen eski Real Madrid süperstarıyla 30 yıllık ortaklığını kutluyor.
Orijinal adidas Predator sporcusu olan Zidane, yeni özel üretim bir kramponla onurlandırıldı. Efsanevi isim, Juventus, Real Madrid ve Fransa'daki görkemli kariyeri boyunca ikonik Preds'leri giydi ve ayağındaki ünlü dil ile Üç Çizgiyle sayısız unutulmaz ana imza attı.
Üç on yıl boyunca bu birliktelik, futbol tarihinin ve genel olarak sporun en başarılı ticari ortaklıklarından birine dönüştü ve Zidane bugün de markanın yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Unutulmaz anlar
Oyunun tarihindeki tartışmasız en klas oyunculardan biri olan Zidane'ın, hafızalardan uzun süre silinmeyecek saf kalite anlarıyla dolu kupa yüklü kariyeri sayesinde, çok az futbolcu onunkiyle boy ölçüşebilecek bir özet görüntü arşivine sahip.
Ve adidas, bu ortaklığın bu denli büyük bir başarıya dönüşmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak, tüm bu yolculuk boyunca sessizce oradaydı. Predator'un profili, Zidane'ın itibarı hızla yükselip Ballon d'Or'u kazanmasıyla aynı dönemde büyüdü ve onu tartışmasız piyasadaki en popüler kramponlardan biri haline getirdi.
Zizou, 1998 Dünya Kupası finalinde kendi evinde Brezilya'ya karşı attığı maç kazandıran iki kafa golünde, 2002 Şampiyonlar Ligi'nin Glasgow'daki finalinde Bayer Leverkusen'e karşı sol ayağıyla yaptığı muhteşem volede ve 2006 Dünya Kupası'nın Almanya'daki talihsiz finalinde kaydettiği cüretkâr Panenka penaltısında Preds giyiyordu. Bu aynı zamanda onun görkemli kariyerinin son maçıydı.
İşte ayağında Predator'larla küresel bir süperstara dönüşürken, Üç Çizgi ile bağını perçinleyen anlar bunlardı.
Otuz yıllık bağ
Krampon anlaşmaları futbolda gelir geçer, ancak Zidane'ın adidas ile ortaklığı kalıcılığını korudu ve gelişti; yaklaşık 20 yıl önce sona eren o ikonik futbolculuk kariyerinin çok ötesine uzandı.
Eski bir diğer Real Madridli David Beckham ile birlikte, 54 yaşındaki isim futbol kültürünün temel figürlerinden biri olarak hâlâ marka elçisi görevini sürdürüyor; adidas'ın büyük saygı gören reklam kampanyalarında yer almaya ve markanın Lamine Yamal ile Jude Bellingham'ın da aralarında bulunduğu mevcut yıldızlarıyla birlikte en yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.
Saha dışında ise, adidas ile ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto arasındaki iş birliğinden doğan ve geçmişi 2002'ye kadar uzanan öncü lüks spor giyim serisi Y-3'ün yüzlerinden biri hâline gelerek bu konumunu güçlendirdi.
Zidane, 2017'de SoccerBible'a bu bağın gücünü açıklarken şöyle konuştu: "En çok takdir ettiğim şey sadakat. adidas benim için her zaman oradaydı. Elbette iyi zamanlarda, ama işler biraz daha karmaşık olduğunda da. Hikâyemiz 1996'da başladı, adidas bugün de hâlâ benim için orada.
"Aramızda çok özel bir bağ var. Harika bir ilişki. Bu, aramızdaki bir sözleşmeden çok daha fazlası, bundan da fazlası. adidas ile benim aramdaki ilişki 20 yıllık bir hikâye. Bu harika."
adidas'ın özel saygı duruşu
adidas'ın, 30 uzun yılın ardından efsanevi Zizou ile süregelen bağını onurlandırması son derece yerinde. Bu vesileyle spor giyim devi, Fransız yıldızın gerçekten eşsiz yeteneklerine saygı duruşunda bulunan özel üretim bir Predator çıkardı.
Zidane'ın zarafetine ve gösterişine yakışır şekilde, kramponlar metalik altın detaylarla tamamlanan şık ve sade bir beyaz renk tasarımıyla geliyor. Yanlardaki mavi, beyaz ve kırmızı dokunuşlar, onun Fransa ile elde ettiği başarılara gönderme yaparken, kramponlarda ayrıca özel bir 'ZZ30' işareti de yer alıyor.
Tasarımda ayrıca adidas'ın "son derece kişisel" diye nitelendirdiği ve onun efsanevi futbolculuk günlerini yansıtan detaylar da bulunuyor. İkonik katlamalı dil kısmında, 2002'deki o akılalmaz vole vuruşundan ilham alan Zidane imza logosunu altın renginde göreceksiniz.
Hatta bantlar bile hikâyenin bir parçası; her bir krampon, 54 yaşındaki ismin hayatındaki farklı bir bölümü temsil ediyor. Sağ ayakta, kariyerini şekillendiren şehirler var: Cannes, Bordeaux, Turin ve Madrid. Sol ayak ise köklerine göndermeler taşıyor; memleketi Marseille ve çevresindeki topluluklara ve amatör kulüplere atıfta bulunuyor.
"Nasıl oynamak istediğimle eş anlamlı"
Tanıtım hakkında konuşan Zidane, adidas ile olan bağının ve adıyla özdeşleşen Predator kramponunun kendisi için tam olarak ne kadar anlam taşıdığını anlattı.
"Futbol bana unutulmaz çok fazla anı verdi ve adidas da bu yolculuğun en başından beri bunun bir parçası oldu" dedi. "Predator bu hikâyede özel bir yere sahip. Kariyerimin en önemli anlarından bazılarında giydiğim krampondu ve oyunu oynama şeklimle özdeşleşen bir model haline geldi.
"Bu krampona baktığımda, yolculuğumu şekillendiren anları, yerleri ve insanları görüyorum. Bu, birlikte geçirdiğimiz 30 yılı kutlamanın ve bu hikâyeyi yeni bir oyuncu nesliyle paylaşmanın özel bir yolu."
Oyunun tarihindeki en başarılı marka ortaklıklarından biri olan bu verimli iş birliğinin daha uzun yıllar devam etmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.