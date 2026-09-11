ABD Erkek Milli Takımı'nın bazı yıldızları için bu hafta sonu ivmeyi sürdürmekle ilgili. Diğerleri içinse sahaya geri dönmek bile memnuniyet verici bir başlangıç olur.

Gio Reyna formda olan isimler arasında. PSV'den diğer Dünya Kupası tecrübelileri Ricardo Pepi ve Sergino Dest de öyle. Yeni bir yüz arıyorsanız, bu yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kendisini USMNT radarına sokacak bir performans sergilemeyi uman SV Elversberg'li Cole Campbell ile tanışabilirsiniz.

Yine de bazı gözler yıldızların ve daha spesifik olarak onların yokluğunun üzerinde. Bu hafta sonu Folarin Balogun'u görebilecek miyiz? Belki Christian Pulisic'i?

Lafı daha fazla uzatmadan, GOAL'un bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana gündem maddelerine dair ön izlemesinde öne çıkanları burada bulabilirsiniz.