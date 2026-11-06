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Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve Weston McKennie ABD Milli Takımı'na dönmeye hazırlanıyor, peki Tim Weah ve Joe Scally Mauricio Pochettino'yu kararını yeniden düşünmeye itebilir mi?

Geri dönen yıldızlar, yeni yüzler ve dikkat çeken eksikler: ABD Erkek Milli Takımı görevinden önce ivme yakalamak ya da Mauricio Pochettino'ya neleri kaçırdığını göstermek için kulüp formasıyla son bir hafta sonu.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • ABD Erkek Milli Takımı’nın kadrosunun bu hafta açıklanmasıyla gözler millî maç arasına çevrildi. Ancak öncesinde kulüp düzeyinde oynanacak önemli maçlar var. Amerikan futbolunun önde gelen yıldızları, CONCACAF Uluslar Ligi hazırlıklarına başlamak üzere Atlanta’ya uçmadan önce kritik kulüp maçlarına çıkacak.

    ABD millî takımının yıldızları yoğun bir dönemden geçiyor. Birçoğu hafta içinde Avrupa maçlarında forma giydi; bu hafta sonu ise kendi liglerinde yeniden sahaya çıkacak. Ardından ABD millî takımını Haiti’ye karşı iki kritik maç bekliyor. Tempo hiç düşmüyor, değil mi? Kadroya çağrılan 25 oyuncunun her biri, millî maç arasına girerken ivmesini biraz daha artırmak isteyecek.

    Öte yandan bu kadroda yer almayan çok sayıda oyuncu da var. Onlar da bu hafta sonu sahaya çıkacak ve bir sonraki fırsat çok uzak görünse bile millî takım teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya neden kadroda olmaları gerektiğini göstermek için oldukça istekli olacak.

    GOAL yurt dışında oynayan Amerikalı futbolcularla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor...

  • Pulisic, McKennie ve Balogun önemli geri dönüşlere hazırlanıyor

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    Nicolo Campo

    Christian Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun'un, Haiti ile oynanacak Uluslar Ligi maçı için ABD Milli Takımı'na yeniden katılmadan önce kulüplerinde halletmeleri gereken işler var.

    Christian Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun, ABD Milli Takımı'nın belki de en çok tanınan üç oyuncusu. Üçü de eylül ayında düzenlenen Dünya Kupası sonrası ilk kampta yoktu. Ancak bu kampta yer almaları bekleniyor.

    McKennie ve Pulisic, Serie A maçları nedeniyle Atlanta'ya biraz geç gelecek. İkisi de pazar günü sahaya çıkacak. McKennie ve Juventus, günün son maçında Fiorentina'ya konuk olacak; Pulisic'in takımı Milan ise Genoa deplasmanına çıkacak. Ardından ikisi de tanıdık isimlerle yeniden bir araya gelmek ve birkaç yeni isimle tanışmak üzere ABD'ye gidecek.

    Balogun ise diğer iki ABD Milli Takımı oyuncusundan çok daha az forma şansı buldu. Üstelik takım arkadaşları sakatlık sorunları da yaşadı. Yine de kulüp düzeyinde işler onun için değişmeye başlamış görünüyor. Geçen hafta sonu Paris FC'ye karşı gol attıktan sonra hafta içinde Nordsjaelland ile oynanan Konferans Ligi maçına ilk 11'de başladı. Bu da Monaco'nun artık onun için bir planı olduğuna işaret ediyor. Asıl soru, gelecek hafta sonu ABD Milli Takımı'nın Haiti'ye karşı oynayacağı maçta muhtemelen kayda değer süre almadan önce, pazar günü Le Mans'a karşı oynayıp oynamayacağı.

  • Freeman ve Villarreal toparlanmayı hedefliyor

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    Ball Raw Images

    PSG karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Villarreal, kendi liginde de zor durumda.

    Alex Freeman ve Villarreal'in toparlanmak için iyi bir maça ihtiyacı olduğu açık. Doğrusu, PSG'yle oynayan çoğu takım için de aynısı söylenebilir ama Villarreal'in yaşadığı özellikle ağırdı. Şampiyonlar Ligi'nin parlak ışıkları altında, kendi sahasında 6-0 kaybetmek mi? Bu can yakacak.

    Böyle bir gecenin ardından yapılabilecek tek şey durumu yeniden değerlendirip maçın görüntülerini geride bırakmak ve bir sonrakine odaklanmak. Freeman ve Villarreal'in sıradaki rakibi Getafe. Ardından millî maç arası nedeniyle kısa süreliğine sahalardan uzak kalacaklar.

    Ne yazık ki Villarreal için bu maçın önemi büyük görünüyor. Sarı Denizaltı, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olduğunu gösterdi ancak şu anda La Liga'da dokuzuncu sırada. Bu ligde yeniden üst sıralara tırmanmak zor; puan kayıpları işi güçleştiriyor. Villarreal de Avrupa'daki maçlara yetişmeye çalışırken ligde şimdiden çok fazla puan kaybetti.

    Bu nedenle, özellikle salı günü sergilediği performansın ardından Villarreal üzerinde baskı var.

  • Reynolds ve Castaneda, ABD Milli Takımı'nda büyük bir fırsat öncesi sahaya çıkıyor

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    SOPA Images

    Bryan Reynolds ve Santiago Castaneda, Mauricio Pochettino yönetiminde katılacakları ilk ABD erkek millî takımı kampı öncesinde kulüp düzeyinde kendilerini göstermek için bir fırsat daha bulacak.

    Bryan Reynolds ve Santiago Castaneda, Pochettino yönetiminde ABD Milli Takımı'na ilk kez çağrılmalarının ardından dikkatleri üzerine çekti. Ancak Atlanta'ya gitmeden önce ikisi de bu hafta sonu Pochettino'nun dikkatini çeken özelliklerini bir kez daha gösterme fırsatı bulacak.

    Reynolds, bu sezon Rennes'de kanat beki olarak başarılı bir performans sergiledi ve bunu hafta sonu Lille karşısında da sürdürmek isteyecek. Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Rennes, bu sezon da Ligue 1'de üst sıraları zorluyor ve dokuz maç sonunda beşinci sırada bulunuyor. Reynolds da buna katkıda bulundu. Son dönemde aldığı sürelerin büyük bölümü Avrupa maçlarında gelmiş olsa da gidişatı değiştirip takımının ligde yükselmesine yardımcı olup olamayacağı takip edilmeye değer.

    Castaneda'nın takımı Paderborn'un Bundesliga tablosunda hızla yükselmesini kimse beklemiyordu ancak şu anda konumunu bir ölçüde koruyor. Play-off yoluyla 2. Bundesliga'dan yükselen Paderborn, Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hafta sonu maçına 14. sırada çıkacak. Lige yeni yükselen bir takımın kümede kalabilmesi için omurgasının güçlü olması gerekiyor. Castaneda da orta sahanın merkezinde bunu sağlamaya katkıda bulundu.

    Dolayısıyla bu hafta sonu, ikili ABD Milli Takımı kampına katılıp kadroda yer almak için asıl mücadeleye başlamadan önce kendilerini gösterebilecekleri bir fırsat daha olacak.

  • Görmezden gelinenler nasıl tepki veriyor?

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    Bu hafta sonu birçok oyuncunun hayal kırıklığını motivasyona dönüştürmesi gerekecek.

    Bu kadroya alınmayan tanınmış oyuncuların sayısı az değil. Brenden Aaronson, Joe Scally, Tim Weah, Max Arfsten, Yunus Musah, Tanner Tessmann, Aidan Morris... Liste uzayıp gidiyor, buna birkaç isim daha eklenebilir. Kadroya alınmamış olmanın hayal kırıklığı henüz tazeyken bu durumu nasıl karşılayacaklar?

    Bu isimler arasında en formda olan Scally, Borussia Monchengladbach ile Hamburg karşısına çıkacak. Kadroya alınmayı en çok hak ettiğini söyleyebileceğimiz oyuncu muhtemelen o. Şimdi yapabileceği tek şey başını öne eğip çalışmaya devam etmek, belki gollerini sürdürmek ve mart ayında kadroya dönmeyi ummak. Perşembe günü Marsilya'nın Bayer Leverkusen karşısındaki galibiyetinde kaptanlık yapan ve bu hafta sonu takımını Lens karşısında sahaya çıkaracak Weah için de aynısı geçerli.

    Scally, Weah ve diğerleri için kadroya çağrılmamak kabullenmesi zor bir durum olacak. Ancak en azından bu maçlar bitip millî maç arası başlayana kadar bu hayal kırıklığına gerçekten odaklanma fırsatları olmayacak.