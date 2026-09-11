Yurt dışındaki Amerikalılar: Gio Reyna, Sergino Dest ve Ricardo Pepi formda, gözler ise hâlâ USMNT yıldızı Christian Pulisic’in üzerinde
ABD Erkek Milli Takımı'nın bazı yıldızları için bu hafta sonu ivmeyi sürdürmekle ilgili. Diğerleri içinse sahaya geri dönmek bile memnuniyet verici bir başlangıç olur.
Gio Reyna formda olan isimler arasında. PSV'den diğer Dünya Kupası tecrübelileri Ricardo Pepi ve Sergino Dest de öyle. Yeni bir yüz arıyorsanız, bu yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kendisini USMNT radarına sokacak bir performans sergilemeyi uman SV Elversberg'li Cole Campbell ile tanışabilirsiniz.
Yine de bazı gözler yıldızların ve daha spesifik olarak onların yokluğunun üzerinde. Bu hafta sonu Folarin Balogun'u görebilecek miyiz? Belki Christian Pulisic'i?
Lafı daha fazla uzatmadan, GOAL'un bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana gündem maddelerine dair ön izlemesinde öne çıkanları burada bulabilirsiniz.
Reyna ve Strasbourg, Balogun'un Monaco'suyla karşı karşıya geliyor
ABD Erkek Milli Takımı'nın Ligue 1'de parlayan bir hücum oyuncusu var. Sadece bunu yapmasına herkesin alışık olduğu hücum oyuncusu o değil.
Bu hafta sonu, Strasbourg Monaco ile karşılaşırken ABD Erkek Milli Takımı'nın Ligue 1'deki en yeni hücum oyuncusu Gio Reyna'nın, en oturmuş isim olan Folarin Balogun'a karşı oynama ihtimali az da olsa var. Elbette her şey Balogun'un durumuna bağlı ve hafifçe söylemek gerekirse bu durum hâlâ biraz belirsiz.
Golcü oyuncu, tabii ki, son anda anlaşmadan çekilmeden önce Everton'a transfer olmaya yaklaşmıştı. Bu kararı herkesi hazırlıksız yakaladı; ABD Erkek Milli Takımı yıldızı olmadan bir yaşam için çoktan plan yapmış olan Monaco da buna dahil. Sonuç olarak Balogun, takımın Konferans Ligi kadrosuna alınmadı. Bu sırada bir sakatlık onu Ligue 1'de sahalardan uzak tuttu ve Fransa'dan gelen haberlere göre antrenmanlara dönmüş olsa da Balogun'un bu hafta sonu forma giymesi pek olası görünmüyor.
Öte yandan Reyna'nın oynaması ise neredeyse kesin. Geçen hafta Troyes karşısında alınan 6-2'lik galibiyette parladı ve yeni kulübü adına ilk golünü attı. Strasbourg'un orta saha oyuncusu hem fiziksel durumunu hem de özgüvenini yeniden kazanıyor; son yıllarda ikisi de epey eksikti. Bu nedenle Monaco karşısında sergileyeceği bir iyi performans daha, özellikle de milli ara yaklaşırken, onun için çok büyük bir moral olacaktır.
Campbell, Bayern'e karşı sahaya çıkıyor
Borussia Dortmund'da parlayan bir yıldız olarak ortaya çıktıktan sonra, Cole Campbell'ın değeri son yıllarda biraz geriledi. Bu sezon yeniden çıkışa Elversberg'de başladı ve buna da iyi başladı; yeni kulübünün sezona ikisi Bundesliga'da, ligin yerleşik ekiplerine karşı olmak üzere üst üste üç galibiyetle girmesine katkı sağlarken bir gol attı.
Ancak bu hafta sonunun rakibini "yerleşik bir üst düzey lig ekibi" diye tanımlamak yetersiz kalır. Çünkü bu hafta sonu Campbell ve Elversberg, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Bayern ise elbette Bundesliga'daki hakimiyetini sürdürürken hâlâ ölçü olarak kabul ediliyor. Ancak iki maç sonunda puan tablosunda kendilerini Elversberg'in gerisinde buldular. Bunun daha uzun süre devam edeceğine bahis oynamak akıl kârı olmaz, ancak Campbell ve arkadaşları bu hafta sonu bir şekilde sonuç alabilirse, bu yeni yükselen bir kulübün özgüveni için harika olur.
Campbell için bu oldukça kişisel bir sınav. Büyük potansiyele sahip olmasına rağmen şu ana kadar bu potansiyeli sahaya yansıtabildiği anların az olduğu bir oyuncu için bu bir fırsat. Kendini kanıtlamak için Bayern'den daha iyi bir takım yok ve bu zor bir meydan okuma olsa da imkansız değil.
Pulisic takibi sürüyor
Bu sezon Christian Pulisic'i AC Milan'ın kulübesinde gördük, ancak onu henüz sahada göremedik. Büyük dönüşünü yapacağı hafta sonu bu olabilir mi?
Cumartesi günü Milan, Lazio ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor ve takımla yaklaşık bir aydır antrenman yaptıktan sonra Pulisic'in, Milan kadrosunda USMNT'den takım arkadaşı Yunus Musah'a yeniden katılacak kadar hazır göründüğü belirtiliyor. İtalya'dan gelen haberlere göre Pulisic bu hafta sonu sezonun ilk maçına çıkabilir ve eğer bunu yaparsa, bu onun temmuz ayında USMNT'nin Belçika'ya yenildiği maçtan bu yana ilk karşılaşması olacak.
Yaz boyunca ve sonbaharın ilk bölümünde Milan'ın patronu Ruben Amorim, Pulisic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı, ancak kulüp onu yaz sakatlığının ardından yavaş yavaş geri döndürürken henüz oynatmadı. Ancak dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor çünkü Pulisic en iyi halinde olduğunda, Milan'ı farklı bir seviyeye taşıyan bir oyuncu olmayı sürdürüyor.
Eski en iyi seviyesine dönmesi ne kadar sürecek? Asıl büyük soru bu olacak ve bunun bu hafta sonu gerçekleşmesi neredeyse kesin olmasa da, bir başlangıç olabilir.
PSV ivmesini sürdürmek istiyorDeFodi Images
PSV'de hayat güzel gidiyor. PSV'nin Amerikalıları için ise işler daha da iyi.
Ricardo Pepi ile Sergino Dest sezona çok iyi başladı ve bu hafta sonunda Sparta Rotterdam karşısında bu çıkışı sürdürmeye çalışacaklar.
Dest, USMNT'nin şu anda en formda oyuncusu olabilir ve bunu perşembe günü Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde berabere kalınan maçta attığı golle sürdürdü. Bu golle birlikte Dest, tüm kulvarlardaki ilk beş maçında üç gol ve iki asiste ulaştı. Dest gibi hücum becerileri yüksek bir oyuncu için bile bu, bir bek adına fazlasıyla etkileyici bir katkı.
Ancak Pepi'yi de göz ardı etmemek gerekiyor. O da bu sezon şimdiden üç gole ulaştı ve Eredivisie'de yine büyük bir sezon geçirmeye aday görünüyor. Elbette hem Pepi hem de PSV için beklentiler yüksek, ancak AZ Alkmaar'ın güçlü başlangıcı ve Feyenoord'un da ilk beş maç itibarıyla yarışın içinde olması nedeniyle bu sezon zorlu geçebilir.
Yine de Pepi ile Dest formda. Milli ara yaklaşırken bu, USMNT için iyi haber, ancak bir şampiyonluk için erkenden güçlü bir yürüyüşe başlamak isteyen PSV adına çok daha iyi bir gelişme.