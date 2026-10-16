Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve AC Milan yenilgisiz kalmayı, Tyler Adams ve Antonee Robinson ise Premier League'de gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor

Evet, Fulham ve Bournemouth Premier League'in en çok harcama yapan kulüpleri arasında değil. Ancak iki takım da büyük kulüplere zorluk çıkarma ve küme düşme endişesinden genellikle uzak kalma konusunda ün kazandı.

Bu sezon altı maçın ardından o rahatlık ortadan kalktı.

Her iki kulüp de yaz aylarında saygı duyulan teknik direktörlerini kaybetti: Andoni Iraola ve Marco Silva görevlerinden ayrıldı. Bournemouth'un başına Marco Rose, Fulham'ın başına ise Alvaro Arbeloa geçti. Ancak iki değişim süreci de kolay olmadı.

Rose'un en azından Avrupa'daki bir başarıyı gösterecek durumu var: Bournemouth, bu hafta onun yönetiminde kıta turnuvalarındaki ilk galibiyetini aldı. Arbeloa ise şimdiden ciddi baskı altında. Haberlere göre Fulham, onun yerine geçebilecek isimleri değerlendirmeye başladı.

Bu hafta sonu iki takıma da havayı değiştirme fırsatı sunuyor, ancak ikisini de kolay bir görev beklemiyor. Fulham, lige yeni yükselen ve dokuzuncu sıraya çıkarken etkileyici bir performans sergileyen Hull'ı ağırlayacak. Bournemouth ise geçen sezonu ligin üst yarısında bitirmesini sağlayan formunu henüz yeniden yakalayamayan Sunderland'i konuk edecek.

ABD Millî Takımı açısından bireysel performanslar da önemli. Adams, Premier League'in en iyi savunma odaklı orta saha oyuncularından biri olarak seviyesini büyük ölçüde korurken Robinson istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. İki yıl önce Jedi, tartışmalı da olsa ligin en iyi sol beki olarak gösterilebilirdi. O zamandan beri sakatlıklar bu seviyeyi sürdürmesini zorlaştırdı ve bu hafta sonu oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

İki takımdan biri için alınacak galibiyet, ihtiyaç duyduğu nefes alma fırsatını sağlayacak. Bir başka hayal kırıklığıyla geçecek hafta sonu ise Premier League'in iki köklü takımını uzun bir sezonun bekleyebileceği yönündeki endişeleri artıracak.