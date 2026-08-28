Malik Tillman'ın Dünya Kupası serüveni hafızalara kazınacak cinstendi. Bayer Leverkusen'de baskı, değişim ve beklentilerin altında kalmayla şekillenen tuhaf bir sezonun ardından Tillman, ABD'nin modern tarihte ikinci kez bir Dünya Kupası eleme maçı kazanmasında takımın en komple orta sahası oldu. Orta saha oyuncusu, ABD'nin yaptığı hemen her şeyde kilit bir unsurdu ve enerjiye ihtiyaç duyan bir takım için gerçek bir itici güçtü.

Ancak şimdi işler biraz garip görünüyor. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Carles Martínez Novell ve beklentiler yüksek olacak. Bundesliga'yı kazanmanın favorisi Bayern Münih. Ancak onun altında kalan sıralarda, geriye kalan üç Şampiyonlar Ligi bileti için yarış açık görünüyor. Tillman kulüpten sürpriz bir ayrılığın kapısını tamamen kapatmamış olsa da, bu sezon vereceği herhangi bir katkı, tarihi Alman ekibini yeniden Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna taşımada büyük önem taşıyacak.

Ancak bu hafta sonu rol oynayacak tek Amerikalı o değil. Kıtanın dört bir yanına yayılmış her zamanki USMNT oyuncuları var. Antonee Robinson'ın Chelsea karşısındaki kaotik performansının ardından biraz form bulması gerekiyor. Brenden Aaronson'ın ise bir kez daha skor katkısı vermesi iyi olacaktır. Bir de, PSV'den ayrılacağı yönündeki haberlerle anılmasına rağmen gol atmaya devam eden Ricardo Pepi'nin dikkat çekici durumu var.

Lafı daha fazla uzatmadan, GOAL bu hafta sonu yurt dışında oynayan Amerikalılarla ilgili ana hikâyeleri mercek altına alırken öne çıkan başlıklara bakalım.