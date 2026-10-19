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American Abroad 1-1GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Gio Reyna’nın PSG karşısında yeniden yükselişi sürüyor, Christian Pulisic AC Milan’da bir adım ileri gidiyor, ancak Weston McKennie ve Juventus için alarm zilleri çalıyor

Christian Pulisic hücumda yavaş yavaş ritmini bulmaya başlıyor, ancak Weston McKennie'nin formasını giydiği Juventus zorlanıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Avrupa'da oynayan Amerikalılar açısından ilginç bir dönem. ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, milli takımda yeni bir dönemin başladığını açıkça ortaya koydu. Futbolu nerede oynadığınız pek önemli değil. Yeterince iyiyseniz Arjantinli teknik direktör size muhtemelen bir şans verecek. Bu, örneğin Philadelphia Union'dan Cavan Sullivan için iyi haber. Peki ya hâlâ sakatlığını atlatmaya çalışan Christian Pulisic için? Onun açısından tablo o kadar umut verici değil.

    Yine de bunun iyi tarafı, rekabet ortamı yaratması. Sporcuların çok kısa sürede çok iyi bir seviyeye gelmesini mi istiyorsunuz? Onlara uğruna mücadele edecekleri bir şey verin. Şu anda yaşanan da bir bakıma bu. Pulisic biraz ritim bulmaya başladı. Gio Reyna ise Strasbourg'da çok formda.

    Elbette herkes için işler yolunda gitmiyor. Juventus, Weston McKennie'ye kendini gösterme fırsatı sunmaktan çok onu kısıtlıyor gibi görünüyor. Malik Tillman da Bundesliga'ya dönmeye hazır olduğunu henüz kanıtlayamadı. Dikkat çeken, tablonun bu iki farklı yüzü. Her hâlükârda Avrupa'daki Amerikalılar için ilgi çekici bir haftaydı. GOAL tüm gelişmeleri değerlendiriyor...

  • Gio Reyna ritmini buluyor

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    Reyna, Strasbourg'un PSG'ye 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü attı.

    Reyna'nın Strasbourg'a transferi bir ölçüde mantıklıydı. Ama bu kadar iyi gitmesi beklenmiyordu. Borussia Mönchengladbach, geçen yıl Amerikalı oyuncu için tuhaf bir durak oldu. Çok sayıda teknik direktör değişikliği, sakatlık ve kötü performanslar nedeniyle Reyna, gerçek anlamda bir etki yaratamadan takımdaki rolünü fiilen kaybetti.

    Böylece, Fransa'nın çok daha yavaş tempolu liginde orta sıralarda yer alan Strasbourg devreye girdi. Teoride bu lig, sıra dışı Amerikalı oyuncunun çok daha az koşmasını gerektirecekti. Uygun bir tercih gibi görünüyordu ve şimdiye kadar da öyle olduğu anlaşıldı. İki gol ve sıfır asist, ilk bakışta pek dikkat çekmiyor. Ancak burada olumlu gelişmeler var. İlki, Reyna'nın sakatlanmadan düzenli olarak süre alması. Yalnızca bir kez 90 dakika sahada kaldı, ancak Ligue 1'de bir maç dışında tüm karşılaşmalara ilk 11'de çıktı.



    Reyna, cumartesi günü eski kalitesinden izler gösterdi. PSG karşısında attığı açılış golünde her şeyi doğru yaptı: Doğru koşuyu gerçekleştirdi, doğru şekilde döndü ve şutunu gitmesi gereken yere gönderdi. Elbette topun yönünü çok hafif değiştirmesi de işini kolaylaştırdı, ama gol güzel hazırlanmıştı. Tek sorun neydi? PSG, PSG'dir ve bu ligdeki herkesten çok daha iyidir. Son 20 dakika civarında vites yükselterek sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yine de o açılış golü hep aklımızda kalacak.

  • Christian Pulisic'in Milan'ı üç puanı aldı

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    IPA Sport

    Pulisic, Atalanta karşısında attığı golün iptal edilmesiyle şanssızlık yaşadı.

    Milan'ın yenilgisiz olduğunu muhtemelen fark etmediniz. Serie A'da dördüncü sırada. Pek çok gol de atmıyor. Üç maçta berabere kaldı. Ancak istatistiklere biraz daha yakından bakınca durumun iyi olduğu görülüyor. Juventus, deplasmanda Lazio ve deplasmanda Sassuolo karşısında aldığı üç beraberlik, özellikle de hâlâ oyununu oturtmaya çalışan bir takım için hiç de kötü sonuçlar değil. Yedi maçı yenilgisiz geçmek de kolay değil.

    Christian Pulisic'in bu süreçte kilit rol oynadığını söylemek doğru olmaz. Kusursuz bir performans sergilemedi. Ancak bunun bazı önemli nedenleri var. Ruben Amorim, 3-4-2-1 dizilişine bağlı bir teknik direktör. Bu sistem, üst düzey bir taktik anlayış gerektiriyor. Pulisic, Dünya Kupası'nda sakatlandığı için oyuncularından yoğun koşu ve yüksek tempo bekleyen teknik direktörün talep ettiği taktik ve kondisyon çalışmalarının bir kısmını kaçırdı.

    Bu nedenle pazar sabahı sergilediği türden performanslar özellikle değerli görünüyor. Pulisic, maç boyunca pres yapan, akıllı ve rakibi zorlayan bir oyuncuydu. Ceza sahasına akıllıca yaptığı koşunun ardından attığı gol, kıl payı ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sahada 75 dakika kalması da bir başarıydı; bu, sezonun en uzun ikinci oynama süresiydi. Milan'ın galibiyeti de cabasıydı.

  • Weston McKennie'nin Juventus'u yine zorlanıyor

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    McKennie çok çalıştı ancak oyununda kalite eksikti; Juventus, Lazio'ya 3-0 yenildi.

    Juventus’u anlatmaya nereden başlamalı?

    Luciano Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli’ye böylesine keyif veren bir futbol oynatan teknik direktörden çok farklı bir görüntü çiziyor. Juventus’ta kendisinden önce pek çok kişinin düştüğü aynı tuzağa düştü: sıkıcı, yavaş ve risk almaktan kaçınan bir futbol. Bu, üç nedenle şaşırtıcı. Birincisi, kendisini başarılı kılan anlayışı terk etti. İkincisi, Juventus’un geride bırakmak istediği futbolun aynısını oynatıyor. Üçüncüsü ve en sinir bozucusu, hücuma dönük oyun anlayışını uygulayabilecek yetenek ve çalışkanlığa sahip bir kadrosu var.

    Weston McKennie, birçok açıdan Spalletti için ideal oyuncu. Evet, çok yönlülüğüyle övgü topladı. Ama özünde çalışkan, taktik açıdan zeki ve hünerli bir futbolcu. McKennie’nin kendini biraz ifade etmesine izin verildiğinde, üzerine oyun kurulabilecek sağlam bir temel ortaya çıkıyor. Ancak Spalletti, büyük önem taşıyan Lazio maçında fazlasıyla temkinli davrandı. McKennie maça 10 numara pozisyonunda başladı ve çoğunlukla oyunun düzenini korumak için oradaymış gibi göründü. Çok sayıda pas yaptı. Girdiği mücadeleleri kazandı. Ama tek bir başarılı çalım bile atamadı. Juventus ise takım olarak yalnızca beş başarılı çalım yaptı. Son derece yetenekli bu takımın potansiyeli kısıtlanıyor.

    Juventus, beklenen gol (xG) istatistiğinde üstün olsa da oyunuyla kendini yeterince ortaya koyamadı ve sonunda üretecek fikir bulamadı. İkisi de ceza sahası dışından gelen yalnızca iki isabetli şut çekebildi. 3-0’lık yenilgi, hak ettiğinden fazlası değildi. Bu durum sürerse eski teknik direktörü Antonio Conte’yle yeniden bir araya gelmesi gündeme gelebilir mi?

  • Kaçırmış olabileceğiniz anlar

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    Pro Sports Images

    Fulham, Antonee Robinson'ın önemli katkısıyla sezonun ilk galibiyetini aldı.

    + Yunus Musah, Milan'ın Atalanta'yı 3-2 yendiği maça ilk 11'de başladı ve merkez orta sahada 75 dakika boyunca verimli bir performans sergiledi

    + Malik Tillman, Leverkusen'in Freiburg'u 2-1 yendiği maçta oyuna sonradan girdi ve topa yalnızca 12 kez dokunabildi

    + Mathis Albert, Dortmund'un Union Berlin ile golsüz berabere kaldığı maçta oyuna sonradan girip umut verici bir performans gösterdi ancak kayda değer bir etki yaratamadı

    + Cole Campbell, sakatlığı nedeniyle Elversberg'in Augsburg'u 4-3 yendiği maçta forma giyemedi

    + Joe Scally, Gladbach'ın Hoffenheim'a yenildiği maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı

    + Folarin Balogun, Monaco'nun Lorient'e 1-0 yenildiği maçta oyuna sonradan girerek 24 dakika oynadı. Bu sezon henüz hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

    + PSV, alışılmadık bir yenilgi aldı ancak Sergino Dest, ADO Den Haag karşısındaki 2-1'lik mağlubiyette 90 dakika oynadı. Ricardo Pepi'nin sakatlığı sürüyor.

    + Brighton'a 5-0 yenilen Crystal Palace'ın kadrosunda yer alan Chris Richards için zor bir maçtı

    + Antonee Robinson ise daha başarılı bir öğleden sonra geçirdi ve Fulham'ın Hull'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi