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Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve AC Milan yenilgisiz kalmayı, Tyler Adams ve Antonee Robinson ise Premier League'de gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor

Christian Pulisic, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor; Gio Reyna PSG ile karşılaşıyor; Tyler Adams ve Antonee Robinson ise Premier League'de gidişatı tersine çevirmek istiyor.

Çeviri:

  • Avrupa’nın en büyük liglerinin çoğunda sezonun üzerinden henüz 10 maç bile geçmedi. Buna rağmen, özellikle kıtada forma giyen Amerikalılar açısından dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başladı.

    Premier League’in istikrarlı takımları arasına giren Antonee Robinson’ın Fulham’ı ile Tyler Adams’ın Bournemouth’unun daha sezonun başında küme düşme endişesi yaşayacağını kim tahmin ederdi? Ya da Gio Reyna’nın, Fransa devi Paris Saint-Germain ile karşılaşmadan önce Ligue 1’in daha iyi oyun kurucularından biri olarak öne çıkacağını?

    İtalya’da ise Christian Pulisic, Yunus Musah ve AC Milan, Manchester United’ın eski teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde çıktıkları son altı Serie A maçında yenilgi yüzü görmedi.

    Bu ilk izlenimlerin değişmesi için hâlâ bolca zaman var ve bu hafta sonu da bunun için yeni bir fırsat sunuyor. GOAL, yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili öne çıkan gelişmelere göz atıyor.

  • Adams ve Jedi için küme düşme endişesi

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    Every Second Media

    Tyler Adams ve Antonee Robinson, Premier League'e zorlu başlangıçlar yapan Bournemouth ve Fulham'ın toparlanmasına öncülük etmek istiyor.

    Evet, Fulham ve Bournemouth Premier League'in en çok harcama yapan kulüpleri arasında değil. Ancak iki takım da büyük kulüplere zorluk çıkarma ve küme düşme endişesinden genellikle uzak kalma konusunda ün kazandı.

    Bu sezon altı maçın ardından o rahatlık ortadan kalktı.

    Her iki kulüp de yaz aylarında saygı duyulan teknik direktörlerini kaybetti: Andoni Iraola ve Marco Silva görevlerinden ayrıldı. Bournemouth'un başına Marco Rose, Fulham'ın başına ise Alvaro Arbeloa geçti. Ancak iki değişim süreci de kolay olmadı.

    Rose'un en azından Avrupa'daki bir başarıyı gösterecek durumu var: Bournemouth, bu hafta onun yönetiminde kıta turnuvalarındaki ilk galibiyetini aldı. Arbeloa ise şimdiden ciddi baskı altında. Haberlere göre Fulham, onun yerine geçebilecek isimleri değerlendirmeye başladı.

    Bu hafta sonu iki takıma da havayı değiştirme fırsatı sunuyor, ancak ikisini de kolay bir görev beklemiyor. Fulham, lige yeni yükselen ve dokuzuncu sıraya çıkarken etkileyici bir performans sergileyen Hull'ı ağırlayacak. Bournemouth ise geçen sezonu ligin üst yarısında bitirmesini sağlayan formunu henüz yeniden yakalayamayan Sunderland'i konuk edecek.

    ABD Millî Takımı açısından bireysel performanslar da önemli. Adams, Premier League'in en iyi savunma odaklı orta saha oyuncularından biri olarak seviyesini büyük ölçüde korurken Robinson istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. İki yıl önce Jedi, tartışmalı da olsa ligin en iyi sol beki olarak gösterilebilirdi. O zamandan beri sakatlıklar bu seviyeyi sürdürmesini zorlaştırdı ve bu hafta sonu oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

    İki takımdan biri için alınacak galibiyet, ihtiyaç duyduğu nefes alma fırsatını sağlayacak. Bir başka hayal kırıklığıyla geçecek hafta sonu ise Premier League'in iki köklü takımını uzun bir sezonun bekleyebileceği yönündeki endişeleri artıracak.

  • Pulisic ve Milan bir kez daha güçlü başlangıçlarını sürdürebilecek mi?

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    Sebastian Frej

    Christian Pulisic ve AC Milan, Atalanta karşısında Serie A'daki yenilgisiz başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

    Bunu daha önce okuduysanız sözümüzü kesin: AC Milan sezona güçlü başladı ve Serie A’da şimdiden iddialı takımlar arasında.

    Geçen sezon da ilk haftalarda lige yön veren Milan, daha sonra düşüşe geçmiş ve sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kaçırmıştı. Bu kez Milan, ligde oynadığı altı maçta üç galibiyet ve üç beraberlikle yenilgisiz ilerliyor. Amorim yönetiminde farklı görünen şey ise elindeki kadro derinliği.

    Portekizli teknik direktör, rotasyonlu bir kadroyla RB Salzburg’u Avrupa Ligi’nde 4-0 yendikleri perşembe günü bunu gösterdi. Amorim yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Musah dinlendirilirken Pulisic son 30 dakika oynadı. Bu arada 19 yaşındaki Alphadjo Cisse, yedi maçta attığı beş golle önemli bir hücum tehdidi olarak öne çıktı.

    Geçmişte Milan’ın Pulisic ve Rafael Leao’ya fazlasıyla bel bağladığı söylenebilirdi. Bu sezon ise fark yaratabilecek daha geniş bir oyuncu grubu var gibi görünüyor.

    Pulisic’in ihtiyacı olan şey tam da bu olabilir. 28 yaşındaki oyuncu, yıllardır hem kulübünde hem de ülkesinin takımında büyük beklentilerin yükünü taşıyor. Hücumdaki sorumluluğu paylaşmak hem Amerikalı oyuncuya hem de takımına yarayabilir.

    Pulisic, ligde oynadığı üç maçta kaydettiği bir gol ve bir asistle ne kadar tehlikeli olabileceğini yine tam zamanında hatırlattı. Milan, kalitesi ligdeki 10. sırasının işaret ettiğinden daha yüksek olan Atalanta’ya karşı onun yaratacağı tehdide ihtiyaç duyacak. Pulisic’in bu hafta sonu gol ve asist sayılarını artırması şaşırtıcı olmaz.

  • McKennie ve Juventus'u rekabet dolu bir maç bekliyor

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    Photo Players Images

    McKennie ve Juventus istikrar arıyor. Sıradaki sınavları, henüz yenilmeyen Lazio karşısında olacak.

    Pulisic gibi Weston McKennie de sezona yavaş başladı. Yaşadığı sakatlık, sezonun ilk haftalarının kesintiye uğramasında rol oynadı. Ancak geçen yıl gösterdiği gibi, formunda olduğunda sahanın her iki ucunda da etkili olan McKennie, Juventus'un belki de en etkili oyuncusu.

    Juventus'un rakiplerinden Lazio karşısında takımın McKennie'nin bu performansına ihtiyacı olabilir.

    Bu karşılaşmanın Derby d’Italia gibi çarpıcı bir adı yok, ancak iki takım arasında tarihsel bir husumet var. Juventus, Lazio'nun 50 galibiyetine karşılık 102 galibiyet alırken 46 maç berabere bitti. Yine de tarihsel üstünlük, sezona yenilgisiz başlayan Lazio karşısında pek güvence sağlamıyor.

    Juventus ise ligde oynadığı altı maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak daha inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Lazio'yu yenmek, McKennie ve takım arkadaşlarına üzerine koyabilecekleri bir sonuç kazandıracak ve şu anda puan tablosunun zirvesinde yer alan takımlarla rekabet edebileceklerini hatırlatacak.

  • Aaronson algıları değiştirebilir mi?

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    Every Second Media

    Brenden Aaronson, Manchester United Leeds’e konuk olduğunda Leeds’te daha büyük bir rolü hak ettiğini göstermeyi umuyor.

    Leeds’in geçen sezonki beklenmedik başarısında Amerikalı hücum oyuncusu Brenden Aaronson’ın da payı vardı.

    Dört gol ve beş asisti büyük ses getirmedi. Ancak sahanın iki ucundaki çalışkanlığı, Daniel Farke’nin sisteminin işlemesine yardımcı oldu. Aaronson sezonun başlarında zorlandığında bile Alman teknik direktör, eski Philadelphia Union oyuncusuna güvenmeyi sürdürdü. Aaronson da aralık ve ocak aylarındaki güçlü performansıyla bu güvenin karşılığını verdi.

    Bu sezon ise kendisine tanınan süre daha kısa görünüyor.

    Aaronson yalnızca iki Premier League maçına ilk 11’de başladı ve henüz gol ya da asist kaydedemedi. Amerikalı oyuncu açısından daha endişe verici olan ise Leeds’in, kendisi önemli bir rol üstlenmeden de iyi gitmesi. Takım ligde yedinci sırada.

    Leeds’in eski savunma oyuncusu Matt Kilgallon, Aaronson’ın takımdaki yerini sağlamlaştırmak için gol ve asist katkısını artırması gerektiğini düşünüyor.

    “Rakip takımların savunmasını genişletiyor. Ama bir sonraki seviyeye çıkmak için gol de atması gerekiyor, değil mi? Asist de yapması gerekiyor. Belki de şu anda onu yedek kulübesinde görmemizin nedeni budur,” diye konuştu GOAL'a.

    “Leeds United kadrosunda rekabet şu anda inanılmaz düzeyde. Her pozisyonda iki, üç iyi oyuncu var. Dolayısıyla onun oynadığı pozisyonda görev alıyorsanız gol ve asist katkısı sağlamanız gerekiyor.”

    Aaronson, çalkantılı bir başlangıcın ardından 13. sırada bulunan Manchester United karşısında fırsat bulabilir. Manchester United altı maçta dokuz gol yedi. Bu da gol hasretine son vermek isteyen bir hücum oyuncusu için umut verici olabilir.

    Aaronson şans bulursa bunu değerlendirmek için iyi bir zaman olacak. Gelişmeleri takip edin.

  • Richards ve Crystal Palace'ın inişli çıkışlı sezonu sürüyor

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    Sports Press Photo

    Chris Richards ve Crystal Palace, Premier League’in en golcü hücum hattına sahip Brighton karşısında zorlu bir sınav verecek.

    Crystal Palace'ın bu sezon ne kadar iyi bir takım olduğunu kestirmek zor. Bir süre düşme hattında kaldıktan sonra yeniden ligin orta sıralarına yükselen takım, bu hafta sonuna 12. sırada giriyor.

    Şu anda Nottingham Forest'ta görev yapan Oliver Glasner yönetimindeki en iyi dönemlerinde öne çıkan savunma sağlamlığı artık yok. Palace, ligdeki altı maçta 13 gol yedi. Chris Richards da takımın geri kalanı gibi istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

    Sıradaki rakip, üçüncü sırada yer alan ve bu konumunu istatistikleriyle de destekleyen Brighton. Ligde 18 golle en skorer takım olan Brighton, yalnızca beş gol yedi ve +13 averaja sahip.

    Richards, Palace'ın son Premier League maçında Nottingham Forest'ı 3-1 yenmesinden moral bulabilir. O maçta sahada çok mesafe katetti ve 32,3 km/sa ile sahanın en yüksek hızına ulaştı. Şimdi önündeki zorluk, bu performansını ligin en üretken hücumlarından birine karşı sürdürmek.

    Palace'ın 26 yaşındaki oyuncunun hem savunmada hem hücumda katkısına ihtiyacı olabilir. Hava toplarındaki becerisi gol için bir fırsat yaratabilir ancak öncelik Brighton'ı durdurmaya yardımcı olmak olacak. Richards her ikisini de başarırsa Palace bu maçtan puan çıkarabilir.