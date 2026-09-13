Amerikalı oyuncular İngiliz futbolunun ikinci liginde bol bol gol atarken, Amerikan futbolseverlerin gözü Serie A'daki 45 dakikalık performanstaydı.

Christian Pulisic bu hafta sonu sahalara döndü ve dönüşü Amerikan futbolunun ana hikâyesi oldu. Üstelik bu, sıradan bir kısa süreli görünüm değildi. ABD Erkek Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Yunus Musah ile birlikte oynayan Pulisic, oyunun gidişatını değiştirdi ve Milan'ın Serie A'da Lazio ile oynadığı maçtan bir puan çıkarmasına doğrudan yardımcı oldu.

Championship'te de belirleyici performanslar vardı. Sebastian Berhalter, Middlesbrough kariyerine yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü; Jack McGlynn'in Stoke'taki başlangıcı ise ABD Erkek Milli Takımı orta sahasının attığı önemli golle çok daha iyi bir hâl aldı.

O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, bu hafta sonunun Yurt Dışındaki Amerikalıları'na daha yakından bakalım.