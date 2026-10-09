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Americans Abroad 1-1 GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve Weston McKennie kanıtlamaları gereken bir noktada, Gio Reyna ise ABD Erkek Milli Takımı'ndaki yeniden yükselişinin üzerine koymaya çalışıyor

Milli takım arası, bazı sürpriz isimler için umut verdi ve düzenli oynayanların hâlâ performans gösterebildiklerini kanıtlama gerekliliğini ortaya koydu.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Bu milli ara sonsuza kadar sürmüş gibi geldi.

    Hepimizin izlediği son yerel futbol maçının 20 Eylül'de oynandığına inanmak zor. O zamanlar Manchester City, 114 mali ihlalden kamuoyu önünde suçlu bulunmamıştı. ABD Erkek Milli Takımı, genç kadrosu ve Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından oluşan belirsiz tablo nedeniyle hâlâ her türlü şüpheyle karşı karşıyaydı. Jose Mourinho, basın toplantılarına hakem kararlarının çıktılarıyla geliyordu. Ve Cristiano Ronaldo da hâlâ oldukça uyumlu bir Portekiz Milli Takımı oyuncusuydu.

    İşlerin nasıl değişebildiğine bakın, değil mi?

    O zamandan bu yana futbol dünyası adeta altüst oldu. Yine de diğer her şey bir şekilde yanarken, ABD Erkek Milli Takımı'nın görünümü oldukça iyi. Teknik direktör Mauricio Pochettino artık kadro derinliğine benzeyen bir yapıya sahip ve büyük isimlerinin, bir zamanlar tartışmasız yıldız olan oyuncularının, kanıtlaması gereken şeyler var. Bunda kesinlikle yanlış olan hiçbir şey yok.

    Ayrıca bu hafta sonu hepsinin kulüplerinde forma giyiyor olması da yardımcı oluyor. Bu nedenle GOAL , yurt dışında oynayan önde gelen bazı Amerikalılar için sıradaki maçlara göz atıyor...

  • Christian Pulisic'in büyük bir maça ihtiyacı var

    AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic, milli ara öncesinde Milan'ın son maçında ağları bulduktan sonra form grafiğini sürdürmeye çalışacak.

    O halde Christian, bize neler yapabildiğini gösterme zamanı. Burada birkaç çekince var: Pochettino, programda yalnızca hazırlık maçları varken USMNT'nin Dünya Kupası sonrası ilk kampına her zaman bir grup genç oyuncu çağıracaktı. Pulisic de üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milan'da ancak yeniden form tutmaya başladı. Ve evet, hâlâ ABD'nin en iyi oyuncusu.

    Ama takımda "eh işte?" dedirten isimlerin arasında tek yıldız olma statüsü mü? Cavan Sullivan ve Julian Hall gibi oyuncuların çıkış performanslarının ardından bu kesinlikle değişti. Hatta Pulisic'in milli takımdaki yerinin eskisi kadar garanti olmayabileceğine dair içten içe büyüyen bir şüphe var. Peki, aksini nasıl kanıtlayabilir? Burada birkaç seçenek var. İlk ve en bariz olanı, gelecek ayki Uluslar Ligi maçları için kaçınılmaz olarak kadroya çağrıldığında Pochettino'yu etkilemek. Bu mantıklı olurdu. Ancak onlardan önce Milan'ın dokuz maçı var; bunların arasında zorlu bir Avrupa Ligi eşleşmesi ve bir de Milan derbisi gibi küçük bir mesele bulunuyor. Kolay gelsin.

    Yine de acil öncelik pazar günü Sassuolo olmalı. Milli ara öncesinde vasat bir Juventus'u yenerek iyi bir sonuç aldılar ve kesinlikle küçümsenecek bir takım değiller. Ancak Milan, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde işleri tersine çevirdiğini gösterecekse, işte bu tür takımların yenilmesi gerekiyor. Amorim, teknik direktör olarak Serie A'daki ilk beş maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu, bunu altıya çıkarmak için iyi bir fırsat olurdu. Bir galibiyet daha da iyi olurdu ve Pulisic bu çabanın merkezinde yer alıyor.

  • Weston McKennie yerini bulacak mı?

    FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGEN
    AFP

    McKennie, geçen yıl Juve için kilit bir parça haline geldikten sonra sakatlıklarla boğuştu.

    Weston McKennie için sezon şu ana kadar tuhaf geçti. Dünya Kupası'nda ABD formasıyla çok ama çok etkileyici bir performans sergiledikten sonra Juventus'ta tüm kulvarlarda sadece üç maçta oynadı. o takımın yıldızlarından biriydi ve antrenmanda sakatlık yaşadığı için eylülün ilk bölümünü kaçırması da büyük talihsizlik oldu.

    İyi haber ne mi? Artık geri döndü. 2 Ekim'de bir hazırlık maçında yaklaşık 70 dakikalık sağlam performansı, yeniden futbol oynamaya hazır olduğunu gösterdi ve Luciano Spalletti çok yönlü orta saha oyuncusuna olan inancını hep korudu. Mauricio Pochettino bir dönem Juve'yi "McKennie ve diğer 10 kişi" diye tanımlamıştı. Bu belki biraz abartılıydı ama aynı zamanda yanlış da değildi.

    Yani McKennie yeniden fit. Peki rakip? Sezona beş maçta dört galibiyetle başladıktan sonra şu anda ligde dördüncü sırada bulunan Cagliari. Gerçekte bu, Juve'nin geçmesi gereken bir orta sıra takımı. Ancak o can sıkıcı pazar akşamı maçları her türlü sorunu çıkarabilir.

  • Gio Reyna'nın ABD Milli Takımı'ndaki formu sahaya yansır mı?

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Reyna, milli maç arasında ABD formasıyla etkileyici bir performans sergiledi ve Strasbourg'da uzun vadeli bir yuva bulmuş olabilir.

    Gio Reyna’ya inananlar, ayağa kalkın.

    U.S. kadrosundaki en yetenekli oyuncunun her zaman Reyna olduğunu savunanlar, şu anda bir nebze olsun haklı çıkmış olabilir. Evet, gereğinden fazla uzun süren milli takım arasında manşetlerin tamamını performanslarıyla Cavan Sullivan topladı. Ama Reyna derli toplu bir istikrar unsuru oldu. Dört maçın tamamında forma giydi, hepsinde en az 45 dakika oynadı, iki asist yaptı ve Pochettino’nun orta sahasında bağlantıyı sağlayan isim oldu.

    Belki de ona en çok uyan rol budur. Etrafında bir grup oyuncu koşu işini yapsın, Reyna da aralarda eğlenceli driplingleri ve paslarıyla fark yaratsın. Doğru kurulduğunda bu, dikkat çekici bir formüle dönüşüyor. Yeni kulübü Strasbourg da bunu belli ölçüde çözmüş durumda. Üçlü orta sahaları temelde iki çok koşan oyuncu ve boşlukları doldurup hücum hattıyla bağlantı kuran Reyna’dan oluşuyor. Onu daha çok serbest dolaşan bir 8 numara gibi kullanmak, yani gerçekten, gerçekten, gerçekten tuhaf bir Luka Modric gibi değerlendirmek, Ligue 1 ekibi için fena olmayan bir formül oldu; öyle ki orta sıralarda yer alan bu ekip, işler tıkırında gittiğinde rahatça gol bulabiliyor.

    Nice da iyi bir hedef. Son birkaç yılda en iyi oyuncularının bazılarından mahrum kaldılar ve 2025-26 sezonunda küme düşmekten kıl payı kurtuldular. Bu sezonda ise ilk beş maçlarının sadece birini kazandılar ve yalnızca üç gol attılar. Bu, Reyna için iyi bir maç olabilir.

  • Chris Richards eski menajeriyle karşı karşıya geliyor

    Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Richards, Palace formasıyla bu sezon Premier League'de şu ana kadar her dakika sahada kaldı.

    Oliver Glasner, Crystal Palace'ta Chris Richards için harikalar yarattı. Karşımızda çok fazla ham yeteneğe sahip, aslında sadece özgüven aşılanmasına ihtiyaç duyan bir stoper vardı. Glasner'in üçlü savunma sistemi, Richards'ın güçlü yönlerini aynı anda öne çıkarırken gelişmesi için de ona alan tanıdı. Temelde kendisinden istenen şuydu: "Git, hava toplarını kazan ve paslarında biraz daha cesur ol."

    Richards da tam olarak bunu yaptı. Kibirli İngiliz taraftarların ciddi şüpheyle yaklaştığı Amerikalı oyuncudan, takıma uyum sağlayan isme dönüştü. Glasner'in Nottingham Forest'a gitmesi büyük bir darbe oldu. Yine de Richards, yeni teknik direktör Pierre Sage yönetiminde iyi bir şekilde uyum sağladı. Premier League'de her dakika sahada kaldı ve yeni hocanın da üç stoperli bir sistemi tercih etmesi elbette işini kolaylaştırıyor.

    Pazar günü, Palace henüz bazı şeyleri oturtmaya çalışan Nottingham Forest ile karşılaşırken eski hocasıyla yeniden bir araya gelecek. Richards, bunun mümkün olduğunca az gollü geçmesini umacak, hem de en iyi anlamda.