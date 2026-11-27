Amerikalı futbolseverler Şükran Günü'ndeki hindi ziyafetinin rehavetini üzerlerinden atarken, şükredecekleri daha çok şey var. Yurt dışında oynayan Amerikalılar için yoğun bir hafta sonu kapıda. Üstelik bu kez öne çıkan maçlarda ABD Erkek Millî Takımı'nın yıldızları birbirlerine rakip olacak.
Dünyanın önde gelen liglerinde Amerikan futbolunun bugünkü ve gelecekteki yıldızları, hareketli bir tatil döneminin başlangıcında karşı karşıya gelecek. Bu hafta sonu millî takımdan arkadaşlar rakip, dostlar ise birbirine karşı mücadele edecek. Amerikalı yıldızlar Avrupa'daki bazı önemli maçların sonucunu etkileme fırsatı bulacak.
Bu doğrultuda GOAL, hafta sonu oynanacak ve Amerikalı oyuncuları karşı karşıya getirecek önemli maçlara göz atıyor.