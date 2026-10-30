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Americans Abroad 1-1GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic Milano derbisinde zaferi hedeflerken Tyler Adams ile Brenden Aaronson karşı karşıya geliyor

Christian Pulisic, Inter derbisinde galibiyet hedefliyor; Weston McKennie'nin Juventus'tan bir reaksiyon görmesi gerekiyor; Tyler Adams ise Bournemouth'un galibiyet serisini Brenden Aaronson'ın Leeds'i karşısında riske atıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • İtalya’daki derbiden İngiltere ve Fransa’da Amerikalı oyuncuları karşı karşıya getirecek önemli maçlara kadar, bu hafta sonu ABD Erkek Millî Takımı’nın yıldızları için heyecan vadediyor.

    Bu hafta sonu oynanacak iki maç, Serie A’da zirve yarışının seyrini değiştirebilir ve üç Amerikalı oyuncu bu maçların sonucunda rol oynayabilir. Milan’ın zirve yarışından kopmamak için Inter karşısında derbiyi kazanması gerekiyor. Juventus ise Napoli karşısında toparlanmayı hedefliyor. Christian Pulisic, Weston McKennie ve Yunus Musah için bu maçların önemi açık: Sezonun gidişatını belirleyebilirler. Hangi Amerikalı oyuncu iz bırakacak?

    Diğer yandan Tyler Adams’ın öncülüğündeki, son dönemde yükselişe geçen Bournemouth, Brenden Aaronson’ın formasını giydiği Leeds ile karşılaşacak. Bu mücadelede Premier League’de beklentilerin üzerine çıkan iki takım karşı karşıya gelecek. Fransa’da ise Tim Weah ile Mark McKenzie de Ligue 1’de rakip olacak.

    GOAL yurt dışında oynayan Amerikalıların gündemindeki en önemli konuları inceliyor.

  • Milano'da derbi günü

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    Buzzi

    Bu hafta sonu Serie A'nın en büyük maçlarından biri oynanacak.

    İtalyan futbolu bugün eski parlaklığından çok uzak olsa da Derby della Madonnina kadar ilgi çeken az sayıda rekabet var. AC Milan ile Inter Milan karşı karşıya: İtalyan futbolunun iki devi aynı stadyumda, gerilim dorukta ve iki taraf da rakibine üstünlük kurmak istiyor.

    Bu derbinin son randevusu hafta sonu oynanacak. Maçın Pulisic ve AC Milan için kritik olduğunu söylemek bile hafif kalır.

    Dokuz maçta topladığı 18 puanla Serie A'da beşinci sırada bulunan Milan, hafta sonuna ligin şu anki lideri olan rakibi Inter'in gerisinde giriyor. Son yıllarda iki takım arasında belirgin bir seviye farkı oluştu: Inter baskın bir güç olurken Milan görece geri planda kaldı. Bu yıl da durum değişecek gibi görünmüyor. Değişecekse bunun başlangıcı muhtemelen bu hafta sonu olmalı.

    Milan için iyi haber, takımın yıldızı Pulisic'in derbiye moralli çıkacak olması. Çok yakında yeni bir sözleşme imzalayacağı bildirilen Pulisic, geçen hafta sonu sezonun ikinci golünü attıktan sonra sahada da kendini biraz daha iyi hissedecek. Hafta ortasında Bologna karşısında alınan 4-2'lik yenilgi elbette can yakacak, ancak Pulisic o maçta yalnızca 32 dakika oynadı.

    Hem Pulisic hem de ABD Milli Takımı ve Milan'dan takım arkadaşı Yunus Musah bu maçın ne anlama geldiğini biliyor. Milan'a yeni gelmedikleri için derbi günlerinin öneminin farkındalar. Ancak Milan'ın sezonun geri kalanı için belirleyici bir mesaj vermek istediği bu derbi, diğerleri kadar önemli.

  • McKennie, Napoli ile karşı karşıya geliyor

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Weston McKennie ve Juventus, hafta içinde Genoa'ya yenildikten sonra Napoli karşısında bir reaksiyon göstermeli.

    Milano derbisi, Serie A'daki tek büyük karşılaşma değil. Juventus ile Napoli, İtalyan futbolunun iki güçlü ekibinin mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    Juventus'un son dönemdeki sonuçları inişli çıkışlı: Son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Bu nedenle Juventus beklentilerin gerisinde kalarak sekizinci sırada yer alıyor. Bu hafta sonu karşılaşacağı Napoli ise aynı puanla, averaj üstünlüğü sayesinde yedinci sırada. Dolayısıyla sezonun henüz başında olsak da hafta sonundaki maçın iki takım için önemi büyük.

    McKennie ve Juventus, hafta içi aldıkları ağır yenilginin ardından biraz daha fazla baskı hissedecek. Genoa karşısındaki 2-0'lık mağlubiyet, kendisinden beklentiler açıkça daha yüksek olan Juventus için sarsıcıydı. Ancak bundan sadece birkaç gün önce McKennie, Lecce karşısında genç sezonun en iyi performansını sergilemiş ve 2-0'lık galibiyette sezonun ilk golünü atmıştı.

    Peki Juventus'un hangi yüzü sahada olacak? Bu kadar inişli çıkışlı bir takım için bunu kestirmek zor. Juventus'un Napoli gibi bir rakibe karşı en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

  • Adams'ın Bournemouth'u, Aaronson ve Leeds karşısına yakaladığı başarılı seriyle çıkıyor

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    Pro Sports Images

    İki Amerikalı Premier Lig'de karşı karşıya gelecek

    Tyler Adams ve Bournemouth şu sıralar fırtına gibi esiyor.

    Bournemouth, üst üste beş maç kazandı; bu süreçte 14 gol atarken hiç gol yemedi. Bu galibiyetler arasında Manchester United ve AC Milan karşısında alınan sonuçlar da var. Etkileyici demek, hafif kalır.

    Adams ve Bournemouth, bu hafta sonu galibiyet serisini altı maça çıkarmaya çalışacak. Karşılarında kim var? En azından Adams için tanıdık bir isim.

    Bournemouth, bu hafta sonu Brenden Aaronson ve Leeds'i ağırlayacak. Mücadele, ABD Millî Takımı'yla iki kez Dünya Kupası'na katılmış iki oyuncuyu karşı karşıya getirecek. Adams ve takım arkadaşları galibiyet serisi yakalarken Aaronson ve Leeds beraberliklerle yetiniyordu. Son dört maçlarının dördüncüsünde ise Arsenal'e yenildiler.

    Yine de Arsenal yenilgisi, Leeds'in bu sezonki tek mağlubiyeti olduğu için takım şu anda Premier League'de yedinci sırada. Bournemouth ise son dönemdeki yükselişine rağmen 13. sırada ve aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. İki takım da Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyecek, ancak bu yarışta avantajlı bir konuma gelmek için 2026'nın son haftalarında performanslarını artırmaları gerekecek. Bunu başarmak için bu hafta sonu bir adım atabilecekler mi?

  • Weah ve McKenzie Ligue 1'de karşı karşıya geliyor

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    PRESSE SPORTS

    Toulouse yenilmezlik serisini uzatmak isterken Marsilya kaptanı Tim Weah, ABD Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mark McKenzie ile karşı karşıya gelecek.

    ABD millî takımının iki gedikli oyuncusu da bu hafta sonu Ligue 1'de karşı karşıya gelecek.

    Pazar günü Mark McKenzie'nin Toulouse'u, Tim Weah'nın Marseille'ine konuk olacak. Marseille, Toulouse'a karşı oynadığı son 12 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ancak konuk ekip de son dört deplasman maçında ve Ligue 1'deki son beş maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu serilerden biri sona erecek, değil mi?

    Amerikalı oyunculardan McKenzie, kışın Philadelphia Union'a yeniden katılmaya hazırlanırken Toulouse'a veda maçlarına çıkıyor. Weah ise bu yaz kaptanlık pazubendini aldıktan sonra Marseille'in kaptanı olarak görevini sürdürüyor ve bir yere gitmiyor. Dolayısıyla iki Amerikalının Ligue 1'de karşı karşıya geleceği bu maç izlemeye değer.