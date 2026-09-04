Avrupa'da sezonlar artık iyice başladı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın öne çıkan yıldızlarından bazıları şimdiden form tuttu. Diğerleri ise biraz gecikmeli bir başlangıç yapıyor; her şey yolunda giderse bu ivme bu hafta sonunda gerçekten yükselebilir.

Avrupa'nın dört bir yanında büyük maçlar oynanacak ve bunların birkaçında dünyanın en üst düzey liglerinde Amerikalılar Amerikalılara karşı sahaya çıkacak. Christian Pulisic ile Weston McKennie, sakatlıkları el verirse, Juventus ile AC Milan'ın bu hafta sonu oynayacağı maçta karşı karşıya gelebilir. Bu, Amerikalı taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olabilir; ancak Serie A'nın en büyük maçlarından birinde ikisinin de zamanında oynama izni alamaması halinde hayal kırıklığı da yaratabilir.

Bu hafta sonunda başka yerlerde Amerikalıları izleme konusunda endişelenmenize gerek yok; Middlesbrough ve PSV'de birden fazlasını görmeniz neredeyse garanti. Crystal Palace'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta da birkaç tane daha görebilirsiniz; iki takım da sezonun başındaki bazı sıkıntılara son vermek istiyor.

Daha fazla uzatmadan, GOAL'un bu hafta sonunda yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana hikâyeleri mercek altına alırken izlemeniz gerekenler şöyle.