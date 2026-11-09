+ Bournemouth'un galibiyet serisi, Ipswich'i 2-1 yendiği maçta da sürdü. Tyler Adams, sahada en fazla mesafe kat eden oyuncu oldu.
+ Malik Tillman, Bayer Leverkusen'in Köln'ü 2-1 yendiği maçta 76 dakika oynadı.
+ Tim Weah ve Marseille, Lens'i 2-1 mağlup etti. Weah, galibiyette 90 dakika sahada kaldı.
+ Weston McKennie ve Juventus'un son dönemdeki inişli çıkışlı performansı, Fiorentina ile alınan 2-2'lik beraberlikle devam etti.
+ Johnny Cardoso, Atletico Madrid'in Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi.
+ 2023'ten bu yana ilk kez ABD Milli Takımı'na çağrılan Bryan Reynolds ve Rennes, Lille karşısında 2-1 kaybederek puan alamadı.
+ Crystal Palace'ın zorlu başlangıcı, Liverpool karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle devam etti. Chris Richards, mağlubiyette 90 dakika oynadı.
+ Folarin Balogun, Le Mans karşısında oyuna sonradan girerek 36 dakika oynadı. Ancak Monaco, 90. dakikada gol yiyerek üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 bitti.
+ Alex Freeman son 26 dakikada oyuna girerken Villarreal, son bölümde bulduğu iki golle Girona'yı 2-0 yendi.
+ Antonee Robinson, Fulham ile Newcastle'ın son bölümde karşılıklı goller atarak 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika oynadı.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris ve Max Arfsten, Middlesbrough'nun Watford deplasmanındaki golsüz beraberliğinde forma giydi.
+ PSV, Cambuur'u 5-2 yenerek gol şov yaptı ancak Sergino Dest ve Ricardo Pepi ne gol atan ne de asist yapan oyuncular arasında yer aldı.
+ Cole Campbell, Elversberg'in Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi. ABD Milli Takımı'na katılacak Mathis Albert ise kazanan takımda forma giymedi.
+ Brest karşısında 2-0 kaybeden Tanner Tessmann ve Lyon için zorlu bir gün oldu.
+ Santiago Castaneda, sahadaki tüm oyunculardan daha fazla başarılı çalım yaptı ancak Paderborn son bölümde gol yiyerek Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.
+ Diego Kochen maça ilk 11'de başladı ve bir kurtarış yaptı ancak bu, Lyngby'nin Silkeborg'a 1-0 yenilmesini önlemeye yetmedi.
+ Benjamin Cremaschi, 10 kişi kalan Parma'nın Bologna'ya 2-1 yenildiği maça ilk 11'de başladı ancak devre arasında oyundan alındı.
+ Cameron Carter-Vickers, Celtic'in Kilmarnock'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika oynadı.