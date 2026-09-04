Yurtdışındaki Amerikalılar: USMNT yıldızları Christian Pulisic ile Weston McKennie karşı karşıya gelebilirken, Sergino Dest, Ricardo Pepi ve PSV güçlü başlangıcını sürdürmek istiyor
Avrupa'da sezonlar artık iyice başladı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın öne çıkan yıldızlarından bazıları şimdiden form tuttu. Diğerleri ise biraz gecikmeli bir başlangıç yapıyor; her şey yolunda giderse bu ivme bu hafta sonunda gerçekten yükselebilir.
Avrupa'nın dört bir yanında büyük maçlar oynanacak ve bunların birkaçında dünyanın en üst düzey liglerinde Amerikalılar Amerikalılara karşı sahaya çıkacak. Christian Pulisic ile Weston McKennie, sakatlıkları el verirse, Juventus ile AC Milan'ın bu hafta sonu oynayacağı maçta karşı karşıya gelebilir. Bu, Amerikalı taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olabilir; ancak Serie A'nın en büyük maçlarından birinde ikisinin de zamanında oynama izni alamaması halinde hayal kırıklığı da yaratabilir.
Bu hafta sonunda başka yerlerde Amerikalıları izleme konusunda endişelenmenize gerek yok; Middlesbrough ve PSV'de birden fazlasını görmeniz neredeyse garanti. Crystal Palace'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta da birkaç tane daha görebilirsiniz; iki takım da sezonun başındaki bazı sıkıntılara son vermek istiyor.
Daha fazla uzatmadan, GOAL'un bu hafta sonunda yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana hikâyeleri mercek altına alırken izlemeniz gerekenler şöyle.
Amerika'nın takımı için sırada ne var?
Geçen hafta boyunca Middlesbrough, kadrosundaki Amerikalı sayısını dörde çıkarmak için bir başka Amerikalı olan Rokas Pukstas'ı transfer etti. Ayrıca bir maç daha oynadılar ve Sebastian Berhalter, uzun yıllardır arkadaşı ve takım arkadaşı olan Aidan Morris'e harika bir gol attırdı.
Peki Amerika'nın en sevdiği Championship kulübünde sırada ne var?
Boro, Championship sezonundaki beşinci maçında cumartesi günü deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. İlk dört maçtan yedi puan topladılar ve bu da onları sezonun erken bölümünde puan tablosunun zirvesine oldukça yaklaştırdı.
Bu hafta takip edilmesi gereken Amerikalı kim olacak? Morris mi? Berhalter mi? Pukstas ilk maçına çıkabilir mi? Bu, Max Arfsten'in parlayacağı hafta olabilir mi? Middlesbrough'da takip edilecek Amerikalıların sayısı hiç de az değil ve bu hafta sonu kimin iz bırakacağını görmek için ekran başında olmakta fayda var.
Formda olan Dest, eski kulübüne karşı oynayacak
Elbette sezonun henüz başı, ancak şu anda hiçbir USMNT yıldızı Sergino Dest'ten daha formda değil. Bek oyuncularının yıldızlaştığı performansların da etkisiyle PSV rakiplerini adeta eziyor, ancak bu hafta karşılaşacakları takım önceki rakipleri kadar kolay olmayacak.
PSV'yi sırada, Dest'in eski takımı Ajax ile Eredivisie'nin öne çıkan maçlarından biri bekliyor. PSV son yıllarda Hollanda'da baskın güç olarak öne çıktı, ancak Ajax hâlâ ligin en büyük markalarından ve takımlarından biri. Bunu en iyi bilenlerden biri de şüphesiz Dest'tir; çıkışını ilk olarak Ajax'ta yaptı ve şimdi son şampiyon PSV forması giyiyor.
Dest, lig kupasını yeniden kazanma konusunda istekli görünüyor. Üç maç sonunda iki gol ve iki asist üretti; bunların biri gol, biri asist olmak üzere son maçında FC Utrecht karşısında alınan 6-1'lik farklı galibiyette kaydetti. Ricardo Pepi'yi de göz ardı etmemek gerekiyor, çünkü o da bu ilk üç maçta iki gol attı.
PSV için bu, kritik bir ölçü maçı; sezonun başında gerçek bir niyet beyanında bulunmalarını sağlayacak türden bir karşılaşma.
Amerikalılar, Serie A'nın öne çıkan maçında karşı karşıya mı geliyor?
Serie A'nın devleri AC Milan ile Juventus bu hafta sonu karşı karşıya gelecek, ancak Amerikalı yıldızlarından herhangi biri oynayacak mı? Asıl büyük soru bu.
Weston McKennie kas sakatlığıyla mücadele ediyor ve henüz kadro dışı bırakılmamış olsa da bu hafta sonu için durumu en azından belirsiz. McKennie'nin yokluğu, sahada onunla birlikte çok daha iyi bir takım olan Juventus için açık bir darbe olur. Yine de sezona başlamak için çıktıkları iki maçı da kazandılar ve Milan'ın bu ziyaretine doğru bir ivme yakaladılar.
Rakipleri ise bu sırada kendi Amerikalı oyuncusu Christian Pulisic'ten yoksun. ABD Milli Takımı'nın kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşamasından bu yana forma giyemiyordu, ancak antrenmanlara geri döndü. İtalya'dan gelen haberlere göre Pulisic'in ilk 11'de başlaması beklenmiyor, ancak her şey planlandığı gibi giderse sezonun ilk dakikalarını kulübeden gelerek alabilir.
Bu yüzden McKennie ile Pulisic'i bire bir karşı karşıya görmeyebiliriz, ancak maç her ikisi için de kişisel açıdan ve Serie A sıralaması bakımından anlam taşıyacak; çünkü iki taraf da sezonun bu kadar erken bir döneminde bile kritik olabilecek bir sonuç almayı hedefliyor.
Premier League'de Richards ve Gozo'ya karşı Robinson
NOT: Richards'ın Crystal Palace'ı cumartesi günü 3-2 kazandı.
Ne Crystal Palace ne de Fulham bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. İki takım da bu hafta sonu Craven Cottage'da karşı karşıya gelirken puanlara çaresizce ihtiyaç duyuyor.
Yıllar boyunca Fulham, Premier League'in tamamen Amerikalılardan oluşan kulübüydü ve takım hâlâ USMNT'nin öne çıkan yıldızlarından Antonee Robinson'a sahip. Crystal Palace'ın ise iki oyuncusu var: Chris Richards ve Zavier Gozo. Bunlardan ikincisi, USMNT'nin Premier League'deki en yeni üyesi ve geçen hafta Manchester City'ye karşı ilk maçına çıktıktan sonra uyum süreci bu hafta sonu da devam edebilir.
Yine de tüm gözler daha oturmuş iki USMNT yıldızının üzerinde olacak. Hem Robinson hem de Richards, Premier League'de oynadıkları ilk iki maçın ardından puanı bulunmayan takımlarının daha yerleşik üst düzey liderleri arasında yer alıyor. İşler iyi gitmediğinde takımın liderlerinin tonu belirlemesi gerekir ve Robinson ile Richards bu hafta sonu karşı karşıya geldiklerinde bunu yapabilir.