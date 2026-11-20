2026'nın son millî maç arası geride kaldı. Şimdi tüm gözler Avrupa'nın önde gelen liglerinde. Ancak Amerikalı taraftarların özellikle odaklandığı bir maç var ve bu karşılaşmada ABD Erkek Millî Takımı'ndan bir yıldız yer almıyor.

Bu hafta sonunun öne çıkan maçı Manchester United ile Liverpool arasındaki mücadele. Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino nedeniyle bu karşılaşma Amerika'da daha da büyük ilgi görüyor. ABD millî takımının eski teknik direktörü yeni kulübündeki görevine başlarken, eski oyuncularından bazılarını da büyük maçlar bekliyor.

İtalya'daki formda yıldızlardan İngiltere'deki galibiyet serilerine kadar, bu hafta sonu Amerikalılarla ilgili takip edilecek pek çok gelişme var. Haiti karşısında alınan iki önemli galibiyetin ardından millî takım kampında bulunan oyuncular Avrupa'ya moralli döndü. Ancak asıl soru şu: Bu morali kulüp performanslarına yansıtabilecekler mi?

GOAL yurt dışındaki Amerikalılarla ilgili en önemli gündem başlıklarına göz atıyor...