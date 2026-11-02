Derbi galibiyetleri, sakatlıktan dönüşler ve bir sürü gol: Avrupa'da forma giyen ABD erkek millî takımının birçok yıldızı için son derece başarılı bir hafta sonuydu.

AC Milan'ın ezeli rakibi Inter'i yendiği maçta gol atan Christian Pulisic, sık sık olduğu gibi yine öne çıkan isimdi. Ancak gol atan tek Amerikalı o değildi. Yükselen yıldızlar Sebastian Berhalter, Jack McGlynn ve Cole Campbell da fileleri havalandırdı. Campbell ise hafta sonunun açık ara en güzel golünü attı.

Ricardo Pepi de gol attı ve sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı altı haftanın ardından dönüşünü tamamladı. ABD erkek millî takımının son kampını kaçıran Pepi, dönüşünü golle duyurdu. Böylece hep kaldığı yerden devam etti: gol atarak.

Folarin Balogun da gol attı. Monaco'daki durumu nedeniyle o da fazla forma şansı bulamadı. Pazar günü Paris FC'ye karşı attığı gol bunu değiştirebilir mi? Öyle olursa ABD erkek millî takımı da bundan fayda sağlayacak.

GOAL bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalıların performanslarına göz atıyor...