Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic Milano derbisinde zaferi hedeflerken Tyler Adams ile Brenden Aaronson karşı karşıya geliyor

İtalya’daki derbiden İngiltere ve Fransa’da Amerikalı oyuncuları karşı karşıya getirecek önemli maçlara kadar, bu hafta sonu ABD Erkek Millî Takımı’nın yıldızları için heyecan vadediyor.
Bu hafta sonu oynanacak iki maç, Serie A’da zirve yarışının seyrini değiştirebilir ve üç Amerikalı oyuncu bu maçların sonucunda rol oynayabilir. Milan’ın zirve yarışından kopmamak için Inter karşısında derbiyi kazanması gerekiyor. Juventus ise Napoli karşısında toparlanmayı hedefliyor. Christian Pulisic, Weston McKennie ve Yunus Musah için bu maçların önemi açık: Sezonun gidişatını belirleyebilirler. Hangi Amerikalı oyuncu iz bırakacak?
Diğer yandan Tyler Adams’ın öncülüğündeki, son dönemde yükselişe geçen Bournemouth, Brenden Aaronson’ın formasını giydiği Leeds ile karşılaşacak. Bu mücadelede Premier League’de beklentilerin üzerine çıkan iki takım karşı karşıya gelecek. Fransa’da ise Tim Weah ile Mark McKenzie de Ligue 1’de rakip olacak.
GOAL yurt dışında oynayan Amerikalıların gündemindeki en önemli konuları inceliyor.