ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın yıldızları, CONCACAF Uluslar Ligi için Atlantik'i aşarak evlerine dönmeden önce kulüplerinde son bir hafta sonu mesaisine çıktı. Christian Pulisic, Genoa karşısında AC Milan'a galibiyeti getiren golü atarak son dört Serie A maçındaki gol sayısını üçe çıkardı.

Ancak gol atanların hepsi yolculuğa çıkmayacak. Gio Reyna, Strasbourg formasıyla gol bulduktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Haiti ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı. Yerine çağrılan Jack McGlynn ise Stoke formasıyla üst üste üçüncü maçında gol atarak Mauricio Pochettino'ya formda bir alternatif sundu.

Joe Scally de ABD Milli Takımı kadrosuna alınmamasına Gladbach formasıyla bu sezonki dördüncü golünü atarak zamanında bir yanıt verdi. Yolculuğa çıkmayacak oyuncuların bazıları da kendilerini göstermeye devam ediyor.