Transfer dönemi sona erdi ve bu süreç, ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları için oldukça hareketli geçti. Ancak artık, iyi ya da kötü, oyuncular bulundukları yerde ve hem yeni hem de tanıdık kulüplerindeki birkaç Amerikalı yıldız, transfer döneminin ardından oynanan bu ilk maçta mesaj verdi.

Bu yazki Dünya Kupası kadrosundan üç isim bu hafta sonu fileleri havalandırdı. Ricardo Pepi, her zaman yaptığı şeyi yapmayı sürdürdü. Gio Reyna, zorlu geçen son birkaç yıla rağmen ona inanmaya devam edenlerin neden hâlâ arkasında durduğunu gösteren yeteneğinden bir kesit daha sundu. Bir de Joe Scally var; gol atması pek beklenmeyen oyuncu, bu yaz ayrılmasına izin vermeye hazır olabilecek kulübüne, kalmasına sevinecekleri bir neden verdi.

Buna rağmen sakatlıklar, Christian Pulisic ile Weston McKennie'yi Avrupa'da Amerikalı oyuncular arasındaki öne çıkan eşleşmelerden birinin dışında bıraktı, ancak Juventus ile Milan onsuz da bolca heyecan sundu.

GOAL, Americans Abroad'un son bölümünde bu hikâyeleri ve daha fazlasını mercek altına alıyor...



