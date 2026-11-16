Lily Yohannes bir golü kutladı, iki galibiyet aldı ve pazar gününe gelindiğinde artık kendi adını taşıyan bir sahası vardı.

Genç orta saha oyuncusu, çarşamba günü Olympique Lyonnais'nin Juventus'u 6-0 yendiği maçta gol attıktan sonra cumartesi günü Saint-Malo karşısında alınan 1-0'lık galibiyette kısa süre forma giydi. Ardından farklı bir dönüm noktası geldi: Kendisine ait Cruyff Court'un açılışı. Yohannes'in 2023-24 Johan Cruyff Yılın Yeteneği ödülüyle bağlantılı olan bu ortak kullanım alanı, gençlere bir araya gelip spor yapabilecekleri bir yer sunarken Yohannes'in oyunla kendi performanslarının ötesinde bir bağ kurmasını sağlıyor.

ABD Kadın Milli Takımı'ndaki takım arkadaşları da hareketli bir hafta sonu geçirdi. Kadınlar Süper Ligi'nde Sam Coffey, Manchester City formasıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ancak cumartesi günkü maçı Alyssa Thompson ve Chelsea kazandı.

Pazar günü ise Arsenal'ın London City Lionesses ile 1-1 berabere kaldığı maçın 83. dakikasında yaşadığı çarpışmanın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Emily Fox için endişeler doğdu. Phallon Tullis-Joyce da cumartesi günü Manchester United'ın Crystal Palace'ı 2-0 yendiği maçta bir kez daha gol yemedi.

USWNT'nin 27 Kasım'da Concacaf W Şampiyonası çeyrek finaline çıkacak olmasıyla birlikte odak yakında yeniden milli takım mesaisine dönecek.

GOAL, ABD'li oyuncuların Kadınlar Süper Ligi ve Fransa'daki performanslarını değerlendiriyor...