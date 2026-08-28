Yurt dışındaki Amerikalılar: Malik Tillman Leverkusen karşısında çıkış arıyor, Brenden Aaronson kalite peşinde, Jedi Robinson ise formunu bulmak zorunda
Malik Tillman'ın Dünya Kupası serüveni hafızalara kazınacak cinstendi. Bayer Leverkusen'de baskı, değişim ve beklentilerin altında kalmayla şekillenen tuhaf bir sezonun ardından Tillman, ABD'nin modern tarihte ikinci kez bir Dünya Kupası eleme maçı kazanmasında takımın en komple orta sahası oldu. Orta saha oyuncusu, ABD'nin yaptığı hemen her şeyde kilit bir unsurdu ve enerjiye ihtiyaç duyan bir takım için gerçek bir itici güçtü.
Ancak şimdi işler biraz garip görünüyor. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Carles Martínez Novell ve beklentiler yüksek olacak. Bundesliga'yı kazanmanın favorisi Bayern Münih. Ancak onun altında kalan sıralarda, geriye kalan üç Şampiyonlar Ligi bileti için yarış açık görünüyor. Tillman kulüpten sürpriz bir ayrılığın kapısını tamamen kapatmamış olsa da, bu sezon vereceği herhangi bir katkı, tarihi Alman ekibini yeniden Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna taşımada büyük önem taşıyacak.
Ancak bu hafta sonu rol oynayacak tek Amerikalı o değil. Kıtanın dört bir yanına yayılmış her zamanki USMNT oyuncuları var. Antonee Robinson'ın Chelsea karşısındaki kaotik performansının ardından biraz form bulması gerekiyor. Brenden Aaronson'ın ise bir kez daha skor katkısı vermesi iyi olacaktır. Bir de, PSV'den ayrılacağı yönündeki haberlerle anılmasına rağmen gol atmaya devam eden Ricardo Pepi'nin dikkat çekici durumu var.
Lafı daha fazla uzatmadan, GOAL bu hafta sonu yurt dışında oynayan Amerikalılarla ilgili ana hikâyeleri mercek altına alırken öne çıkan başlıklara bakalım.
Tillman kendini kanıtlama şansı yakaladı
Tillman harika bir Dünya Kupası geçirdi. Mauricio Pochettino, Bayer Leverkusen'de görev yapan iki teknik adamın hiç yapamadığını yaptı ve Amerikalı oyun kurucuyu bir 8 numara olarak yeniden tanımladı. Amerikalının PSV'de sergilediği teknik ve ipeksi 10 numara oyunu geride kaldı. Karşımızda pres yapan ve topu ileri taşıyan bir makineye dönüşmüş bir Tillman vardı. Elbette işin eğlenceli kısmı da hâlâ yerindeydi. Özellikle de USMNT tarihinde yer edecek iki gerçekten dikkat çekici frikik sayesinde.
Ancak bu yıl kulüp futbolu tuhaf olacak. Bugünün Leverkusen'i, Tillman'ın 12 ay önce katıldığı takımdan dikkat çekici biçimde farklı. O dönemde takım Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi ve belki de hâlâ Bayern Münih'in 2024'te Bundesliga üzerindeki hakimiyetine son vermenin yarattığı havayı yaşıyordu. Bu versiyon ise felç olmuş durumda; onları yalnızca Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda bırakan renksiz bir sezonun ardından ezilmiş halde. Tillman da burada etkisiz kaldı ve Alman devinde tüm kulvarlarda sadece altı gol ve bir asist üretebildi.
Dolayısıyla burada işleri tersine çevirmesi gerekiyor. Yeni teknik direktör Carles Martínez Novell, Toulouse'da dört yıl boyunca kısıtlı imkanlarla çok şey başarmış olmasıyla ilgi çekici bir tercih. Yükselişte olan bir teknik adam; böyle bir kulüp için doğru seçim. Ayrıca ilerici bir futbol oynatıyor ve Tillman da ister Poch tarzı bir 8 numara, ister klasik bir 10 numara olarak olsun, bu yapıya gayet iyi uyabilir. Her halükarda burada Tillman için yer var ve Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'e karşı oynanacak maç, bunu gerçekleştirmek için iyi bir sahne olabilir.
Aaronson bir adım daha ileri gidebilir mi?
Aaronson ilginç bir oyuncu. Mücadele gücü yüksek, enerjik ve oyun kurucu olarak sürekli gelişiyor. Ancak, 268 lig maçındaki 33 gol ve 31 asistlik kariyer istatistiklerinden daha fazlasını vermesi, belki de bundan daha iyi bir oyuncu olması gerektiğine dair bir his var.
Yine de Leeds'te payına düşen kırılgan anları atlattıktan sonra teknik direktör Daniel Farke'nin güvenini kazanmış durumda. En azından bu sezon, bu sistemde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Sezon açılışındaki performansı da olumluydu; Nottingham Forest karşısında 1-0 kazanılan maçta sol kanatta düzenli ve hareketli bir oyun sergiledi. Bir gol pozisyonu yaratamadı ama yedi savunma katkısı, tamamladığı 14 sprint ve altı top kazanımı tam anlamıyla ondan beklenecek türdendi.
Her zaman olduğu gibi, soru işareti hücum kalitesi olacak. Harry Wilson'ın sağ kanatta Leeds için sağlam bir transfer olması, oyun kurucu olarak sınırlı olan Aaronson'ın üzerindeki yükün bir kısmını almalı. Ancak özellikle pazar öğleden sonra disiplinli Brentford karşısında, son üçüncü bölgede biraz daha fazla kıvılcıma ihtiyaçları olabilir.
Jedi'nin sorumluluk alma zamanı geldi
Alvaro Arbeloa'nın Fulham teknik direktörü olarak ilk maçı tam anlamıyla kaotikti. Fulham'ın hücumda ciddi bir yeteneği ve yaratıcı eğilimlere sahip çok sayıda genç oyuncusu var. Real Madrid soyunma odasındaki egoları taktiksel olarak yönetemeyen Arbeloa, belki de kendisi için mükemmel yeri bulmuş olabilir. Chelsea'ye 3-2 kaybetmiş olmaları bir yana, Fulham iyi göründü ve izlemesi de oldukça keyifliydi.
Robinson da kesinlikle bu çabanın bir parçasıydı. Buradaki taktik uyumu ilgi çekici. Arbeloa, son üçte kontrollü kaos istiyor. Beklerinin de olabildiğince cesur olmasını istiyor. Bu da her zaman ileri çıkıp yaratıcı bir varlık gösterme becerisiyle öne çıkan Robinson'a fazlasıyla uyuyor. Bunun kanıtı ne mi? O gece Fulham'ın sol kanat oyuncusu Cesar Palacios'tan daha fazla hat kıran pas verdi. Sorun ise elbette Fulham'ın kazanamamış olması. Ve Cole Palmer, gecenin büyük bölümünde Robinson'u adeta çaresiz bıraktı. Palmer tam anlamıyla ustalık dersi verdi. Robinson ona gerçekten yaklaşamadı.
En azından savunma açısından toparlanma niteliğinde bir performansa ihtiyacı var. Ve şimdi sahneye Sunderland çıkıyor; onlar da kendilerini tuhaf bir durumda buluyor. Sunderland, pek de olası görünmeyen bir şekilde geçen yıl Avrupa vizesi aldı ve zorlu geçecek Avrupa Ligi kampanyası öncesinde oyuncularını dinlendirmesi gerekecek. Yakalanabilecek bir takıma fazlasıyla benziyorlar.
Pepi, Dest, kazanmaya devam etmeyi umuyor
Pepi'nin Dünya Kupası serüveni tam anlamıyla planladığı gibi gitmedi. Turnuva öncesinde, ilk 11'deki yer için Folarin Balogun ile açık bir rekabet içinde olması bekleniyordu. Yaklaşık 200 dakikada ortaya çıkan sıfır gol ve sıfır asistlik tablo, çıkış yapacağı bir turnuvaya hazır görünen bir oyuncu için son derece hayal kırıklığı yarattı.
Daha geniş açıdan bakıldığında, son birkaç ay Pepi için tuhaf geçti. Ocak ayında, bir Premier League takımına transfer olmaya çok yaklaştığı bildirilmişti. Sonrasında yaşadığı kırık kolun ardından PSV formasıyla goller atıyordu, ancak belki de oynayacağı yeni bir seviye arıyordu. Bu yaz da bir transfer gerçekleşmedi ve son iki maçında gol atmasına rağmen Pepi yerinde sayıyor gibi görünüyor.
Elbette bunun PSV açısından tamamen önemsiz olduğu söylenemez. Pepi takımın en önemli ismi ve onun gol atmasına ihtiyaçları var. Sonuçta savunmaları gereken bir lig şampiyonluğu ve düşünmeleri gereken bir Şampiyonlar Ligi macerası var. Ancak tüm bunlardan önce sahasında Utrecht maçı var. Ligdeki formunu sürdürürse, ki üç maçta iki golü bulunuyor, bu da hatırlanmaya değer bir başka sezon olabilir.