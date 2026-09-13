Yurtdışındaki Amerikalılar: USMNT yıldızı Christian Pulisic gollerle döndü, Championship'te Sebastian Berhalter ile Jack McGlynn parladı
Amerikalı oyuncular İngiliz futbolunun ikinci liginde bol bol gol atarken, Amerikan futbolseverlerin gözü Serie A'daki 45 dakikalık performanstaydı.
Christian Pulisic bu hafta sonu sahalara döndü ve dönüşü Amerikan futbolunun ana hikâyesi oldu. Üstelik bu, sıradan bir kısa süreli görünüm değildi. ABD Erkek Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Yunus Musah ile birlikte oynayan Pulisic, oyunun gidişatını değiştirdi ve Milan'ın Serie A'da Lazio ile oynadığı maçtan bir puan çıkarmasına doğrudan yardımcı oldu.
Championship'te de belirleyici performanslar vardı. Sebastian Berhalter, Middlesbrough kariyerine yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü; Jack McGlynn'in Stoke'taki başlangıcı ise ABD Erkek Milli Takımı orta sahasının attığı önemli golle çok daha iyi bir hâl aldı.
O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, bu hafta sonunun Yurt Dışındaki Amerikalıları'na daha yakından bakalım.
Pulisic, asist yaparak geri döndü
Pulisic sonunda geri döndü ve sahaya çıkar çıkmaz etkisini hissettirdi.
Amerikalı yıldız, birkaç hafta boyunca kenardan izledikten sonra Lazio karşısında AC Milan 2-0 gerideyken oyuna sonradan dahil oldu. Maçın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu; 65. dakikada Milan'ın ilk golünün asistini yaptı, Rossoneri ise iki dakika sonra skora dengeyi getirdi. Bu, Pulisic'in bu yazki Dünya Kupası'nda USMNT'nin Belçika'ya yenildiği maçtan bu yana çıktığı ilk karşılaşmada tam da ihtiyaç duyduğu türden bir başlangıçtı.
Ancak yalnız değildi. Yunus Musah da devre arasında oyuna girdikten sonra orta sahada ciddi bir efor ortaya koydu ve maçın kalıcı şekilde değişmesinde üzerine düşeni yaptı. İki golü de atan Diego Moreira manşetleri haklı olarak alacaktır, ancak Amerikalı yıldızlar, devre arasında pek de mümkün görünmeyen bu bir puanı Milan'a kazandırmada büyük rol oynadı.
Yine de sezonun ilk maçına çıkan Pulisic üzerindeki tüm gözler onun üzerindeydi ve o da bu fırsatı, Milan takımı için gerçek bir fark yaratan oyuncu olduğunu herkese hatırlatmak için kullandı.
Berhalter'den Boro adına iki gol
Berhalter'ın Middlesbrough'daki erken dönem başarısı, özellikle bu hafta sonu attığı dubleyle şimdiye kadarki en iyi performansını sergilemesinin ardından, tesadüf gibi görünmüyor.
Berhalter, Norwich'e karşı oynanan ve iki takım arasında toplam yedi golün atıldığı kaotik maçta Boro'nun ilk iki golünü kaydetti. Sonunda Boro, Ashley Phillips'in uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sayesinde bu yedi golün dördünü bulmuş oldu.
Elbette gecenin yıldızı, dördüncü ve 36. dakikalarda gelen iki golüyle Berhalter oldu. Bu arada Aidan Morris, orta sahanın merkezinde Berhalter'ın yanında maça başladı. Max Arfsten ise maçın hâlâ dengede olduğu 73. dakikada oyuna sonradan girdi. Sonuç olarak Boro, son düdük geldiğinde üç Amerikalı da sahadayken galibiyete uzandı.
Bu galibiyetle Boro, Championship puan durumunda dördüncü sıraya yükseldi; arkalarındaki üç takımın birer maçı eksikken onlardan bir puan önde bulunuyor. Yükselme ihtimali masada ve Berhalter'ın sezona yaptığı başlangıç da bunun en büyük nedenlerinden biri.
McGlynn gol perdesini muhteşem bir golle açtı
Jack McGlynn'in kariyerini az çok takip ettiyseniz, Stoke City'deki ilk golünün nasıl göründüğünü muhtemelen tahmin edebilirdiniz. McGlynn basit goller atan bir oyuncu değil ve cumartesi günkü vuruşu da kesinlikle öyle değildi.
Watford karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında McGlynn, Stoke formasıyla ilk gerçek sihrini ortaya koydu. Bir savunmacıyı geçtikten sonra McGlynn uzak direğe bir şut çıkardı ve top ağlara süzülürken kaleciye hiç şans tanımadı. Kariyerini takip edenler için bu tanıdık bir görüntüydü; çünkü McGlynn sol ayağıyla harika goller atmayı alışkanlık haline getirdi. Ancak bu kez bunu sağ ayağıyla yaptı ve cephaneliğinde ne kadar çok seçenek olduğunu gösterdi.
Talihsiz bir sakatlık onun Dünya Kupası kadrosunda yer bulmak için gerçek hamlesini yapmasını engellemiş olsa da McGlynn hâlâ sadece 23 yaşında ve bu döngüde ABD Milli Takımı için büyük bir rol oynayabilir. Bu hafta sonu attığı gibi goller aynı zamanda moral ve ivme de kazandırır ki 2030 yolculuğuna başlamak için McGlynn gibi birinin tam olarak ihtiyacı olan şey de budur.
Busio asist yaptı, ancak sakatlanarak oyundan çıktı
İyi haber ne? Gianluca Busio bir asist daha yaptı; bu, üst üste ikinci maçındaki ikinci asisti oldu. Kötü haber ne? Kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bu durum, Serie A'da sezonun başında yakaladığı formu sekteye uğratabilir.
Busio, Fiorentina'ya karşı alınan 4-2'lik yenilgide devre arasından hemen önce sekerek sahayı terk ederken ayağına basmakta zorlanıyor gibi görünüyordu. Busio, bu mağlubiyetin ilk golünü hazırlamış ve 22. dakikada Akor Adams'a asist yapmıştı. Adams'ın vuruşu harikaydı ama öncesinde Busio'nun yaptığı etkili koşu ve pas da en az onun kadar iyiydi.
Mevcut formuna bakılırsa Busio, eylülde USMNT'den çağrı almayı kesinlikle hak ettiğini gösterdi. Ancak bu artık hafta sonundaki sakatlığına bağlı olacak; bu da inanılmaz derecede yüksek seviyede oynayan bir oyuncu için gerçekten büyük bir darbe olabilir.
Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar
+ Malik Tillman, Noahkai Banks ve Augsburg'a karşı 2-2 sona eren maçta sonradan oyuna girip eşitlik golünün asistini yaptı.
+ Gio Reyna, Strasbourg'un Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta 91 dakika oynadı. Folarin Balogun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
+ Tim Weah, 90 dakikalık performansıyla kaptanlık görevini sürdürdü, ancak Marseille Rennes'e 1-0 yenildiği maçta puan alamadı.
+ Ricardo Pepi dinlendirilirken sadece yedekten geldi, Sergino Dest ise PSV'nin pazar günü Sparta Rotterdam'ı 4-1 yendiği maçta 90 dakika oynadı.
+ Cole Campbell, Elversborg'un Bayern Münih'e 2-1 yenildiği maçın ilk yarısında görev yaptı.
+ Tyler Adams, Bournemouth'un Brentford ile 2-2 berabere kaldığı maçta 82 dakika oynadıktan sonra görünen o ki kramp nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
+ Chris Richards ilk 11'de başlarken Zavier Gozo son bölümde oyuna girdi, 10 kişi kalan Crystal Palace ise Ipswich Town'a yenildi.
+ Liverpool ile Fulham arasındaki maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı; Antonee Robinson da ikincisi adına golsüz sona eren karşılaşmada 90 dakika oynadı.
+ Johnny Cardoso sonradan oyuna girerken Atletico Madrid, Real Sociedad karşısındaki galibiyette golleri geç buldu.
+ Joe Scally ve 10 kişi kalan Borussia Monchengladbach için kötü bir gündü; takım Freiburg tarafından 5-0 mağlup edildi.
+ Mark McKenzie savunmada ilk 11'de yer alırken Toulouse, Lorient deplasmanında iki gollü geri dönüşle beraberliği aldı.
+ Tanner Tessmann, Lyon'un Paris FC ile 0-0 berabere kaldığı maçın son üç dakikasında oynadı.
+ John Tolkin, 10 kişi kalan Holstein Kiel'in Heidenheim deplasmanında 1-0 kaybettiği maçta sonradan oyuna girdi.
+ Diego Kochen, Lyngby'nin Sonderjyske ile 1-1 berabere kaldığı maçta bir kurtarış yaptı.