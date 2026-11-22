Ruben Amorim, hafta sonu öncesinde Christian Pulisic'i “yeri doldurulamaz” olarak nitelendirmişti. Amerikalı oyuncu da ABD Erkek Millî Takımı'ndaki etkileyici formunu kulübüne taşıyıp bir gol daha atarak bunu destekledi.

İz bırakan tek Amerikalı Pulisic değildi. Johnny Cardoso ve Brenden Aaronson da takımlarının galibiyetlerinde gol atarak ABD Erkek Millî Takımı yeni bir döneme girerken neler sunabileceklerini hatırlattı. İkisi de son dönemde millî takımın dışında kaldı. Bir sonraki tam kapsamlı kamp mart ayında yapılacak; şimdi önlerindeki görev, bu anlık başarıları istikrarlı bir forma dönüştürmek.

Pulisic ise o istikrarı çoktan yakaladı. Millî maç arasındaki başarılı performansının ardından, kendisini teknik direktörünün planlarında kilit bir isim hâline getiren etkileyici serisini sürdürdü.

Malik Tillman da Bayer Leverkusen adına kritik bir asist yaparak üzerindeki baskının bir kısmını hafifletebilecek önemli bir katkı sağladı.

GOAL, yurt dışında oynayan Amerikalılar için hafta sonunun en önemli anlarını değerlendiriyor...