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AA 1-1Getty/GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Tanner Tessmann ve Lyon zorlu PSG sınavına çıkarken Christian Pulisic ve AC Milan toparlanmak istiyor

Christian Pulisic, Tyler Adams ve Tanner Tessmann'ı bu hafta sonu önemli maçlar bekliyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Dinlenmeye fırsat yok, değil mi? ABD erkek millî takımının önde gelen yıldızlarının birçoğu için Avrupa maçlarıyla dolu geçen bir haftanın ardından bu hafta sonu yeniden lig mücadelesi başlıyor.

    Sezon henüz başlarında olsa da bu lig maçları büyük önem taşıyor. Tanıdık Amerikalı oyunculardan birkaçı şimdiden şampiyonluk yarışının içinde. Henüz ekim ayındayız ama bu hafta sonu takviminde lig şampiyonluklarını belirleyebilecek kritik mücadeleler var. Tanner Tessmann ve Lyon, Ligue 1'de gerçekten iddialı mı, yoksa PSG yine rakipleriyle farkı açacak mı? PSV üstünlüğünü sürdürebilecek mi? Christian Pulisic ve AC Milan gerçek birer şampiyonluk adayı mı, yoksa yalnızca öyle mi görünüyorlar? Yanıtları bu hafta sonu öğreneceğiz.

    Öte yandan, takvimde sadece izlemesi keyifli maçlar da var. Bournemouth'un Manchester United ile karşılaşması bunlardan biri. Tyler Adams ve arkadaşları, Manchester United'ın sıkıntılarını artırmaya çalışırken kendi sıkıntılarının da büyümesini önlemek istiyor.

    GOAL, yurt dışında forma giyen Amerikalı oyuncularla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor.

  • Pulisic ve Milan, Udinese ile karşı karşıya

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    IPA Sport

    Pulisic ve Milan, bu hafta sonu kazanmaları beklenen bir maça çıkacak.

    Christian Pulisic için sezonun hayal ettiği gibi başlamadığını söylemek yanlış olmaz. Yaz aylarında yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra yaklaşık bir aydır yeniden AC Milan kadrosunda yer alıyor. 267 dakikada bir gol ve bir asist üretti. Bu, kayda değer olsa da çığır açan bir performans değil.

    Yine de onu henüz en iyi hâliyle görmedik. AC Milan'ın Bournemouth ile oynadığı Avrupa Ligi maçında forma giymemesinin ardından bu hafta sonu, ihtiyaç duyduğu yeni başlangıç olabilir mi?

    Milan, pazar günü küme düşmeme mücadelesi veren Udinese'ye konuk olacak. Hafta ortasında Bournemouth'a 3-0 kaybetmiş olsa da Milan'ın kazanabileceği ve kazanması gereken türden bir maç bu. Serie A tablosunun zirvesindekilere ayak uydurmak istiyorsa Milan'ın bu maçı kazanması gerekiyor.

    Pulisic'in sahada olması bu işi çok daha kolaylaştırır. Bir şeyler ortaya koyabilirse yaz aylarında yaşadıklarının ardından zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmasını sürdürmesi açısından da kuşkusuz önemli bir adım olur.

  • Adams ve Bournemouth, Manchester United'ın önündeki yeni engel

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    Every Second Media

    Zor günler geçiren Manchester United, Avrupa maçlarıyla geçen hareketli bir haftayı geride bırakan Adams'ı ağırlayacak.

    Adams demişken, hafta içinde Bournemouth'un Milan'ı 3-0 yendiği maçta Mike Maignan'a kırmızı kart gördürerek galibiyette pay sahibi oldu. Ancak kutlama yapacak vakit yok. Bournemouth, Old Trafford deplasmanı için yeniden sahaya çıkacak.

    Manchester United zor günler geçiriyor ve puan tablosuna bakıldığında Bournemouth kolay bir rakip gibi görünebilir. Yeni teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, Premier League'de henüz ritmini bulamadı. 15. sırada yer alan takım, kümede kalma mücadelesi verecek gibi görünüyor.

    Ancak Milan'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçı, Bournemouth'un kötü bir takım olmadığını gösterdi. Aksine, özellikle ciddi sıkıntılar yaşayan Manchester United gibi bir rakip için tehlikeli bir takım. Old Trafford'daki atmosfer şu anda oldukça gergin. Manchester United'ın yaşayacağı tek bir aksilik, Bournemouth'un bunu değerlendirip maçı kazanmasına yetebilir.

    Bournemouth'un bunu başarması için Adams'ın orta sahanın merkezinde en iyi performansını sergilemesi gerekecek. Perşembe günkü performansı bir göstergeyse Adams, sürpriz bir galibiyet için gereken enerjiyi de saha içi kurnazlığını da ortaya koyabilecek kapasitede.

  • Tessmann'ı PSG sınavı bekliyor

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    PsnewZ

    PSG ile karşılaşmak için iyi bir zaman yok, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış ekip böylesine formdayken. Yine de geçen hafta sonu Lyon adına gol atan Tanner Tessmann, maça biraz daha özgüvenli çıkacaktır.

    Nice karşısında attığı gol, Lyon'un ilk 11'inde daha düzenli yer edinmeye çalışan ABD'li yıldızın bu sezonki ilk golüydü. Bunu başarması kolay olmayacak. Tessmann bu sezon ağırlıklı olarak yedek kulübesinden oyuna girdi. Lyon da şu anda Ligue 1'in zirvesindeyken, alınan sonuçlara itiraz etmek zor.

    Yine de PSG konuk olduğunda Ligue 1'in zirvesinde bulunmak pek bir şey ifade etmiyor. Sonuçta sezon sonunda o koltukta olması beklenen takım hâlâ PSG. Lyon'un gerçek bir şampiyonluk adayı olduğunu kanıtlaması için bu maçtan en azından puan çıkarması gerekiyor. Elbette bu kolay olmayacak, ancak Lyon'un sezonun başlarında dünyanın en iyi takımına karşı gücünü gösterme fırsatı var.

  • PSV için çok önemli maç

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    Pro Shots

    PSV, Eredivisie'de nadiren yaşadığı bir kazanma zorunluluğuyla maça çıkıyor

    PSV, son birkaç yılda ABD futbolunun en sevilen Hollanda takımı hâline geldi. ABD Milli Takımı yıldızlarının takıma gelmeye başlamasından bu yana kulüp, Eredivisie'ye damga vurdu.

    Ancak bu üstünlük şu anda tehdit altında. Sezonun ilk dokuz maçı sonunda Feyenoord, PSV'nin dört puan önünde. İki takım bu hafta sonu karşılaşacak ve son şampiyon PSV, lig lideri karşısında en azından bir beraberlik alamazsa kendisini zor durumda bulabilir.

    Sergino Dest, bu sezon PSV için kilit bir isim oldu. Ricardo Pepi ise sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor. Forvet oyuncusu bu hafta antrenmana katıldı ancak oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Pepi oynasa da oynamasa da PSV'nin, Hollanda futbolunda yenilmesi gereken takım olduğunu yeniden göstermek için galibiyete ihtiyacı var.