Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic, AC Milan'daki gol hasretine son verirken Folarin Balogun Monaco için geri döndü

Gelecek haftadan itibaren tüm gözler ABD Erkek Milli Takımı'nın üzerinde olacak. Ancak bu hafta sonunun yıldızlarının birçoğu, yaklaşan kadroda yer almayan oyunculardı.

Championship'te goller vardı, Jack McGlynn'den harika bir gol ve Max Arfsten'den ilk gol geldi. Christian Pulisic de gol attı; o bitiriciliğe en çok ihtiyaç duyan isim ondan başkası değildi. Folarin Balogun, kaotik geçen yazın ardından Monaco formasıyla uzun süredir beklenen dönüşünü yaptı, Johnny Cardoso ise Atletico Madrid'in şehirdeki rakibi Real Madrid'i hafta sonunun en büyük maçında yenmesine yardımcı oldu.

Yaklaşan USMNT kadrosundaki oyuncularla ilgili de önemli gelişmeler vardı. Ricardo Pepi, PSV'nin FC Twente'ye 3-2 kaybettiği maçtan sakatlıkla çıktı ve ardından USMNT kampından çekildi; yerine Damion Downs kadroya çağrıldı. Downs'ın Pepi'nin yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği, oyuncular bu hafta kamp için Atlanta'ya gelirken yakından izlenecek başlıca konulardan biri olacak.

O halde lafı daha fazla uzatmadan, bu hafta sonunun Avrupa'daki Amerikalılarına daha yakından bakalım.