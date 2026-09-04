Yurt dışındaki Amerikalılar: USMNT yıldızları Christian Pulisic ve Weston McKennie karşı karşıya gelebilir, Sergino Dest, Ricardo Pepi ve PSV ise güçlü başlangıcını sürdürmek istiyor
Avrupa'da sezonlar tam anlamıyla başladı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın önde gelen yıldızlarından bazıları şimdiden form tuttu. Bu arada diğerleri ise biraz gecikmeli bir başlangıç yapıyor; her şey yolunda giderse bu hafta sonu gerçekten ritim yakalayabilirler.
Avrupa'nın dört bir yanında büyük maçlar oynanacak ve bunların birçoğunda dünyanın en üst düzey liglerinde Amerikalılar birbirine rakip olacak. Christian Pulisic ile Weston McKennie, sakatlık durumları elverirse, Juventus ile AC Milan'ın bu hafta sonu oynayacağı maçta karşı karşıya gelebilir. Bu, Amerikalı taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olabilir; ancak Serie A'nın en büyük maçlarından birinde ikisinin de zamanında oynama izni alamaması halinde hayal kırıklığı da yaratabilir.
Bu hafta sonu diğer bazı yerlerde Amerikalıları görme konusunda endişelenmenize gerek yok; Middlesbrough ve PSV'de birden fazlasını görmeniz neredeyse garanti. Crystal Palace'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta da birkaç tane daha görebilirsiniz; çünkü iki takım da sezonun başındaki sıkıntılara son vermek istiyor.
Daha fazla uzatmadan, GOAL bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana hikaye başlıklarını sizler için derliyor.
Amerika'nın takımı için sırada ne var?
Geçtiğimiz hafta boyunca Middlesbrough, bir Amerikalı daha olan Rokas Pukstas'ı kadrosuna kattı ve böylece kadrodaki Amerikalı sayısı dörde çıktı. Ayrıca bir maç daha oynadılar; Sebastian Berhalter, uzun yıllardır arkadaşı ve takım arkadaşı olan Aidan Morris'e bir golazo için pası verdi.
Peki Amerika'nın en sevdiği Championship kulübünde sırada ne var?
Boro, Championship sezonundaki beşinci maçında cumartesi günü deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. İlk dört maçtan yedi puan çıkardılar ve bu da onları sezonun erken bölümünde puan tablosunun zirvesine oldukça yakın bir yere yerleştirdi.
Bu hafta takip edilmesi gereken Amerikalı kim olacak? Morris mi? Berhalter mi? Pukstas ilk maçına çıkabilir mi? Bu, Max Arfsten'in parlayacağı hafta olabilir mi? Middlesbrough'da izlenecek Amerikalı sıkıntısı yok ve bu hafta sonunda kimin iz bırakacağını görmek için ekran başına geçmeye değecek.
Formda olan Dest, eski kulübüne karşı sahaya çıkıyor
Elbette henüz erken, ancak şu anda hiçbir USMNT yıldızı Sergino Dest'ten daha formda değil. Bek oyuncularından gelen yıldız performansların da etkisiyle PSV rakiplerini adeta dağıtıyor, ancak bu hafta karşılaşacakları takım önceki rakipleri kadar kolay olmayacak.
PSV'yi sırada, Eredivisie'nin öne çıkan maçlarından birinde Dest'in eski takımı Ajax ile oynanacak karşılaşma bekliyor. PSV son yıllarda Hollanda'da baskın güç olarak öne çıktı, ancak Ajax hâlâ ligin en büyük markalarından ve takımlarından biri. Bunu çok az kişi Dest'ten daha iyi bilir; çıkışını ilk olarak Ajax'ta yaptı ve şimdi son şampiyon PSV forması giyiyor.
Dest, o lig kupasını yeniden kazanmak için son derece istekli görünüyor. Üç maç sonunda iki gol ve iki asist üretti; buna son maçındaki birer gol ve asist de dahil. PSV, o karşılaşmada FC Utrecht'i 6-1'lik skorla farklı mağlup etti. Ricardo Pepi'yi de gözden kaçırmamak gerek, çünkü o da bu ilk üç maçta iki gol kaydetti.
PSV için bu, sezonun başlarında niyetini gerçekten ortaya koymasına imkân tanıyacak hayati bir ölçü maçı.
Amerikalılar Serie A'nın öne çıkan maçında karşı karşıya mı geliyor?
Serie A'nın iki devi AC Milan ile Juventus bu hafta sonu karşı karşıya gelecek, ancak Amerikalı yıldızlarından herhangi biri oynayacak mı? Asıl büyük soru bu.
Weston McKennie kas sakatlığıyla mücadele ediyor ve henüz kesin olarak kadro dışı kalmış değil, ancak bu hafta sonu için durumu en azından belirsiz. McKennie'nin yokluğu, sahadayken Juventus'u çok daha iyi bir takım hâline getirdiği için, Juventus adına açık bir darbe olur. Buna rağmen Juventus, sezona başlamak için oynadığı iki maçı da kazandı ve Milan'ın bu ziyaretine doğru ivme yakaladı.
Rakipleri ise kendi Amerikalı oyuncuları Christian Pulisic'ten yoksun kaldı. USMNT kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıktan bu yana forma giyemiyordu, ancak antrenmanlara geri döndü. İtalya'dan gelen haberlere göre Pulisic'in ilk 11'de başlaması beklenmiyor, ancak her şey planlandığı gibi giderse sezondaki ilk dakikalarını kulübeden gelerek alabilir.
Dolayısıyla McKennie ile Pulisic'i karşı karşıya izleyemeyebiliriz, ancak maç hem kişisel açıdan hem de Serie A puan durumu bakımından ikisi için de önem taşıyacak. Zira iki taraf da sezonun henüz bu kadar erken bir bölümünde bile kritik olabilecek bir sonuç almayı hedefliyor.
Premier Lig'de Richards ve Gozo, Robinson'a karşı
Ne Crystal Palace ne de Fulham bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. İki takım da bu hafta sonu Craven Cottage'ta karşı karşıya geldiğinde puana çaresizce ihtiyaç duyacak.
Fulham yıllar boyunca Premier League'in ABD'lilerle özdeşleşen kulübüydü ve takım hâlâ USMNT'nin önemli yıldızlarından Antonee Robinson'a sahip. Crystal Palace'ın ise iki oyuncusu var: Chris Richards ve Zavier Gozo. İkincisi, USMNT'nin Premier League'deki en yeni üyesi ve geçen hafta Manchester City'ye karşı ilk maçına çıktıktan sonra uyum süreci bu hafta sonunda da devam edebilir.
Yine de gözler iki daha oturmuş USMNT yıldızının üzerinde olacak. Hem Robinson hem de Richards, ikisi de Premier League'de iki maç sonunda puanla tanışamayan takımlarının daha tecrübeli liderleri arasında yer alıyor. İşler iyi gitmediğinde takımın liderleri tonu belirlemek zorundadır ve Robinson ile Richards bunu bu hafta sonunda karşı karşıya geldiklerinde yapabilir.