Animelerin neden bu kadar ilgi çektiğini anlamıyorsanız Bryan Reynolds sizi ikna etmeye hazır. Önerileri de var, püf noktaları da. Koleksiyonları ve dövmeleri de cabası.

Boynunda, ikonik Naruto karakteri Itachi Uchiha’nın gözlerinin dövmesi var. Bacağında da kalıcı olarak işlenmiş başka alıntılar bulunuyor. Evinde ise animeyle ilgili pek çok parça dahil, Funko Pops figürleriyle dolu bir duvarı var. Canı sıkıldığında mağazaya gidip koleksiyonuna ekleyebileceği yeni bir şey, bağ kurduğu bir karakter olup olmadığına bakıyor.

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk: Reynolds, bu dünyaya adım atmak isteyenlere nereden başlayabileceklerini söyleyebiliyor. Ancak bazı önerilerinin çok büyük bir koşulu var.

ABD Futbol Federasyonu’nun Ulusal Antrenman Merkezi’ndeki sahaya bakarken GOAL’e şöyle diyor: “İlk izlediğim Naruto’ydu, o yüzden bende ayrı bir yeri var. Ama başlaması zor, çünkü önünüzde 800-900 bölüm olduğunu biliyorsunuz. One Piece de öyle. Uzun bir yolculuk.”

Reynolds, yolculuklar hakkında konuşmak için pek çok açıdan doğru kişi. My Hero Academia’daki Deku’nun ya da Cyberpunk’taki David Martinez’in yaşadıklarını anlatabildiği gibi kendi yolculuğunu da anlatmak istiyor. Bu yolculuk yıllar içinde yanlış yorumlandı, yanlış aktarıldı. Yine de onu olmak istediği yere geri getirdi: ABD Milli Takımı’na. Ülkesini temsil ediyor ve hepsinden önemlisi yeniden hayattan keyif alıyor.

Bek oyuncusunun hikâyesi inişli çıkışlı. 19 yaşındayken Amerikan futbolunun bir sonraki büyük yeteneği olarak görülüyordu. 20 yaşında Roma’da adeta gözden çıkarılmıştı; ırkçı hakaretlere ve gerçekten iyi bir oyuncu olup olmadığına dair sorulara maruz kalıyordu. 22 yaşındayken ise o dönemki kulübü Westerlo, olimpiyat hayallerini suya düşürdü. Bu süreçte Amerikan futbolu onu büyük ölçüde unutmuş, Reynolds da gözlerden uzak kalmıştı. Özel bir yetenek olarak gösterilmesinden yalnızca birkaç yıl sonra, kim olduğunu ve daha da önemlisi kim olabileceğini anlamaya çalışırken Belçika’da kiralık olarak forma giyiyordu.

Şimdi 25 yaşında ve buna bir ölçüde cevap bulmuş durumda: Pek çok şey olabilir. Avrupa’nın üst düzey futbolunda uzun zamandır beklediği ikinci şansı ona veren yeni kulübü Rennes için üst düzey bir bek olabilir. 15 yaşından beri olduğu gibi ailesinin geçimini sağlayabilir ve onların hayatını kalıcı olarak değiştirmeye devam edebilir. Anime izleyebilir, Funko figürleri toplayabilir ve Arc Raiders’ın en uyumlu oyuncusu olabilir. Ama hepsinden önemlisi, ne gerekiyorsa yaparken yılmadan devam edebilir. Çünkü öğrendiği şey bu.

“Gençken insanlar senden biraz fazla söz etmeye başlayınca kendini dünyanın zirvesindeymiş gibi hissediyorsun,” diyor. “Her şeye bakıp ‘Vay canına, bu inanılmaz’ diyebiliyorsun. Evet, güzel bir histi ama artık bunun iki tarafı olduğunu anlıyorum.

“19 yaşındayken ‘Bryan Reynolds Juventus’a gidiyor’ ya da ‘Bryan Reynolds Roma’ya gidiyor’ gibi şeyler görüyordum. Evet. Şimdi ise bunu yapmam gereken bir iş olarak görüyorum. Artık daha büyüğüm, 25 yaşındayım ve bugüne kadar çok şey yaşadım. Zihniyetim değişti. Bence en büyük fark da bu.”