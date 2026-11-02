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Americans Abroad 1-1GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic, AC Milan'la yeni sözleşmesini derbi golüyle kutladı; Folarin Balogun yeniden gol attı

Christian Pulisic, AC Milan'la yaptığı yeni sözleşmeyi derbide attığı golle kutladı. Folarin Balogun ve Ricardo Pepi yeniden gol sevinci yaşarken Cole Campbell da muhteşem bir gol attı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Derbi galibiyetleri, sakatlıktan dönüşler ve bir sürü gol: Avrupa'da forma giyen ABD erkek millî takımının birçok yıldızı için son derece başarılı bir hafta sonuydu.

    AC Milan'ın ezeli rakibi Inter'i yendiği maçta gol atan Christian Pulisic, sık sık olduğu gibi yine öne çıkan isimdi. Ancak gol atan tek Amerikalı o değildi. Yükselen yıldızlar Sebastian Berhalter, Jack McGlynn ve Cole Campbell da fileleri havalandırdı. Campbell ise hafta sonunun açık ara en güzel golünü attı.

    Ricardo Pepi de gol attı ve sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı altı haftanın ardından dönüşünü tamamladı. ABD erkek millî takımının son kampını kaçıran Pepi, dönüşünü golle duyurdu. Böylece hep kaldığı yerden devam etti: gol atarak.

    Folarin Balogun da gol attı. Monaco'daki durumu nedeniyle o da fazla forma şansı bulamadı. Pazar günü Paris FC'ye karşı attığı gol bunu değiştirebilir mi? Öyle olursa ABD erkek millî takımı da bundan fayda sağlayacak.

    GOAL bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalıların performanslarına göz atıyor...

  • San Siro, Pulisic'in evi; Milano ise kırmızı

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    Buzzi

    ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı, futbolun en büyük rekabetlerinden birinde çok önemli bir gol attı.

    Pulisic, pazar günü Instagram’da yeni bir paylaşım yaptı. Açıklamasının ilk bölümünde “Milano kırmızı” yazıyordu. Cumartesi günü rakip Inter Milan karşısında alınan, sezonun gidişatı açısından belirleyici 3-1’lik galibiyetin ilk golünü atarak bunu sahada da gösterdi.

    Açıklamanın ikinci bölümünde ise “Milano benim evim” yazıyordu. Derbi galibiyetindeki performansının ardından kulüp, buranın Pulisic’in evi olmaya devam etmesinden memnun olacaktır.

    AC Milan’da 2031’e kadar kalmasını sağlayacak yeni sözleşmeyi kısa süre önce imzalayan Pulisic, cumartesi günkü derbinin henüz dördüncü dakikasında gol attı. Bu, onun alışıldık gollerinden biri değildi. Daha çok ayağındaki topla becerisiyle tanınan oyuncu, bu kez iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşuyla ağları buldu. Pulisic’in golü maçın seyrini belirledi ve Milan üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.

    Bu puanlar kritik önemde. Milan, Inter’in yenilgisiz başlangıcına son vermekle kalmadı, yeniden şampiyonluk yarışına da girdi. Hâlâ beşinci sıradan zirveyi kovalıyor ancak Scudetto yarışı her sonuca açık görünüyor. Milan da bir kez daha bu yarışın içinde. Orada kalmak için Pulisic’e ihtiyacı olacak. Cumartesi günkü performansı ise onun büyük maçlarda öne çıkmaya devam ettiğini hatırlattı.

  • Balogun golünü attı

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    PRESSE SPORTS

    Everton’a transferinin gerçekleşmemesinin ardından zorlu bir dönem geçiren Folarin Balogun, Monaco’nun Paris FC’ye 3-1 yenildiği maçta yeniden gol attı.

    Balogun için son birkaç ay zorlu geçti. Everton'a transferi son anda gerçekleşmeyince ABD Milli Takımı'nın forveti için hiçbir şey yolunda gitmedi. Ta ki pazar günü uzun süredir beklediği golü atana kadar.

    Balogun, Monaco'nun Paris FC'ye 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü attı. Ancak bu gol, forvet için yalnızca bir teselliden ibaret değildi. Transfer sürecinden bu yana neredeyse hiç forma şansı bulamamış, pazar günkü maça kadar yalnızca 71 dakika oynamıştı. Paris FC karşısında 45 dakika süre aldı ve bunu iyi değerlendirdi. Everton'ın başta neden yüksek bir bedel ödemeye hazır olduğunu gösterdi.

    Bir gol her şeyi düzeltmez ama kesinlikle yardımcı olur. Bu gol, Monaco'da daha fazla süre almasını sağlayacak mı? Yoksa ocak ayında kendisinden yararlanabilecek başka bir takıma mı gidecek? Hedef bu. Son birkaç ay hayal kırıklığıyla geçmiş olsa da pazar günkü gol, Balogun'un fırsat bulduğunda neler yapabileceğini hatırlattı.

  • McGlynn ve Berhalter Championship'te parladı

    Stoke City v Preston North End - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Jack McGlynn ve Sebastian Berhalter, hafta sonu birer gol atıp birer asist yaparak Championship'teki kariyerlerine yaptıkları güçlü başlangıcı sürdürdü.

    Championship'te forma giyen Amerikalı orta saha oyuncuları için harika bir hafta sonuydu.

    Jack McGlynn, Stoke City'nin Preston North End'i 2-0 yendiği maçta galibiyeti perçinleyen golü atarak yeniden fileleri havalandırdı. Ben Wilmot'ın açılış golünün de asistini yapan McGlynn, maçın oyuncusu seçildi. Stoke'ta sağ kanatta başarılı performansını sürdüren eski Houston Dynamo orta saha oyuncusu, bu sezon Championship'te oynadığı 616 dakikada üç gol ve iki asist kaydetti.

    Ancak bu hafta sonu Championship'te gol atan tek Amerikalı yeni transfer o değildi. Sebastian Berhalter da Middlesbrough'nun Charlton Athletic'i 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asist kaydetti. Eski Vancouver Whitecaps oyuncusu, altı gol fırsatı yaratarak bu alanda maçın lideri oldu. Bu katkılarıyla Berhalter de Championship'te üç gol ve iki asiste ulaştı.

    İki genç orta saha oyuncusu da bu yaz Avrupa'ya transfer oldu ve yeni takımlarına sorunsuz uyum sağladı. Berhalter ve Middlesbrough şu anda ligde lider, McGlynn ve Stoke da üst lige yükselme yarışının içinde. Bu seviyede oynamaya devam ederlerse ikisi de İngiltere'nin ikinci liginde uzun süre kalmayacak.

  • Pepi gol ve asistle döndü

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    ANP

    Ricardo Pepi, sakatlıktan döndüğü maçta bir gol ve bir asist kaydederken PSV, Willem II'yi 7-0 mağlup etti.

    Pepi geri döndü. Dönüşü elbette kutlanmaya değerdi ve PSV de kutlayacak pek çok şey olmasını sağladı.

    PSV, cumartesi günü Eredivisie'de Willem II'yi evinde 7-0 mağlup ederek averajını önemli ölçüde artırdı. Pepi de üzerine düşeni yaptı: Yedekten oyuna girip sadece 30 dakika oynamasına rağmen bir gol attı ve bir asist yaptı. Bir diğer Amerikalı oyuncu Sergino Dest de bir asistle katkı verdi.

    Ancak bu maçın odağında Pepi vardı. Cumartesi günkü dönüşünden önce, 20 Eylül'den beri sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Son golünü ise 5 Eylül'de atmıştı. Pepi'yi genellikle yalnızca sakatlıklar yavaşlatabildi. Yine de her dönüşünde, kaybettiği zamanı telafi etmeye hevesli görünüyor.

    Bu kez bunu nasıl yapacağını göreceğiz. Hem PSV hem de ABD Erkek Milli Takımı, onun geri dönmesine ve yeniden gol atmasına sevinecek.

  • Campbell, Elversberg formasıyla muhteşem bir gol attı

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    Eibner

    Genç Amerikalı kanat oyuncusu, müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi.

    Cole Campbell'ın Elversberg'de sezona hızlı başlaması, onu ABD erkek millî takımı için adaylar arasına soktu. Hafta sonu attığı türden goller de bu konumunu korumasını sağlayacak.

    Genç kanat oyuncusu, cuma günü Mainz karşısında alınan 4-1'lik galibiyete muhteşem bir golle son noktayı koydu. Ceza sahasında gelen topu önce havalandıran Campbell, ardından güçlü bir makas vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu, daha çok kanattaki atletizmiyle tanınan bir oyuncudan kusursuz bir teknik gösterisiydi.

    Bu, Campbell'ın bu sezonki ikinci, 29 Ağustos'tan bu yana ise ilk golüydü. Gol, Elversberg'in zor bir dönemden geçtiği sırada geldi. Bundesliga'da sıkıntı yaşayan kulüp, hafta içinde de Darmstadt'a yenilerek DFB-Pokal'dan elenmişti. Buna rağmen Elversberg, Bundesliga'da yedinci sırada ve Avrupa kupalarına katılmak için ciddi bir mücadele veriyor. Bu da lige yeni yükselen bir takım için kuşkusuz şaşırtıcı.

    Campbell da Elversberg de bu sezon elbette gelişim sürecinin getirdiği zorluklarla karşılaşacak. Ancak bu hafta sonu, harika bir golün öne çıktığı, hem oyuncu hem de kulüp için çok iyi bir andı.

  • Kaçırmış olabileceğiniz anlar

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    Focus Images

    Adams ve Bournemouth hız kesmezken, Robinson ve Fulham çok ihtiyaç duydukları bir puanı aldı.

    + Tyler Adams ve Bournemouth, Leeds'i 2-0 yenerek son dönemdeki serisini sürdürdü. Brenden Aaronson, mağlubiyetle sonuçlanan maçta oyuna sonradan girdi.

    + Crystal Palace'ın sıkıntıları, Tottenham karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle devam etti. Palace'ın 13. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Chris Richards 90 dakika oynadı.

    + Antonee Robinson ve Fulham sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak Aston Villa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikten alınan bir puan, ivme kazanmalarına yardımcı olacak.

    + Gio Reyna, Auxerre karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyette 66 dakika oynadı.

    + Tanner Tessmann, Lyon'un Angers'ı 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalarak güçlü bir performans sergiledi.

    + Malik Tillman 15 dakika oynadı ancak Bayer Leverkusen'in Stuttgart'a 4-2 yenildiği maç, o sahaya girdiğinde çoktan kontrolden çıkmıştı.

    + Venezia orta saha oyuncusu Gianluca Busio, Como'ya 1-0 kaybettikleri maçta 55 dakika oynadı.

    + Joe Scally, Borussia Monchengladbach'ın Santiago Castañeda ve Paderborn karşısında golsüz beraberliğe razı olduğu maçta gol sayısını artıramadı.

    + Alex Freeman, Villarreal'in Espanyol'a 1-0 yenildiği maçta oyuna sonradan girerek 10 dakika oynadı.

    + Diego Kochen, dört kurtarış yaparak Lyngby'nin Randers karşısında 2-1 kazanmasına yardımcı oldu.

    + Bryan Reynolds, Rennes'in Nice'e 4-2 yenildiği maçın ikinci yarısında oynadı.

    + George Campbell ve West Brom, West Ham deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

    + Weston McKennie, Juventus'un 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başladı ve bir devre oynadı. Ardından, aktarılanlara göre addüktör kasındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.