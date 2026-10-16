Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve AC Milan yenilgisiz kalmayı, Tyler Adams ve Antonee Robinson ise Premier League'de gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor

Avrupa’nın en büyük liglerinin çoğunda sezonun üzerinden henüz 10 maç bile geçmedi. Buna rağmen, özellikle kıtada forma giyen Amerikalılar açısından dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başladı.
Premier League’in istikrarlı takımları arasına giren Antonee Robinson’ın Fulham’ı ile Tyler Adams’ın Bournemouth’unun daha sezonun başında küme düşme endişesi yaşayacağını kim tahmin ederdi? Ya da Gio Reyna’nın, Fransa devi Paris Saint-Germain ile karşılaşmadan önce Ligue 1’in daha iyi oyun kurucularından biri olarak öne çıkacağını?
İtalya’da ise Christian Pulisic, Yunus Musah ve AC Milan, Manchester United’ın eski teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde çıktıkları son altı Serie A maçında yenilgi yüzü görmedi.
Bu ilk izlenimlerin değişmesi için hâlâ bolca zaman var ve bu hafta sonu da bunun için yeni bir fırsat sunuyor. GOAL, yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor.