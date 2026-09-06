Yurt dışındaki Amerikalılar: Gio Reyna Ligue 1’de gol perdesini açtı, Ricardo Pepi ve Joe Scally de ağları buldu; Christian Pulisic’in AC Milan’a dönüşü için bekleyiş ise sürüyor
Transfer dönemi sona erdi ve bu süreç, ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları için oldukça hareketli geçti. Ancak artık, iyi ya da kötü, oyuncular bulundukları yerde ve hem yeni hem de tanıdık kulüplerindeki birkaç Amerikalı yıldız, transfer döneminin ardından oynanan bu ilk maçta mesaj verdi.
Bu yazki Dünya Kupası kadrosundan üç isim bu hafta sonu fileleri havalandırdı. Ricardo Pepi, her zaman yaptığı şeyi yapmayı sürdürdü. Gio Reyna, zorlu geçen son birkaç yıla rağmen ona inanmaya devam edenlerin neden hâlâ arkasında durduğunu gösteren yeteneğinden bir kesit daha sundu. Bir de Joe Scally var; gol atması pek beklenmeyen oyuncu, bu yaz ayrılmasına izin vermeye hazır olabilecek kulübüne, kalmasına sevinecekleri bir neden verdi.
Buna rağmen sakatlıklar, Christian Pulisic ile Weston McKennie'yi Avrupa'da Amerikalı oyuncular arasındaki öne çıkan eşleşmelerden birinin dışında bıraktı, ancak Juventus ile Milan onsuz da bolca heyecan sundu.
GOAL, Americans Abroad'un son bölümünde bu hikâyeleri ve daha fazlasını mercek altına alıyor...
Reyna, Ligue 1'deki ilk golünü attı
Reyna gol perdesini açtı.
Yeni kulübü Strasbourg formasıyla yalnızca üçüncü maçına çıkan Reyna, Troyes'u kendi sahasında 6-2 yendikleri karşılaşmada Ligue 1 kariyerinin ilk golünü attı. Bu gol skor açısından çok büyük bir anlam taşımıyordu, ancak kulüp kariyerini yeniden rayına oturtma sürecini sürdüren Reyna için çok büyüktü.
Bu açıdan iyi bir başlangıç yaptı. Marseille karşısındaki sezon açılışında oyuna sonradan giren Reyna, Lens karşısında ilk 11'de başladığı ilk maçta sağlam bir performans sergiledi; paslarının yüzde 92'sini tamamladı ve üç pozisyon üretti. Bu hafta sonu Troyes karşısında ise golünü atarken 21 pasının 18'inde isabet sağladı ve kaleyi bulan iki şut çekti.
Evet, henüz erken, ancak Reyna'nın Ligue 1'de net biçimde üretken olduğu görülüyor. Sezon uzun ve Reyna'nın en büyük sorunu genel olarak fiziksel durumu oldu. Ancak formda kalabilirse, bu ilk maçlar onun Fransa liginde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi.
Pepi gol attı, PSV durdurulamıyor
PSV'de her şey yolunda gidiyor ve goller söz konusu olduğunda Ricardo Pepi için de durum aynı.
Pepi'nin cumartesi günü Ajax karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin beşinci dakikasında attığı golle birlikte oyuncu, son dört maçında üçüncü golüne ulaştı. Bu gollerle PSV üst üste dört maçını toplamda 16-4'lük skorla kazandı. Sezon henüz başında, ancak özellikle Pepi bu gol temposunu sürdürürse PSV yeniden ligi açık ara kazanmak isteyen ve bunu yapabilecek bir takım gibi görünüyor.
Her zaman olduğu gibi soru, Pepi'nin tüm bunların içinde yer alıp almayacağı olacak. Transfer söylentileri birkaç yıldır oldukça yoğun. Bu, onun gerçekten ayrıldığı sezon olabilir mi?
En azından ocak ayına kadar bu olmayacak ve son birkaç sezon bir göstergeyse Pepi o zamana kadar çift haneye ulaşabilir.
Pulisic ve McKennie yok, Milan ile Juve berabere kaldı
Milan ile Juventus karşı karşıya geldiğinde, Amerika'nın gözleri genellikle iki taraftaki birer yıldıza çevrilir. Ne yazık ki Juve kadrosunda Weston McKennie yoktu. Christian Pulisic ise kadrodaydı, ancak süre almadı. Bu nedenle USMNT bayrağını taşımak Yunus Musah'a kaldı ve o da Serie A'nın bu iki devi arasındaki farkı hiçbir şeyin belirleyemediği maçta bunu yaptı.
Sonuçta karşılaşma, Juve'nin son anlarda bulduğu gol sayesinde 1-1 bitti. Milan skoru elinde tutuyordu ve Musah da orta sahada Luka Modric'in yanında üzerine düşeni yapıyordu. Ancak geç gelen bir duran top golüyle bunu ellerinden kaçırdılar; konuk ekip bunun nasıl kaçtığını düşünürken, ev sahibi ise bu kadar düşük ihtimalli görünen beraberliği kutladı.
Birçok Amerikalı taraftar, sonuçtan çok maçta rol almayan isimlerle ilgilenecek. McKennie, kas sakatlığıyla uğraştığı için beklenen bir eksikti. Pulisic ise bu sezon üçüncü kez yedek kulübesindeydi, ancak hâlâ sahaya çıkmadı. Milan, Dünya Kupası sakatlığının ardından onu açıkça yavaş yavaş geri döndürüyor. Ne zaman gerçekten hazır olacağı ise belirsizliğini koruyor.
Belki gelecek hafta ikisi için de o hafta olur. Ancak şimdilik Amerikalı taraftarlar, USMNT'nin en iyilerinden ikisinin yılda iki kez oynanan buluşmalarından birinin, ikisi de sahada olmadan gerçekleşmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.
Scally, Gladbach'ın karşılıklı gollerle geçen mağlubiyetinde ağları sarstı
Bu yaz Borussia Mönchengladbach'ta konuşulan, Joe Scally'nin de Gio Reyna gibi takımdan ayrılabileceğiydi. Bu gerçekleşmedi ve transfer döneminin sona ermesinden sadece birkaç gün sonra Scally, onu elde tutmanın iyi bir tercih olabileceğine dair bazı işaretler verdi.
Cumartesi günü Gladbach, Elversberg'e karşı oynanan nefes kesen maçta 4-3 mağlup oldu. Ancak Scally, kariyerindeki yalnızca altıncı golünü atarak fileleri havalandırdı ve gol bulan üç isimden biri oldu. Bu gol 56. dakikada geldi ve Gladbach'ı 3-1 öne geçirdi. Skor kısa süre sonra 3-2'ye geldikten sonra Scally oyundan alındı ve Elversberg'in son 10 dakikada iki gol atarak maçı kazanmasıyla, onun golünün galibiyet golü olmaktan çıkıp önemsiz hale gelişini sadece izleyebildi.
Scally savunmada kusursuz değildi; rakibin gollerinden birine yol açan bir hata da yaptı. Ancak ona yönelik eleştiri her zaman hücum katkısı oldu. Modern beklerin topla bir şeyler katması gerekiyor ve Scally bunun en üst seviyede yapabildiğini her zaman gösteremedi. Ancak bunu bu hafta sonu yaptı ve kulübündeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken bunun ivme kazandıracak bir sıçrama tahtası görevi görmesini umacak.
Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar
+ Transfer kaosuyla dolu bir haftanın ardından Folarin Balogun, Monaco'nun Paris Saint-Germain karşısında geriden gelerek aldığı 2-1'lik sürpriz galibiyette kadroda yer almadı.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris ve Max Arfsten ilk 11'de başlarken, Rokas Pukstas da oyuna sonradan girerek Middlesbrough'nun Queens Park Rangers'ı 1-0 yendiği maçta ilk kez forma giydi.
+ Gianluca Busio, Venezia adına bir asist yaptı ancak bu, Frosinone'ye 3-2 mağlup olmalarını engellemeye yetmedi.
+ Chris Richards, Crystal Palace'ın Fulham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Amerikalılar arasındaki düelloda Antonee Robinson'a üstünlük sağladı.
+ Noahkai Banks, Augsburg'un Eintracht Frankfurt'u 4-1 yendiği maçta güçlü bir performans sergiledi.
+ Jack McGlynn, Stoke City formasıyla ilk maçına Charlton Athletic karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyette sonradan oyuna girerek çıktı.
+ Tim Weah, Marsilya'da kaptan olarak sahaya çıktı ancak takım, Lassine Sinayoko'nun hat-trick yaptığı maçta Paris FC'ye 3-2 yenildi.
+ Tanner Tessmann, Lyon'un Auxerre'i 3-1 yendiği maçta 76. dakikada oyuna girdi.
+ Lyngby kalecisi Diego Kochen, Viborg deplasmanında dört kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.
+ Tyler Adams orta sahada oyunu yönlendirdi ancak Bournemouth, Newcastle ile 2-2 berabere kalmakla yetindi.
+ Brenden Aaronson, Leeds'in Brighton ile 1-1 berabere kaldığı maçta 62. dakikada oyuna girdi.
+ Johnny Cardoso, Atletico Madrid formasıyla son bölümde kısa bir süre aldı ancak takım, Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık yenilgiyle sarsıldı.
+ Alex Freeman, Villarreal'in Deportivo La Coruña'ya 3-2 kaybettiği maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
+ George Campbell, West Brom'un Watford'u 1-0 yendiği maçta kalesini gole kapamasına yardımcı oldu.
+ John Tolkin, Holstein Kiel'in FC Nurnberg ile 2-2 berabere kaldığı maçta 63 dakika oynadı.
+ Auston Trusty ve Cameron Carter-Vickers, Celtic'in St. Mirren'i 2-1 yendiği maçta stoperde ilk 11'de başlayarak galibiyete katkı sağladı.
+ Caleb Wiley, Preston'un Blackburn Rovers'ı 2-1 yendiği maçta 59 dakika oynadı.
+ Malik Tillman, Bayer Leverkusen'in Union Berlin'i 4-0'lık farklı skorla geçtiği maçta 67 dakika sahada kaldı.