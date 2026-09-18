Sonunda bir ABD Milli Takımı kadrosuna sahibiz. Buradaki büyük ironi ne mi? Avrupa'daki en büyük yıldızlardan bazıları kadroya alınmadı. Şu oyunculara yer yok: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso ve Folarin Balogun.

Bunlar ABD için çok büyük beş isim ve yarın rekabetçi bir maç oynansa, beşinin de hiç şüphesiz kadroda olması düşünülürdü. Dışarıda bırakıldıklarını görmek garip. Bu da onların Avrupa'daki performanslarına biraz daha fazla odaklanılacağı anlamına geliyor. Aslında forma savaşı vermiyorlar, ancak kasım ayındaki Uluslar Ligi döneminde takımda yeri hak ettiklerini kanıtlamaları için, düzenli olarak çağrılan bu isimler açısından kesinlikle biraz daha fazla motivasyon olacak.

Hepsinin bu hafta sonu önemli maçları var ve bu karşılaşmalara biraz hırslanmış şekilde çıkabilirler. GOAL Amerikalı gurbetçilerin hafta sonuna göz atıyor; odak noktası da Poch'un seçmediği büyük isimler...