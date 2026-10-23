Christian Pulisic için sezonun hayal ettiği gibi başlamadığını söylemek yanlış olmaz. Yaz aylarında yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra yaklaşık bir aydır yeniden AC Milan kadrosunda yer alıyor. 267 dakikada bir gol ve bir asist üretti. Bu, kayda değer olsa da çığır açan bir performans değil.

Yine de onu henüz en iyi hâliyle görmedik. AC Milan'ın Bournemouth ile oynadığı Avrupa Ligi maçında forma giymemesinin ardından bu hafta sonu, ihtiyaç duyduğu yeni başlangıç olabilir mi?

Milan, pazar günü küme düşmeme mücadelesi veren Udinese'ye konuk olacak. Hafta ortasında Bournemouth'a 3-0 kaybetmiş olsa da Milan'ın kazanabileceği ve kazanması gereken türden bir maç bu. Serie A tablosunun zirvesindekilere ayak uydurmak istiyorsa Milan'ın bu maçı kazanması gerekiyor.

Pulisic'in sahada olması bu işi çok daha kolaylaştırır. Bir şeyler ortaya koyabilirse yaz aylarında yaşadıklarının ardından zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmasını sürdürmesi açısından da kuşkusuz önemli bir adım olur.