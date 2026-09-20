Yurt dışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic, AC Milan'daki gol hasretine son verirken Folarin Balogun Monaco için geri döndü
Gelecek haftadan itibaren tüm gözler ABD Erkek Milli Takımı'nın üzerinde olacak. Ancak bu hafta sonunun yıldızlarının birçoğu, yaklaşan kadroda yer almayan oyunculardı.
Championship'te goller vardı, Jack McGlynn'den harika bir gol ve Max Arfsten'den ilk gol geldi. Christian Pulisic de gol attı; o bitiriciliğe en çok ihtiyaç duyan isim ondan başkası değildi. Folarin Balogun, kaotik geçen yazın ardından Monaco formasıyla uzun süredir beklenen dönüşünü yaptı, Johnny Cardoso ise Atletico Madrid'in şehirdeki rakibi Real Madrid'i hafta sonunun en büyük maçında yenmesine yardımcı oldu.
Yaklaşan USMNT kadrosundaki oyuncularla ilgili de önemli gelişmeler vardı. Ricardo Pepi, PSV'nin FC Twente'ye 3-2 kaybettiği maçtan sakatlıkla çıktı ve ardından USMNT kampından çekildi; yerine Damion Downs kadroya çağrıldı. Downs'ın Pepi'nin yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği, oyuncular bu hafta kamp için Atlanta'ya gelirken yakından izlenecek başlıca konulardan biri olacak.
O halde lafı daha fazla uzatmadan, bu hafta sonunun Avrupa'daki Amerikalılarına daha yakından bakalım.
Pulisic'ten mesaj niteliğinde bir gol
Geçen hafta oyuna sonradan girip asistle dönen Christian Pulisic, USMNT kadrosuna alınmamasına daha da iyi bir yanıt verdi: gol.
Bu gol, AC Milan formasıyla bu takvim yılındaki ilkiydi ve top çizgiyi geçtiğinde Pulisic'in bunun yükünü hissettiğini görmek zor değildi. Kutlaması çok netti, Milan'ın Lecce karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet de öyleydi.
Pulisic, USMNT kadrosunun dışında gol hasreti nedeniyle kalmadı; bunun sebebi fiziksel durumu oldu. Ancak artık fit görünmeye başlıyor ve bu gol de ona ilerleyen süreçte ekstra enerji ve ekstra özgüven katacaktır.
Bu da Pulisic, Milan ve elbette USMNT için iyi haber; takımın Pulisic'i yakında memnuniyetle yeniden karşılayacağına şüphe yok.
Balogun'un büyük dönüşü
Sahada sadece 14 dakikalık bir bölüm aldı ama her şey göz önüne alındığında, bu Folarin Balogun için oldukça dikkat çekici 14 dakikaydı.
ABD Milli Takımı'nın forveti, Monaco formasıyla bu sezonki ilk maçına çıktı ve bu, belki de çalkantılı transfer sürecini geride bırakma yolunda bir adım. Forvet, son gün Everton'a transferi suya düştükten sonra Monaco oyuncusu olarak kaldı ancak sakatlık sorunları nedeniyle o günden bu yana Ligue 1 ekibi için forma giymemişti.
İşte bu yüzden hafta sonundaki dönüşü dikkat çekiciydi. Çok fazla şey yapmadı ancak Monaco, Lens karşısında 2-1 kazandığı maçta forvetin oyuna girmesinin ardından galibiyet golünü buldu.
Şimdi, milli maç arasının yaklaşmasıyla birlikte Monaco yeniden tempoyu yakaladığında Balogun'un iş yükünün nasıl olacağını görmek ilginç olacak ancak en azından cuma günü, yeniden ritmini bulmaya çalışan forvet için ileriye doğru atılmış bir adımdı.
McGlynn yine göz kamaştırdı
Eğer son golünün iyi olduğunu düşündüyseniz, bu daha da iyiydi. McGlynn'in yaptığı şey bu: harika goller atmak.
Son harika gol Sheffield United'a karşı geldi ve kritik bir anda geldi. Stoke gerideyken McGlynn sahneye çıkıp 78. dakikada sert bir şutla topu ağlara gönderdi, skoru muhteşem bir şekilde eşitledi. Stoke daha sonra sekiz dakika sonra bulduğu bir başka golle maçı kazandı; McGlynn'in müthiş bitirişi, kritik geri dönüşün fitilini ateşledi.
Championship'teki hayat, hem USMNT'nin tecrübeli isimlerinden biri olan hem de 2030 yolunda milli takımdan bir şans kapmak için mücadele eden genç bir oyuncu olan McGlynn'e uygun görünüyor. Bunun gibi anlar ona kesinlikle yardımcı olacaktır.
Arfsten, Boro'nun etki yaratan son yıldızı oldu
Partiye hoş geldin, Max Arfsten.
Bek oyuncusu, Birmingham City ile 2-2 berabere biten maçta takımının attığı golle imza anını yaşayan son Middlesbroughlu Amerikalı oldu. Arfsten'in golü açılış golüydü ve ceza sahasının hemen içinden köşeyi bulurken bek oyuncusunun soğukkanlılığını ortaya koydu.
Arfsten'in ilk golü, yedi maçtaki üçüncü ilk 11 başlangıcında geldi; eski Columbus Crew yıldızı şu ana kadar büyük ölçüde kulübeden gelen bir seçenek olarak görev yaptı. Bu maç, onun neler yapabileceğini göstermek açısından iyi bir vitrin oldu; dört başarılı dripling tamamladı ve bu alanda maçtaki herkesi geride bıraktı. Hücumdaki bu tür etki, Arfsten'i USMNT'ye taşıyan şeydi ve son kadroya alınmamış olsa da yerini koruma yolundaki en iyi yolu da bu.
Etki yaratan tek Amerikalı Arfsten değildi. Aidan Morris orta sahada yıldızlaştı ve sahadaki herkesten daha fazla pas tamamladı, Sebastian Berhalter ise 63. dakikada kulübeden gelen ilk isim oldu. Boro, onları zirveye çıkma şansından eden beraberlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşayacaktır, ancak Arfsten performansından cesaret alabilir. Hücum yeteneği ona USMNT'de yer kazandırdı ve son kadronun dışında kaldıktan sonra buna daha fazlasını ekrana koyması, geri dönüş için en iyi yolu.
Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar
+ Johnny Cardoso, Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'i derbide 2-1 yenmesine yardımcı olurken 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
+ Tim Weah, Marsilya'nın PSG'ye 2-1 yenildiği maçta iki sarı kart görerek oyundan atıldı.
+ Ricardo Pepi, PSV'nin FC Twente'ye 3-2 kaybettiği maçta ABD Erkek Milli Takımı kampında onu sınırlayabilecek bir sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
+ Brenden Aaronson'ın Leeds'i ile Chris Richards'ın Crystal Palace'ı arasında Dünya Kupası görmüş bu iki isim arasındaki golsüz beraberlikte farkı hiçbir şey yaratamadı.
+ Weston McKennie, Juventus'un Atalanta'yı 2-0 yendiği maçta her zamanki gibi sağlam bir performans sergiledi.
+ Alex Freeman, sağ bekte güçlü bir performans ortaya koyarken Villarreal, Levante'yi 3-1'le rahat geçti.
+ Auston Trusty, Cameron Carter-Vickers ve Celtic üst üste üçüncü, bu süreçte ise Rangers'a karşı ikinci yenilgisini aldı; Rangers Old Firm'in bu etabını 1-0 kazandı.
+ George Campbell ve West Brom, ikinci yarının hemen başında golü yedi ve Wolves'a 1-0 mağlup oldu.
+ Tyler Adams, Liverpool savunmacısı Milos Kerkez'i fiziksel olarak zorlamasıyla viral oldu, ancak Liverpool Bournemouth'u 1-0 yenerek son gülen taraf oldu.
+ Cole Campbell, Elversberg'in Schalke deplasmanında tamamlanan driplinglerde yediyle maçın en iyisiydi. Ancak iki takım golsüz beraberlikle puanları paylaştı.
+ Diego Kochen ve Lyngby için zor bir gündü; takım 10 kişi kaldı ve Silkeborg'a 4-0 mağlup oldu.
+ Joe Scally, Borussia Mönchengladbach'ın Mainz'a 4-3 kaybettiği maçta 76 dakika oynadı; Mainz ise galibiyeti korumak için Lennard Maloney'yi sonradan oyuna sürdü.
+ Gio Reyna, Strasbourg'un Paris FC'ye 1-0 yenildiği maçta 67 dakikalık performansında etki yaratamadı.
+ Mark McKenzie, savunma katkılarında maçın lideri olurken Toulouse'un Le Havre karşısında 3-2'lik sonuç almasına yardımcı oldu.
+ Tanner Tessmann, Lyon'un Rennes'i 4-0'lık ağır yenilgiye uğrattığı maçın son 11 dakikasında oynadı.