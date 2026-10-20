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AA Rondo 1-1GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar Rondo'su: Folarin Balogun'un kötü başlangıcı ne kadar endişe verici? Gio Reyna yeniden en iyi seviyesinde mi? Cavan Sullivan ocak ayında Avrupa'da olmalı mı?

Mauricio Pochettino'nun son ABD Milli Takımı kadrosunda MLS oyuncularının ağırlıkta olması, Avrupa'da oynayan Amerikalılar için bu sezonun kritik olacağına işaret ediyor.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  •  USMNT'nin son kampının açıkça gösterdiği bir şey varsa o da Mauricio Pochettino'nun MLS'teki yeteneklere güvenmekten çekinmediği. Bu da kesinlikle iyi bir şey. Lig, ABD'nin en iyi oyuncuları için nihai durak olmayabilir ama onlar için giderek daha önemli bir sıçrama tahtası hâline geliyor.

    Elbette bu, USMNT'nin en büyük yıldızlarının birçoğunun hâlâ Avrupa'da oynadığı gerçeğini değiştirmiyor. Takımın en iyi oyuncusu Christian Pulisic, Milan'da başarılı performansını sürdürüyor. Weston McKennie Juventus'ta, Tim Weah ise OM'de vazgeçilmez olmayı sürdürüyor. Folarin Balogun sezona başlarken zorlanmış olabilir ama Monaco'da hâlâ üst düzeyde mücadele ediyor.

    Peki Cavan Sullivan ve Julian Hall gibi yükselen genç yetenekler varken tüm bunlar Avrupa'da oynayan oyuncular için ne anlama geliyor? Uzun süre takımdaki yerleri garanti gibi görünüyordu. Artık öyle değil. Kısacası hepsinin kendini kanıtlaması gerekiyor. İlgi çekici bir konu ve GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm ayrıntıları ele alıyor.

  • Avrupa'daki Amerikalılardan hangisi bu sezona en iyi başlangıcı yaptı?

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    NurPhoto

    Berhalter, Middlesborough'daki görevine güçlü bir başlangıç yaparak birçok kişiyi şaşırttı.

    Tom Hindle: Gio Reyna. Ofansif orta saha oyuncusu fiziksel olarak toparlandı, formunu buldu ve en önemlisi, eski özgüveninden bir parça yeniden kazandı. Geçen hafta sonu PSG'ye karşı attığı gol, bu büyük yeteneğin ABD Milli Takımı'nda yeniden ciddi bir etki yaratmaya hazır olabileceğini gösterdi.

    Ryan Tolmich: Birkaç oyuncu iyi bir başlangıç yaptı ancak en iyi performansı gösterenin Alex Freeman olduğunu söylemek için güçlü gerekçeler var. Millî aradan önce de formdaydı; ardından Real Madrid ve Elche karşısında 90'ar dakika boyunca etkili oynadı. Yan Diomande'ye yaptığı müthiş müdahale de bu performansların öne çıkan anıydı. Oyunlarının fazla gösterişli olmaması da bir övgü aslında: Freeman, oyununun farklı yönlerini geliştirerek çok yönlü bir savunmacıya dönüşmeye devam ediyor. Bunu Real Madrid'e karşı yapabiliyorsa herkese karşı yapabilir.

    Alex Labidou: Kolay cevap Gio Reyna. Nazar değmesin, düzenli olarak forma giydi ve Ligue 1'de sessiz sedasız güvenilir bir oyun kurucu hâline geldi. Yine de burada Sebastian Berhalter'ı seçelim. Üç yıl önce orta saha oyuncusunun Championship'te kilit bir isim hâline geleceğini ve Middlesbrough'nun üst lige yükselme mücadelesine katkı sağlayacağını öngörebilenler el kaldırsın. Beş yıl önce futbolu tamamen bırakmanın eşiğinde olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Şimdi ise İngiltere'nin ikinci ligindeki en iyi oyunculardan biri ve Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'na da önemli katkı sağlıyor.

  • Kim beklentileri karşılayamadı?

    KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Malik Tillman'ın millî takımdaki formu kulüp düzeyine yansımadı.

    TH: Malik Tillman. ABD Milli Takımı'nda her zaman son derece etkileyici bir performans sergiliyor, ancak Bayer Leverkusen'de yeterince düzenli forma şansı bulamıyor. Geçen yaz oraya transfer olması bir hata gibi görünüyor.

    RT: Geçen hafta Lech Poznan'a karşı gol attı, bu ona yardımcı olacaktır. Yine de Tillman için işler zorlu geçti. Bayer Leverkusen'de etkili olmakta zorlandı; bu yüzden oyuna girip fark yaratacak bir oyuncu olarak da pek kullanılmadı. Milli takımdaki performansı düşünüldüğünde anlaşılması güç olsa da düzenli süre alabilmek için mücadele etmesi gerekiyor.

    AL: Christian Pulisic. Evet, Dünya Kupası sırasında sakatlığının ciddiyetine ilişkin haberler göz önüne alındığında, önemli bir sakatlıktan herkesin beklediğinden daha hızlı döndü. Ancak uzun zaman sonra ilk kez kulübünde düzenli olarak ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bazıları Chelsea dönemini hatırlatacaktır, fakat Londra'daki belirsizliğin başlıca nedenleri sakatlıklar ve sürekli teknik direktör değişiklikleriydi. AC Milan'da ise mesele daha çok Ruben Amorim'in kendine özgü taktik anlayışına ne kadar uyduğu. Uzun vadede Milan'da kalmak istediğini vurguladı, ancak ne kendisinin ne de kulübünün yeni bir sözleşmeye imza atmış olması endişe yaratmalı.

  • Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlayan oyunculardan herhangi biri yerini kaybetmekten endişelenmeli mi?

    New York City FC v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Matt Freese, Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nın kalesinde ilk 11’de başladı ancak kaleyi korumaya devam edeceği kesin değil.

    TH: Sağ kanatta kim oynayacak idiyse o, çünkü artık orada Cavan Sullivan ilk 11’de başlayacak.

    RT: Özellikle son kampın ardından en bariz isim Matt Freese. NYCFC kalecisi fazla forma şansı bulamazken, iki yeni isim Diego Kochen ve Brian Schwake de rekabete katıldı. MLS’te son dönemde yaşadığı bazı zorluklar da eklenince Freese, en azından ilk 11’deki yeri için mücadele vermek zorunda.

    AL: Burada iki isim seçelim: Antonee Robinson ve Weston McKennie. Jedi, en iyi dönemlerinde hâlâ üst düzey katkı sağlayabilse de yaşı ve sakatlık geçmişi nedeniyle kolay bir tercih. McKennie söz konusu olduğunda ise mesele daha çok takıma uyumu. Pochettino yönetiminde bazı iyi maçlar çıkardı ancak Gregg Berhalter yönetiminde çıkış yaparken sergilediği türden baskın performansları henüz görmedik. Sebastian Berhalter vazgeçilmez hâle gelirken Brooklyn Raines de yükselişe geçmeye başladı. Diğer isimler de hesaba katıldığında McKennie’nin tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmak yerine rotasyonda yer alması şaşırtıcı olmaz.

  • Folarin Balogun'un kötü başlangıcı ne kadar endişe verici?

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    Pro Sports Images

    Balogun bu sezon şu ana kadar yeterince süre bulmakta zorlandı.

    TH: KÖTÜ. Balogun’un transfer döneminin son gününde ayrılmak için açıkça çaba gösterdiği ortada; bu konuda hakkını teslim etmek gerek. Kariyerini düşünmeye sonuna kadar hakkı var. Ancak Paris Brunner’ın formu sayesinde yokluğu pek hissedilmedi. Gol üstüne gol atan genç bir oyuncuyu neden kenara çekesin? Balogun’un transferinin gerçekleşmemesi şu an onun için kötü bir durum.

    RT: Oldukça endişe verici. Balogun, USMNT oyuncu havuzunda maçın gidişatını değiştirebilen isimlerden biri ve 25 yaşında, kariyerinin en verimli dönemine giriyor. Buna rağmen bu dönemin önemli bir bölümünü Monaco’da belirsizlik içinde geçiriyor gibi görünüyor. Gerçekleşmeyen transferinin sonuçları şimdiden hissedildi. Umut, bu etkilerin uzun sürmemesi.

    AL: Sadece üç maçın ardından Balogun’un başlangıcını kötü olarak nitelemek için erken, ancak yaşadığı zorluklar şaşırtıcı değil. Sporda yetenek kadar zihinsel durum da önemlidir ve hem Balogun hem de Monaco, transferin iki taraf için de en iyi seçenek olduğunu açıkça ortaya koydu. Everton’a transferi çarpıcı biçimde suya düşünce iki taraf da durumu toparlamaya çalışır hâlde kaldı. Monaco, taktiksel olarak onsuz bir düzene geçmiş olsa bile değerli bir oyuncuyu aylarca kenarda tutamaz. Balogun ise başka bir transfer fırsatı ortaya çıkana kadar profesyonel davranmak zorunda. Daha büyük soru, birkaç ay önce etrafında oluşan Dünya Kupası heyecanı artık yokken onu kimin transfer edeceği. Bu, ilgili herkes için zor bir durum.

  • Ocak ayındaki bir transfere dair fazlasıyla erken bir tahmin mi?

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    ANP

    Avrupa’nın önde gelen ligleriyle adı defalarca anılan Pepi, ocak ayında transfer olabilir.

    TH: Sağlıklı kalması hâlinde Ricardo Pepi. Fulham'a transfer ihtimali gündeme geldi; bundan önce de adı birçok başka kulüple anıldı. Premier League'e gitmesini beklemeyin ama Eredivisie'den daha üst düzey bir lige geçmesi gerekiyor.

    RT: Biraz iddialı bir tahminde bulunup Cavan Sullivan diyelim. Bu seviyede oynamaya devam ederse MLS'te öğreneceği daha fazla şey olup olmadığı ciddi biçimde sorgulanacak. Yine de Avrupa'ya gitmeden önce insan olarak öğreneceği daha çok şey olabilir. Ancak yalnızca sahadaki performansına bakılırsa, oynamasına izin verilecek bir ülkede şans bulmaya hazır görünüyor.

    AL: Burada biraz kural dışına çıkıyorum ama yine iki isim söyleyelim. Balogun kalıcı transfer yapmayacak; bunun yerine özgüvenini yeniden kazanabileceği Portekiz, Türkiye veya Almanya'dan bir kulübe kiralanacak. Ardından, Pulisic ve Milan'ın söylediklerine rağmen Christian Pulisic, Lionel Messi'nin geleceğine bağlı olarak NYCFC veya Inter Miami'ye transfer olup MLS oyuncusu olacak.

  • Bu sezon kupa kazanma şansı en yüksek olan kim?

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    Focus Images

    Auston Trusty’nin takımı Celtic, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

    TH: Bu gidişle Auston Trusty, şubatın ikinci haftasına kadar SPL kupasını kaldırmış olacak. Ricardo Pepi'nin PSV'si de Eredivisie'yi kazanacaktır. Ancak Pepi'nin sezon sonuna kadar orada kalacağı kesin olmadığı için Trusty diyelim.

    RT: Garanti tercih mi? Auston Trusty ve Celtic. Cesur tercih mi? Johnny Cardoso ve Atletico Madrid. Barcelona'yı en çok zorlayabilecek takım gibi görünüyorlar. Bu gerçekleşmese bile Atletico Madrid, La Liga sezonu boyunca Barcelona'nın işini elinden geldiğince zorlaştıracaktır.

    AL: Cesur davranıp Championship şampiyonluğunu Middlesbrough'a verelim.