Yurt dışındaki Amerikalılar: Zavier Gozo Premier League'de ilk maçına çıktı, Yunus Musah AC Milan'da parladı ve Johnny Cardoso'nun Atletico Madrid'deki rolüne dair endişeler artıyor
Bir Amerikalının Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde ilk maçına çıkması her zaman heyecan vericidir, özellikle de Zavier Gozo'nun potansiyeline sahip bir oyuncuysa.
Bu ayın başında Real Salt Lake'ten Crystal Palace'a katılan 19 yaşındaki oyuncu, cuma günü Premier League'de ilk kez süre aldı. Manchester City karşısında alınan sonuç Gozo'nun, diğer Amerikalı Chris Richards'ın ya da Crystal Palace'ın istediği gibi olmadı, ancak bu görüntü onun Mauricio Pochettino'nun eylüldeki USMNT kadrosunda yer alma iddiasını güçlendirmeli.
ABD'li taraftarlar için cesaret verici tek gelişme bu değildi. Yunus Musah, yükselişteki AC Milan'da Ruben Amorim yönetiminde çıkışını sürdürdü. Madalyonun diğer yüzünde ise, kulübün ligdeki ilk üç maçının ardından Johnny Cardoso'nun Atletico Madrid'deki geleceğine dair endişeler artıyor; Folarin Balogun da Monaco'dan ayrılacağı yönündeki bağlantılar arasında hâlâ sahalardan uzak.
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Gozo ilk maçına çıktı, ancak Richards ve Palace için erken endişe var
Palace son birkaç yılda büyük ölçüde yükselen bir grafik çiziyordu ve bunun da geçerli nedenleri vardı. Palace'ın scout ekibi Michael Olise ve Marc Guéhi gibi cevherleri keşfetti, bu da kulübün hem FA Cup'ı hem de Konferans Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.
Bu yıldızların, birkaç oyuncuyla birlikte takımdan ayrılması, Palace'ın yeni bir döngüye başladığı anlamına geliyor. Bu da kaçınılmaz olarak bazı sarsıntıları beraberinde getirecek ve Palace sezonun Premier League'deki ilk iki maçını da kaybetti. Cuma günü Manchester City'ye yenilmesi bekleniyordu, ancak iç sahadaki açılış maçında alınan 4-1'lik yenilgi yine de endişe vericiydi. Oliver Glasner yönetiminde Palace, üst düzey rakiplerini düzenli olarak son sınıra kadar zorluyordu. Şu anda ise Pierre Sage yönetiminde hâlâ yolunu bulmaya çalışıyor.
Bu geçiş süreci Gozo için fırsatlar yaratabilir. City topa sahip olma konusunda oyuna hükmetti ve genç oyuncu oyuna girdiğinde Palace, bitime 20 dakikadan biraz fazla süre kala zaten iki gol gerideydi, bu yüzden etki yaratma şansı sınırlıydı. Yine de, uzun süredir beklenen yurt dışı transferini tamamladıktan yalnızca 10 gün sonra Premier League'deki ilk maçına çıkması, cesaret verici bir ilk adım oldu.
Palace'ın önceki döngüsünden kalan oturmuş isimlerden biri olan Richards için ise bu tür sonuçlar, kulübün bir sonraki aşamasına nasıl uyum sağlayacağına dair soruları kaçınılmaz olarak gündeme getirecektir.
Musah artık Milan'da kilit bir oyuncu mu?
AC Milan’ın Serie A’daki ilk iki maçının tamamında Musah’nın her dakika oynayacağını bekleyenler el kaldırsın.
Bir dönem gelecek vadeden ABD’li yetenek olarak görülen oyuncu için son birkaç sezon zorlu geçti; Rossoneri’de istikrarsız süreler aldıktan sonra Atalanta’daki sezonluk kiralık döneminde çoğunlukla sonradan oyuna giren isim olarak kullanıldı.
Ancak yeni bir teknik direktör göreve geldiğinde sıkça olduğu gibi, Manchester United’ın eski hocası Ruben Amorim belli ki Musah’da bir şey görüyor. Henüz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekizli teknik adamın 3-4-2-1 düzeninde önemli bir parça haline geldi ve cuma günü çift ön liberoda Hırvat efsane Luka Modric’le birlikte görev yaptı.
Bu ikili iyi iş çıkardı ve Musah, bir başka ABD’li Gianluca Busio’nun formasını giydiği yeni yükselen Venezia karşısında güçlü bir performans sergiledi. 2-0’lık galibiyette 49 pasının 45’ini tamamladı, üç dripling denemesinin ikisinde başarılı oldu, net bir gol fırsatı yarattı ve dört top kazanımı yaptı. Ayrıca yakın mesafeden üst direğe takıldı. Daha da önemlisi, geçmişte pahalıya mal olan hatalara yatkın bir oyuncu için bu, hatasız bir futboldu.
Sezonun ilk bölümünde tüm bunlar Musah adına cesaret verici. 2025 Gold Cup’ı pas geçme kararı ABD Milli Takımı’ndaki konumuna zarar verdi, ancak bu formu Pochettino eylül kadrosunu açıkladığında onu yeniden seçenekler arasına sokabilir.
Pulisic ne zaman oynayacak?
Milan'ın maçı, Christian Pulisic'in cuma günü maç kadrosuna alınmasına rağmen yedek kulübesinde kalması nedeniyle de dikkat çekiciydi.
Onun yokluğuna fazla anlam yüklenmemeli. Pulisic, kadroda yer alabilecek kadar hazır görüldü, ancak Dünya Kupası sırasında sağ bacağında yaşadığı kemik ezilmesi ve mikro kırıkların ardından hâlâ dönüş sürecini sürdürüyor. Büyük olasılıkla Amorim, 27 yaşındaki oyuncuyu yeniden sahaya sürmeden önce ona biraz daha zaman tanıyor. Ancak Pulisic döndüğünde, hangi pozisyonda oynayacak?
Amorim'in sisteminde klasik kanat oyuncuları kullanılmıyor. Geniş alanda oynayan futbolcular, önemli savunma sorumluluğu gerektiren kanat bek rollerinde görev yapıyor. Pulisic, milli takımda bu işi yapmaya istekli olduğunu gösterdi, ancak özellikle kariyeri boyunca sakatlıklarla uğraşmış bir oyuncu için bunu hafta hafta yerine getirmek farklı bir görev.
Pulisic bunun yerine, forvetin arkasındaki iki 10 numara rolünden birinde oynayabilir, ancak Milan'daki en iyi performanslarının büyük bölümü sağ taraftan geldi. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor ve Milan'ın bir sezonluk uzatma opsiyonu bulunuyor, bu da bu sezonu önemli hâle getiriyor. Serie A'da iki maçta iki galibiyet alan Amorim yönetiminde takıma nasıl uyum sağlayacağını zaman gösterecek.
Cardoso için endişelenme zamanı mı?
Cardoso, Atletico Madrid'in ligdeki ilk üç maçında yalnızca beş dakika süre aldı. €30 milyon ($35 milyon) bonservis bedeliyle geldiği bildirilen ve Diego Simeone yönetimindeki ilk sezonunda istikrarsız bir performans sergileyen bir oyuncu için bu durum, İspanya'nın başkentindeki uyumuna dair ciddi soru işaretleri yaratıyor.
Kulüp sezonunu noktalayan ve Dünya Kupası'nda forma giymesine engel olan ciddi ayak bileği sakatlığından önce Cardoso'nun formu yükselmeye başlamıştı. Atletico'nun onun için neden bu kadar önemli bir yatırım yapmaya istekli olduğunu göstermişti.
Ancak bu sezon Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand ve takımın uzun yıllardır yıldızı olan Koke'u tercih etti. Cardoso açısından daha da endişe verici olan ise bu formülün işlemesi: Atletico, üç maç sonunda iki galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz. Teknik direktörler genellikle başarılı bir ilk 11'le oynamaz.
Atletico'nun önünde ayrıca Athletic Club, Liverpool, Real Sociedad ve Real Madrid maçlarını içeren zorlu bir fikstür var. Cardoso'nun yeniden anlamlı süreler alması biraz zaman alabilir. Amerikalı oyuncunun kiralık gitmeyi düşünmesinin zamanı geldi mi? Transfer dönemi kapanış tarihi hızla yaklaşıyor.
Balogun ortalarda yokken Monaco, Weah'ın OM'sini rahat geçti
Ligue 1'de transfer dönemi 1 Eylül'de yerel saatle 20.00'de kapanıyor. Balogun'un geleceğinin Fransa'nın en üst liginde kalıp kalmayacağı ise belirsiz. Küçük bir sakatlık nedeniyle yine kadroda yer almadı, ancak bunun en azından bir ölçüde değerini korumakla ilgili olduğu görülüyor.
Barcelona ve PSG'den Tottenham'a kadar, ABD'li forvet dört maçta üç gol attığı etkileyici Dünya Kupası'nın ardından birçok kulüple anıldı. Ancak transfer dönemi birçok ülkede kapanışa yaklaşırken, Balogun kendi hatası olmaksızın seçeneklerinin azaldığını görüyor. Örneğin, bir noktada AC Milan'la adı geçmişti, ancak kulüp gidip Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı. Tottenham iddiaları da Spurs'ün Manchester City forvetleri Omar Marmoush ve Sávio'yu transfer etmesinin ardından sona ermiş olabilir.
Barcelona bağlantısı hâlâ sürüyor, ancak mali sıkıntılarıyla bilinen kulüp, Monaco'nun Balogun için istediği bildirilen 60 milyon €'yu nasıl bulacak? Taktik açıdan orada nasıl bir role otururdu? PSG onu karşılayabilir, ancak Barcelona'da olduğu gibi orada da onun için doğal bir rol var mı?
Monaco cephesine gelince, onsuz da gayet iyi gidiyor gibi görünüyorlar. Balogun'un 20 yaşındaki yedeği Paris Brunner, Tim Weah'ın Marsilya'sına karşı Monaco'ya 2-0'lık galibiyeti getiren maçta iki gol attı. Brunner 13. ve 53. dakikalarda ağları sarsarken, Monaco Ligue 1'deki ilk iki maçını da kazanarak puan tablosunun zirvesine çıktı. Weah ise kendi adına, Dünya Kupası'ndan döndüğünden bu yana sergilediği güçlü performansı sürdürdü. Sağ kanat bek pozisyonunda sekiz savunma aksiyonuna imza attı ve ayrıca takımı adına bir de pozisyon hazırladı.
Monaco'nun son dönemdeki başarısı düşünüldüğünde, Balogun ayrılırsa kulübün bunu başka mevkilerde yeniden yatırıma dönüştürebileceği 60 milyon € çok büyük bir para. Takipte kalın.
Tillman yine yavaş bir başlangıç yaptı
Malik Tillman ya da Bayer Leverkusen, 2026-27 Bundesliga sezonuna başlarken akıllarında böyle bir başlangıç yoktu. Yeni teknik direktör Carles Martínez'in Toulouse'un başında geçirdiği üç sezonun üzerine koyabileceğine dair büyük bir iyimserlik vardı.
Ancak Elversberg karşısında Leverkusen, Bundesliga'daki ilk maçına çıkan bir takıma 3-2 yenilirken hiçbir çözüm üretemedi. ABD Milli Takımı taraftarları için daha endişe verici olan ise Tillman'ın yine ileri rolde büyük ölçüde etkisiz kalmasıydı; bu, onun Eredivisie'de parladığı ancak geçen sezon Almanya'da aynı etkiyi yaratmakta zorlandığı pozisyon. Üst düzey rakiplere karşı Tillman, bu yaz ABD Milli Takımı'nda etkileyici performanslar sergilediği 8 numara rolünde çoğu zaman daha rahat göründü. Cumartesi günü 65. dakikada oyundan alındı.
Bağlam önemli. Bu, Elversberg'in 119 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga maçıydı ve yaklaşık 13 bin nüfuslu bir belediye olan Spiesen-Elversberg'de, yüksek tansiyonlu bir atmosferde oynandı. Bu atmosfer ev sahibine inanmak için her türlü nedeni verdi ve Leverkusen'in geç gelen geri dönüş çabasına direnmeden önce ilk dokuz dakikada iki gol buldular.
Gerçek şu ki, 2023-24 Bundesliga şampiyonu Leverkusen bundan daha iyi olmalı. Gelişim gösterebilmeleri için Florian Wirtz'in ayrılığının ardından kulüp rekoruyla kadroya katılan Tillman'dan daha fazlasına ihtiyaçları var.
Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar
+ Brenden Aaronson, Leeds'in Brentford ile 1-1 berabere kaldığı maçta teknik direktör Daniel Farke'nin taktik değişikliği kapsamında devre arasında oyundan alındı.
+ Sergiño Dest, PSV'deki güçlü başlangıcını sürdürdü ve Utrecht deplasmanında 6-1 kazanılan maçta sağ bekte sezonun ikinci golünü attı. Ricardo Pepi 78 dakika oynadı ancak gol bulamadı.
+ Antonee Robinson ve Fulham, yeni teknik direktör Álvaro Arbeloa yönetimindeki ilk galibiyetini hâlâ arıyor. Sol bek, Sunderland'e 1-0 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kaldı.
+ Benjamin Cremaschi, Parma'nın Juventus'a 2-0 yenildiği maçta son 29 dakikada forma giydi. Weston McKennie ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Juve kadrosundan son anda çıkarıldı.
+ Borussia Dortmund'un bir dönem büyük umut bağlanan eski oyuncusu Cole Campbell, Elversberg'in Leverkusen karşısında aldığı tarihi galibiyette takımının ikinci golünü dokuzuncu dakikada attı.
+ Cameron Carter-Vickers, 2025-26 sezonunu kapatmasına neden olan Aşil tendon kopmasının ardından Celtic formasıyla yükselen performansını sürdürdü ve Falkirk'e karşı 2-1 kazanılan maçta 90 dakika oynadı. Auston Trusty ise sonradan oyuna girerek son 20 dakikada görev yaptı.
+ Aidan Morris, Middlesbrough'nun bir diğer Amerikalı George Campbell'ın takımı West Brom'u 3-1 yendiği maçta 90 dakika oynadı. Sebastian Berhalter devre arasında oyuna girerken, Max Arfsten ilk yarıda sahaya sürüldü. Middlesbrough'nun Amerikalı oyuncu grubu yeniden genişlemeye hazırlanıyor; kulübün Rokas Pukštas için 5 milyon €'luk bir transferi bitirmeye yaklaştığı bildirildi.