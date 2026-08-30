Bir Amerikalının Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde ilk maçına çıkması her zaman heyecan vericidir, özellikle de Zavier Gozo'nun potansiyeline sahip bir oyuncuysa.

Bu ayın başında Real Salt Lake'ten Crystal Palace'a katılan 19 yaşındaki oyuncu, cuma günü Premier League'de ilk kez süre aldı. Manchester City karşısında alınan sonuç Gozo'nun, diğer Amerikalı Chris Richards'ın ya da Crystal Palace'ın istediği gibi olmadı, ancak bu görüntü onun Mauricio Pochettino'nun eylüldeki USMNT kadrosunda yer alma iddiasını güçlendirmeli.

ABD'li taraftarlar için cesaret verici tek gelişme bu değildi. Yunus Musah, yükselişteki AC Milan'da Ruben Amorim yönetiminde çıkışını sürdürdü. Madalyonun diğer yüzünde ise, kulübün ligdeki ilk üç maçının ardından Johnny Cardoso'nun Atletico Madrid'deki geleceğine dair endişeler artıyor; Folarin Balogun da Monaco'dan ayrılacağı yönündeki bağlantılar arasında hâlâ sahalardan uzak.

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