+ Tyler Adams ve Bournemouth, Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek Bournemouth'un ilk dört yarışındaki iddiasını sürdürmesini sağladı.
+ Sebastian Berhalter, Middlesbrough'nun Bristol City'yi 2-0 yendiği maçta bir asist yaptı. Max Arfsten ve Aidan Morris'in ikisi de 90 dakika oynadı.
+ Alex Freeman, 12 savunma katkısıyla maçın bu alandaki lideriydi ancak Villarreal, Barcelona ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada iki gollük üstünlüğünü koruyamadı.
+ Chris Richards ve Crystal Palace'ın sıkıntıları, takımı Premier League'de 20. sırada bırakan Coventry City karşısındaki 3-2'lik yenilgiyle devam etti.
+ Folarin Balogun, Monaco'nun Auxerre ile 1-1 berabere kaldığı maçta 31 dakika oynadı.
+ Antonee Robinson, Fulham'ın Manchester City deplasmanında 1-1'lik beraberliği korumasına yardımcı olmak için yedek kulübesinden oyuna girdi.
+ Uzun zamandır beklenen ABD Erkek Millî Takımı dönüşünü yaptıktan sonra Bryan Reynolds, Rennes'in Lorient deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta bir kez daha güçlü bir performans sergiledi.
+ Weston McKennie'nin formasını giydiği Juventus, Gianluca Busio'nun takımı Venezia'yı 4-0 mağlup etti. İki Amerikalı da takımlarının ilk 11'inde yer aldı.
+ Tim Weah ve Marseille, Le Mans karşısındaki beş gollü heyecanlı maçta 95. dakikada gol yiyerek mağlup oldu.
+ Diego Kochen, Lyngby'nin AGF'ye 2-1 yenildiği maça ilk 11'de başlamadı.
+ Jack McGlynn, 10 kişi kalan Stoke City'nin Birmingham City karşısında 1-0'lık galibiyeti koruduğu maçın tamamında oynadı. 63. dakikada kırmızı kart gören isim Amerikalı savunmacı Luca Bombino'ydu.
+ Joe Scally bir takımda maça ilk 11'de başlarken Mathis Albert diğer takımda sonradan oyuna girdi. Son gülen ise Albert oldu: Borussia Dortmund, son dakikalarda attığı golle Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.
+ Celtic'in St. Mirren'i 4-1 yendiği maçta Auston Trusty sonradan oyuna girerken Cameron Carter-Vickers 90 dakikanın tamamında oynadı.
+ Cole Campbell ve SV Elversberg, Freiburg'a 1-0 yenildikleri maçta etkili olamadı. Campbell 74 dakika oynadı.
+ Tanner Tessmann, orta sahada maçın tamamında oynayarak Lyon'un Lille deplasmanında 1-0 kazanmasına yardımcı oldu.
+ PSV'nin NEC Nijmegen deplasmanında 4-1 kazandığı maçta Sergino Dest ilk yarıda oynarken Ricardo Pepi ikinci yarıda yedek kulübesinden oyuna girdi.
+ Mark McKenzie, Toulouse'un Lens ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 45 dakikasında oynadı.
+ Sakatlığı nedeniyle ABD Erkek Millî Takımı'nda görev alamayan George Campbell, West Brom'un Swansea deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta sahalara döndü.