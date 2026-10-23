Dinlenmeye fırsat yok, değil mi? ABD erkek millî takımının önde gelen yıldızlarının birçoğu için Avrupa maçlarıyla dolu geçen bir haftanın ardından bu hafta sonu yeniden lig mücadelesi başlıyor.
Sezon henüz başlarında olsa da bu lig maçları büyük önem taşıyor. Tanıdık Amerikalı oyunculardan birkaçı şimdiden şampiyonluk yarışının içinde. Henüz ekim ayındayız ama bu hafta sonu takviminde lig şampiyonluklarını belirleyebilecek kritik mücadeleler var. Tanner Tessmann ve Lyon, Ligue 1'de gerçekten iddialı mı, yoksa PSG yine rakipleriyle farkı açacak mı? PSV üstünlüğünü sürdürebilecek mi? Christian Pulisic ve AC Milan gerçek birer şampiyonluk adayı mı, yoksa yalnızca öyle mi görünüyorlar? Yanıtları bu hafta sonu öğreneceğiz.
Öte yandan, takvimde sadece izlemesi keyifli maçlar da var. Bournemouth'un Manchester United ile karşılaşması bunlardan biri. Tyler Adams ve arkadaşları, Manchester United'ın sıkıntılarını artırmaya çalışırken kendi sıkıntılarının da büyümesini önlemek istiyor.
GOAL, yurt dışında forma giyen Amerikalı oyuncularla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor.