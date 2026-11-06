ABD Erkek Milli Takımı’nın kadrosunun bu hafta açıklanmasıyla gözler millî maç arasına çevrildi. Ancak öncesinde kulüp düzeyinde oynanacak önemli maçlar var. Amerikan futbolunun önde gelen yıldızları, CONCACAF Uluslar Ligi hazırlıklarına başlamak üzere Atlanta’ya uçmadan önce kritik kulüp maçlarına çıkacak.

ABD millî takımının yıldızları yoğun bir dönemden geçiyor. Birçoğu hafta içinde Avrupa maçlarında forma giydi; bu hafta sonu ise kendi liglerinde yeniden sahaya çıkacak. Ardından ABD millî takımını Haiti’ye karşı iki kritik maç bekliyor. Tempo hiç düşmüyor, değil mi? Kadroya çağrılan 25 oyuncunun her biri, millî maç arasına girerken ivmesini biraz daha artırmak isteyecek.

Öte yandan bu kadroda yer almayan çok sayıda oyuncu da var. Onlar da bu hafta sonu sahaya çıkacak ve bir sonraki fırsat çok uzak görünse bile millî takım teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya neden kadroda olmaları gerektiğini göstermek için oldukça istekli olacak.

GOAL yurt dışında oynayan Amerikalı futbolcularla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor...