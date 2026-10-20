USMNT'nin son kampının açıkça gösterdiği bir şey varsa o da Mauricio Pochettino'nun MLS'teki yeteneklere güvenmekten çekinmediği. Bu da kesinlikle iyi bir şey. Lig, ABD'nin en iyi oyuncuları için nihai durak olmayabilir ama onlar için giderek daha önemli bir sıçrama tahtası hâline geliyor.

Elbette bu, USMNT'nin en büyük yıldızlarının birçoğunun hâlâ Avrupa'da oynadığı gerçeğini değiştirmiyor. Takımın en iyi oyuncusu Christian Pulisic, Milan'da başarılı performansını sürdürüyor. Weston McKennie Juventus'ta, Tim Weah ise OM'de vazgeçilmez olmayı sürdürüyor. Folarin Balogun sezona başlarken zorlanmış olabilir ama Monaco'da hâlâ üst düzeyde mücadele ediyor.

Peki Cavan Sullivan ve Julian Hall gibi yükselen genç yetenekler varken tüm bunlar Avrupa'da oynayan oyuncular için ne anlama geliyor? Uzun süre takımdaki yerleri garanti gibi görünüyordu. Artık öyle değil. Kısacası hepsinin kendini kanıtlaması gerekiyor. İlgi çekici bir konu ve GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm ayrıntıları ele alıyor.