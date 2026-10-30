Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic Milano derbisinde zaferi hedeflerken Tyler Adams ile Brenden Aaronson karşı karşıya geliyor

İtalyan futbolu bugün eski parlaklığından çok uzak olsa da Derby della Madonnina kadar ilgi çeken az sayıda rekabet var. AC Milan ile Inter Milan karşı karşıya: İtalyan futbolunun iki devi aynı stadyumda, gerilim dorukta ve iki taraf da rakibine üstünlük kurmak istiyor.

Bu derbinin son randevusu hafta sonu oynanacak. Maçın Pulisic ve AC Milan için kritik olduğunu söylemek bile hafif kalır.

Dokuz maçta topladığı 18 puanla Serie A'da beşinci sırada bulunan Milan, hafta sonuna ligin şu anki lideri olan rakibi Inter'in gerisinde giriyor. Son yıllarda iki takım arasında belirgin bir seviye farkı oluştu: Inter baskın bir güç olurken Milan görece geri planda kaldı. Bu yıl da durum değişecek gibi görünmüyor. Değişecekse bunun başlangıcı muhtemelen bu hafta sonu olmalı.

Milan için iyi haber, takımın yıldızı Pulisic'in derbiye moralli çıkacak olması. Çok yakında yeni bir sözleşme imzalayacağı bildirilen Pulisic, geçen hafta sonu sezonun ikinci golünü attıktan sonra sahada da kendini biraz daha iyi hissedecek. Hafta ortasında Bologna karşısında alınan 4-2'lik yenilgi elbette can yakacak, ancak Pulisic o maçta yalnızca 32 dakika oynadı.

Hem Pulisic hem de ABD Milli Takımı ve Milan'dan takım arkadaşı Yunus Musah bu maçın ne anlama geldiğini biliyor. Milan'a yeni gelmedikleri için derbi günlerinin öneminin farkındalar. Ancak Milan'ın sezonun geri kalanı için belirleyici bir mesaj vermek istediği bu derbi, diğerleri kadar önemli.