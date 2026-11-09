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Americans Abroad 1-1 GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic yine gol attı, Gio Reyna sakatlık şoku yaşadı ve Joe Scally ABD Erkek Milli Takımı'na çağrılmamasına yanıt verdi

2026’nın son millî maç arasından önce İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya’da Amerikalı yıldızlar gol attı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın yıldızları, CONCACAF Uluslar Ligi için Atlantik'i aşarak evlerine dönmeden önce kulüplerinde son bir hafta sonu mesaisine çıktı. Christian Pulisic, Genoa karşısında AC Milan'a galibiyeti getiren golü atarak son dört Serie A maçındaki gol sayısını üçe çıkardı.

    Ancak gol atanların hepsi yolculuğa çıkmayacak. Gio Reyna, Strasbourg formasıyla gol bulduktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Haiti ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı. Yerine çağrılan Jack McGlynn ise Stoke formasıyla üst üste üçüncü maçında gol atarak Mauricio Pochettino'ya formda bir alternatif sundu.

    Joe Scally de ABD Milli Takımı kadrosuna alınmamasına Gladbach formasıyla bu sezonki dördüncü golünü atarak zamanında bir yanıt verdi. Yolculuğa çıkmayacak oyuncuların bazıları da kendilerini göstermeye devam ediyor.

  • Pulisic, Milan için bir kez daha gol attı

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    LaPresse

    Christian Pulisic, Genoa karşısında AC Milan'a galibiyeti getiren golü attıktan sonra Serie A'daki son dört maçında kaydettiği üç golle ABD millî takımına dönmeye hazırlanıyor.

    Pulisic bu hafta ABD Erkek Milli Futbol Takımı'na yalnızca geri dönmüyor; iyi bir form grafiğiyle dönüyor.

    AC Milan'ın yıldızı bu hafta sonu yine gol attı ve takımının Genoa'yı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Pulisic'in 19. dakikada attığı gol, Goncalo Ramos'un değerlendirdiği bir Genoa hatasıyla başladı. Portekizli hücum oyuncusu topu Pulisic'e aktardı. Pulisic de bir dokunuşun ardından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Bu gol, Milan'da formunu bulmaya devam eden Pulisic'in bu sezonki dördüncü, 25 Ekim'den bu yana ise üçüncü golüydü. Son dört Serie A maçının üçünde ve ilk 11'de başladığı son üç maçın tamamında gol attı. Pulisic sezona sakatlığı nedeniyle forma giyemeyerek başlamıştı, ancak artık sahalara dönmüş durumda.

    Bu formunu ABD Erkek Milli Futbol Takımı'na taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz. Pulisic, 2030 Dünya Kupası sürecinde yeni bir başlangıç yapmak isterken bunu başarmayı umuyor.

  • ABD Milli Takımı’nın talihi dönerken Reyna ve McKenzie de gol attı

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    ZUMA Press Wire

    İki Amerikalı da gol attı ancak maçtan farklı duygularla ayrıldı.

    Strasbourg ile Toulouse arasındaki maçta USMNT ile ilgili gündemden eksik yoktu. Hafta sonu başında iki takımdan birinde USMNT kampına gidecek bir oyuncu vardı, diğerinde yoktu. İki oyuncu da gol atmasına rağmen maç sonunda durum tersine döndü.

    Hem Reyna hem de Mark McKenzie gol attı, ancak Toulouse'un 3-1'lik galibiyetini alan McKenzie oldu. Reyna için işler daha da kötüye gitti: 67. dakikada gol atan oyuncu, üç dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu nedenle USMNT kampına katılamayan orta oyuncunun yerine Jack McGlynn kadroya alındı.

    Reyna'dan 10 dakika önce gol atan McKenzie ise takımının galibiyetine katkı sağladı. McKenzie, George Campbell'ın sakatlığı nedeniyle ABD'ye gideceğini de maç başlamadan öğrenmişti. Böylece McKenzie için hafta sonu neredeyse kusursuz geçti. Şimdi bu ivmeyi USMNT'de fırsatını değerlendirmek için kullanmaya çalışacak.

    Reyna bu fırsatı kaçırırken, McGlynn bundan yararlanabilir.

  • McGlynn, ABD Milli Takımı'na çağrılmayı neden hak ettiğini gösterdi

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'deki ilk sezonunda gol atmaya devam ediyor.

    McGlynn bu kadar iyi oynarken Pochettino'nun, sakatlanan Reyna'nın yerine kimin geçeceğine karar vermesi uzun sürmezdi.

    Stoke Cityli oyuncu, üst üste üçüncü maçında gol atarak takımını Portsmouth karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. McGlynn, 800 dakikanın biraz altında sahada kaldığı Championship'te beş gol ve iki asistle hücumdaki etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa'daki ilk birkaç haftasında alışma sürecine ihtiyaç duymadı; kısa sürede uyum sağladı.

    Bu yüzden ABD Milli Takımı'na çağrılması son derece doğal. Hücumda hem merkezden hem de sağ kanattan oyuna etki edebilmesi, özellikle bu sürecin mevcut aşamasında onu dikkat çekici bir oyuncu hâline getiriyor. Sakatlıklar Dünya Kupası hedefini sekteye uğrattı ancak McGlynn henüz 23 yaşında. Son birkaç hafta bir göstergeyse hızla gelişiyor.

  • Scally, göz ardı edilmesine bir golle daha yanıt verdi

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    Justus Stegemann

    Scally, cuma günü bu sezonki dördüncü golünü attı.

    Scally, ABD Milli Takımı'nın kadrosuna alınmayan sürpriz isimlerden biriydi. Kariyerinin en iyi formunu yakalayan savunmacı, takımın 25 kişilik kadrosunun dışında kalmasına rağmen performansını sürdürdü.

    Scally, cuma günü Gladbach adına bir gol daha attı ancak takımı Hamburg'a 3-1 yenildi. Bu, savunmadaki etkinliğiyle uzun süredir tanınan bekin bu sezonki dördüncü golüydü. Scally hücumda da büyük gelişim göstermeye devam ediyor. Ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla attığı bu gol, daha önce güçlü yönü olmayan hücum bölgesinde takımına katkı sağlamanın yeni yollarını bulduğunu gösterdi.

    Ne yazık ki 23 yaşındaki savunmacı için sağ bek, ABD Milli Takımı'nda rekabetin yoğun olduğu bir mevki. Yine de kadroya girmesi imkânsız değil. Scally bu kamp için göz ardı edilemeyecek düzeyde bir performans sergileyemedi ancak böyle katkı sağlamaya devam ederse çok geçmeden kadroda yer alacaktır.

  • Gözünüzden kaçmış olabilecek anlar

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    Every Second Media

    Tyler Adams ve Bournemouth, tüm kulvarlarda üst üste sekiz maç kazandı.

    + Bournemouth'un galibiyet serisi, Ipswich'i 2-1 yendiği maçta da sürdü. Tyler Adams, sahada en fazla mesafe kat eden oyuncu oldu.

    + Malik Tillman, Bayer Leverkusen'in Köln'ü 2-1 yendiği maçta 76 dakika oynadı.

    + Tim Weah ve Marseille, Lens'i 2-1 mağlup etti. Weah, galibiyette 90 dakika sahada kaldı.

    + Weston McKennie ve Juventus'un son dönemdeki inişli çıkışlı performansı, Fiorentina ile alınan 2-2'lik beraberlikle devam etti.

    + Johnny Cardoso, Atletico Madrid'in Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi.

    + 2023'ten bu yana ilk kez ABD Milli Takımı'na çağrılan Bryan Reynolds ve Rennes, Lille karşısında 2-1 kaybederek puan alamadı.

    + Crystal Palace'ın zorlu başlangıcı, Liverpool karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle devam etti. Chris Richards, mağlubiyette 90 dakika oynadı.

    + Folarin Balogun, Le Mans karşısında oyuna sonradan girerek 36 dakika oynadı. Ancak Monaco, 90. dakikada gol yiyerek üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 bitti.

    + Alex Freeman son 26 dakikada oyuna girerken Villarreal, son bölümde bulduğu iki golle Girona'yı 2-0 yendi.

    + Antonee Robinson, Fulham ile Newcastle'ın son bölümde karşılıklı goller atarak 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika oynadı.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris ve Max Arfsten, Middlesbrough'nun Watford deplasmanındaki golsüz beraberliğinde forma giydi.

    + PSV, Cambuur'u 5-2 yenerek gol şov yaptı ancak Sergino Dest ve Ricardo Pepi ne gol atan ne de asist yapan oyuncular arasında yer aldı.

    + Cole Campbell, Elversberg'in Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi. ABD Milli Takımı'na katılacak Mathis Albert ise kazanan takımda forma giymedi.

    + Brest karşısında 2-0 kaybeden Tanner Tessmann ve Lyon için zorlu bir gün oldu.

    + Santiago Castaneda, sahadaki tüm oyunculardan daha fazla başarılı çalım yaptı ancak Paderborn son bölümde gol yiyerek Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

    + Diego Kochen maça ilk 11'de başladı ve bir kurtarış yaptı ancak bu, Lyngby'nin Silkeborg'a 1-0 yenilmesini önlemeye yetmedi.

    + Benjamin Cremaschi, 10 kişi kalan Parma'nın Bologna'ya 2-1 yenildiği maça ilk 11'de başladı ancak devre arasında oyundan alındı.

    + Cameron Carter-Vickers, Celtic'in Kilmarnock'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika oynadı.