Millî maç arası sona erdi ve kulüp futbolu yeniden gündemin ön sırasına yerleşti. ABD Erkek Millî Takımı açısından bakıldığında gözler hem son kampa katılan oyuncuların hem de bir sonraki kampta millî takıma dönmeyi hedefleyenlerin üzerindeydi.

Dünyanın en iyi takımlarına karşı sergilenen güçlü performanslardan sezona bir türlü istediği gibi başlayamayan takımların yaşadığı ciddi sıkıntılara kadar, hafta sonunda belirgin inişler ve çıkışlar vardı. Örneğin Alex Freeman, öne çıkan isimlerden biriydi. Ancak Real Madrid karşısındaki etkileyici performansında bile olumsuz bir an yaşaması, tabloya başka bir açıdan bakmayı gerektirdi.

Christian Pulisic ve Yunus Musah da hem olumlu hem olumsuz yönleri olan bir gün geçirdi. Johnny Cardoso ise Atletico Madrid'in galibiyetinde başrol oynayarak millî maç arasından sonraki ilk hafta sonunda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Lafı daha fazla uzatmadan GOAL yurt dışında oynayan Amerikalı futbolculardan çıkarılacak başlıca sonuçlara göz atıyor...