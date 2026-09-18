Yurt dışındaki Amerikalılar: Weston McKennie, Christian Pulisic ve Johnny Cardoso, USMNT kadrosuna alınmamalarının ardından sahneye çıkıyor
Sonunda bir ABD Milli Takımı kadrosuna sahibiz. Buradaki büyük ironi ne mi? Avrupa'daki en büyük yıldızlardan bazıları kadroya alınmadı. Şu oyunculara yer yok: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso ve Folarin Balogun.
Bunlar ABD için çok büyük beş isim ve yarın rekabetçi bir maç oynansa, beşinin de hiç şüphesiz kadroda olması düşünülürdü. Dışarıda bırakıldıklarını görmek garip. Bu da onların Avrupa'daki performanslarına biraz daha fazla odaklanılacağı anlamına geliyor. Aslında forma savaşı vermiyorlar, ancak kasım ayındaki Uluslar Ligi döneminde takımda yeri hak ettiklerini kanıtlamaları için, düzenli olarak çağrılan bu isimler açısından kesinlikle biraz daha fazla motivasyon olacak.
Hepsinin bu hafta sonu önemli maçları var ve bu karşılaşmalara biraz hırslanmış şekilde çıkabilirler. GOAL Amerikalı gurbetçilerin hafta sonuna göz atıyor; odak noktası da Poch'un seçmediği büyük isimler...
Pulisic daha fazla süre almaya çalışıyor
Pulisic'in sezonu yavaş yavaş ivme kazanmaya başlıyor. ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki son maçında bacağında kırık yaşamasının ardından Pulisic'in yakaladığı ivme tamamen kesildi. Buna sezon başında Milan antrenmanında yaşadığı aksiliği de ekleyince, Kaptan Amerika yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde Milan formasıyla henüz ritmini bulabilmiş değil.
Ancak umut var. 12 Eylül'de Lazio ile 2-2 berabere biten maçta sonradan oyuna girip asist yapan Pulisic, çarşamba günü Benfica karşısında da kulübeden gelip hareketli bir 45 dakika çıkardı. Açıkçası Amorim yönetimindeki Milan için başlangıç karmaşık geçti; eski Manchester United teknik direktörünün yönetimindeki takım hâlâ ritmini bulabilmiş değil. Yine de Pulisic'in tam anlamıyla geri dönmesi ciddi bir katkı olabilir. Amerikalı oyuncu, bu sonbahardaki milli takım kadrosuna çağrılmadı (Mauricio Pochettino bu tercihle ilgili yorum yapmayı reddetti).
Bunun Pulisic'i ne kadar ekstra motive edeceğini zaman gösterecek. Ancak tam formuna adım adım yaklaşıyor gibi görünüyor ve Milan'ın pazar günü Lecce ile oynayacağı maçta sahada olması bekleniyor.
Johnny Cardoso için büyük bir adım
Madrid derbisi her zaman çok büyük bir karşılaşmadır. Bu yıl ise açıkçası tuhaf hissettiriyor. Real Madrid'in Jose Mourinho dramının içinde kaybolması ve Atlético'nun, uzun süren Julian Alvarez transfer sürecinin yankıları hâlâ sürerken, adeta beta test modunda olması nedeniyle tansiyon biraz düşmüş olabilir.
Ve bu tablodan Cardoso çıkıyor; en başından beri oldukça kafa karıştırıcı bir transfer olan bir oyuncu. Haziran 2025'te Real Betis'ten yaptığı transferin, dürüst olmak gerekirse, çok da fazla anlamı yoktu. Diego Simeone yönetimindeki ilk yılında da ortalığı ayağa kaldırdığını söylemek zordu. Ancak USMNT oyuncusu için son birkaç hafta iyi geçti; Real Sociedad ve Osasuna'ya karşı art arda alınan galibiyetlerde etkileyici bir performans sergiledi.
Buradaki rolü hâlâ tartışmaya açık. Ancak hafta ortasında orta sahanın merkezinde tecrübeli kaptan Koke'nin yanında fazlasıyla rahat göründü. Ve orada başka net bir seçenek de olmadığı için, pazar sabahı yüksek tansiyonlu geçeceği kuşku götürmeyen Madrid derbisinde Real Madrid karşısında ilk 11'de başlaması gündeme gelebilir.
Tyler Adams, Iraola ile yeniden bir araya geliyor
Tyler Adams, Bournemouth'ta Andoni Iraola için adeta bir gözdeydi. Bask teknik adam, Amerikalı oyuncu için kusursuz bir rol buldu ve onu müthiş bir önde baskı sisteminde enerjisi hiç düşmeyen bir merkez orta saha olarak kullandı. Adams'ın kasları her zaman kusursuz şekilde dayanmış olmayabilir, ancak sağlıklı olduğunda gerçekten çok etkiliydi.
Marco Rose'un tarzı biraz farklı. Yeni teknik direktör elbette hücum futbolunu seviyor, ancak artık Liverpool'un başındaki isim olan Iraola kadar gözü kara değil. Yine de Adams kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirdi ve tüm kulvarlarda son dört maçın üçüne ilk 11'de başladı. Pazar sabahı eski hocasına karşı oynanacak maç da özellikle dikkat çekici olabilir. Kısacası, Liverpool'un orta sahası son derece zayıf ve değerlendirilmeye açık. Mükemmel bir top kapıcı ve oyunu çok iyi okuyan Adams, şu anda Liverpool için en kötü kâbus gibi görünüyor.
'McKennie ve 10 kişi daha'
Geçen yıl McKennie, Juventus için biraz her şeyi yaptı. İtalyan devleri için berbat bir sezondu; takım son bölümde çöktü ve kendini Şampiyonlar Ligi potasının dışında bıraktı. Elbette bunda, 10 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiren McKennie'nin bir suçu yoktu.
Hatta o kadar etkiliydi ki Pochettino, bir basın toplantısında Juventus için "McKennie ve diğer 10 kişi, değil mi?" yorumunu yaptı.
Bu biraz abartı olmuş olabilir, ancak McKennie'nin etkisi tartışılmaz. Ve bunun bu sezon nasıl görüneceğini henüz görmedik. Kas sakatlığı, sezon öncesi hazırlıklarını sınırladı ve McKennie, 23 Ağustos'ta Frosinone karşısında 90 dakika sahada kaldıktan sonra yaklaşık bir ay forma giyemedi. Ancak Avrupa Ligi'nde NEC karşısındaki dönüşü başarılı oldu; Amerikalı oyuncu, Hollanda ekibine karşı 5-0'lık farklı galibiyette sol kanat bek pozisyonundan bir asist yaptı. Juventus, pazar akşamı Atalanta ile karşılaştığında onun yeniden katkı vermesini umacak.