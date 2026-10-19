Avrupa'da oynayan Amerikalılar açısından ilginç bir dönem. ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, milli takımda yeni bir dönemin başladığını açıkça ortaya koydu. Futbolu nerede oynadığınız pek önemli değil. Yeterince iyiyseniz Arjantinli teknik direktör size muhtemelen bir şans verecek. Bu, örneğin Philadelphia Union'dan Cavan Sullivan için iyi haber. Peki ya hâlâ sakatlığını atlatmaya çalışan Christian Pulisic için? Onun açısından tablo o kadar umut verici değil.

Yine de bunun iyi tarafı, rekabet ortamı yaratması. Sporcuların çok kısa sürede çok iyi bir seviyeye gelmesini mi istiyorsunuz? Onlara uğruna mücadele edecekleri bir şey verin. Şu anda yaşanan da bir bakıma bu. Pulisic biraz ritim bulmaya başladı. Gio Reyna ise Strasbourg'da çok formda.

Elbette herkes için işler yolunda gitmiyor. Juventus, Weston McKennie'ye kendini gösterme fırsatı sunmaktan çok onu kısıtlıyor gibi görünüyor. Malik Tillman da Bundesliga'ya dönmeye hazır olduğunu henüz kanıtlayamadı. Dikkat çeken, tablonun bu iki farklı yüzü. Her hâlükârda Avrupa'daki Amerikalılar için ilgi çekici bir haftaydı. GOAL tüm gelişmeleri değerlendiriyor...