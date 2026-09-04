Avrupa'da sezonlar tam anlamıyla başladı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın önde gelen yıldızlarından bazıları şimdiden form tuttu. Bu arada diğerleri ise biraz gecikmeli bir başlangıç yapıyor; her şey yolunda giderse bu hafta sonu gerçekten ritim yakalayabilirler.

Avrupa'nın dört bir yanında büyük maçlar oynanacak ve bunların birçoğunda dünyanın en üst düzey liglerinde Amerikalılar birbirine rakip olacak. Christian Pulisic ile Weston McKennie, sakatlık durumları elverirse, Juventus ile AC Milan'ın bu hafta sonu oynayacağı maçta karşı karşıya gelebilir. Bu, Amerikalı taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olabilir; ancak Serie A'nın en büyük maçlarından birinde ikisinin de zamanında oynama izni alamaması halinde hayal kırıklığı da yaratabilir.

Bu hafta sonu diğer bazı yerlerde Amerikalıları görme konusunda endişelenmenize gerek yok; Middlesbrough ve PSV'de birden fazlasını görmeniz neredeyse garanti. Crystal Palace'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta da birkaç tane daha görebilirsiniz; çünkü iki takım da sezonun başındaki sıkıntılara son vermek istiyor.

Daha fazla uzatmadan, GOAL bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana hikaye başlıklarını sizler için derliyor.