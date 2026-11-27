Folarin Balogun ve Tanner Tessmann ilginç bir dönemden geçiyor: İkisinin de kendini kanıtlaması gerekiyor. Bu hafta sonu Ligue 1'in geleneksel güçlü takımlarından ikisi karşılaşırken belki de içlerinden biri bunu başarabilir.

İki Amerikalıdan ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek olan Tessmann, Lyon orta sahasında daha düzenli bir rol edindi. Sezonun büyük bölümünde oyuna sonradan girdikten sonra ekim ortasından itibaren Ligue 1'de düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başladı. USMNT'nin başına yeni bir teknik direktör gelecek olması, mart ayından beri millî takıma katılmayan Tessmann'a yeni bir başlangıç fırsatı sunmalı. Ancak Tessmann'ın, göreve gelecek kişiye bu mücadeleye hazır olduğunu gösterme kararlılığı da taşıması gerekiyor.

Balogun ise hâlâ bir tür bekleyiş içinde. Monaco, sonuçsuz kalan ve çok konuşulan transferinin ardından bu sezon ona az süre verdi; sahaya çıktığında da neredeyse hep yedekten oyuna girdi. Monaco'nun skoru değiştirmesi gereken anlarda başvurabileceği iyi bir koz. Balogun açısından bakıldığında ise yaratacağı her özel an, kendisini sıradaki transfer döneminde isteyen kulübe göstermek için bir fırsat.

Dolayısıyla Fransa'daki bu önemli maçta karşı karşıya gelirlerken Tessmann'ın gözü USMNT'de, Balogun'un gözü ise transfer piyasasında olacak.