Bu milli ara sonsuza kadar sürmüş gibi geldi.

Hepimizin izlediği son yerel futbol maçının 20 Eylül'de oynandığına inanmak zor. O zamanlar Manchester City, 114 mali ihlalden kamuoyu önünde suçlu bulunmamıştı. ABD Erkek Milli Takımı, genç kadrosu ve Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından oluşan belirsiz tablo nedeniyle hâlâ her türlü şüpheyle karşı karşıyaydı. Jose Mourinho, basın toplantılarına hakem kararlarının çıktılarıyla geliyordu. Ve Cristiano Ronaldo da hâlâ oldukça uyumlu bir Portekiz Milli Takımı oyuncusuydu.

İşlerin nasıl değişebildiğine bakın, değil mi?

O zamandan bu yana futbol dünyası adeta altüst oldu. Yine de diğer her şey bir şekilde yanarken, ABD Erkek Milli Takımı'nın görünümü oldukça iyi. Teknik direktör Mauricio Pochettino artık kadro derinliğine benzeyen bir yapıya sahip ve büyük isimlerinin, bir zamanlar tartışmasız yıldız olan oyuncularının, kanıtlaması gereken şeyler var. Bunda kesinlikle yanlış olan hiçbir şey yok.

Ayrıca bu hafta sonu hepsinin kulüplerinde forma giyiyor olması da yardımcı oluyor. Bu nedenle GOAL , yurt dışında oynayan önde gelen bazı Amerikalılar için sıradaki maçlara göz atıyor...