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Americans Abroad 1-1GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Alex Freeman, Real Madrid karşısında göz doldurdu; Christian Pulisic, Yunus Musah ve Milan zor bir gün geçirdi

GOAL, ABD Erkek Milli Takımı oyuncu havuzunun önde gelen isimlerinden bazılarının ön plana çıktığı hafta sonundaki futbol gündemini mercek altına alıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Millî maç arası sona erdi ve kulüp futbolu yeniden gündemin ön sırasına yerleşti. ABD Erkek Millî Takımı açısından bakıldığında gözler hem son kampa katılan oyuncuların hem de bir sonraki kampta millî takıma dönmeyi hedefleyenlerin üzerindeydi.

    Dünyanın en iyi takımlarına karşı sergilenen güçlü performanslardan sezona bir türlü istediği gibi başlayamayan takımların yaşadığı ciddi sıkıntılara kadar, hafta sonunda belirgin inişler ve çıkışlar vardı. Örneğin Alex Freeman, öne çıkan isimlerden biriydi. Ancak Real Madrid karşısındaki etkileyici performansında bile olumsuz bir an yaşaması, tabloya başka bir açıdan bakmayı gerektirdi.

    Christian Pulisic ve Yunus Musah da hem olumlu hem olumsuz yönleri olan bir gün geçirdi. Johnny Cardoso ise Atletico Madrid'in galibiyetinde başrol oynayarak millî maç arasından sonraki ilk hafta sonunda dikkat çekici bir performans sergiledi.

    Lafı daha fazla uzatmadan GOAL yurt dışında oynayan Amerikalı futbolculardan çıkarılacak başlıca sonuçlara göz atıyor...

  • Pulisic, Musah ve Milan beraberlikle yetindi

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Milan'daki iki Amerikalı için en iyi gün değildi.

    Christian Pulisic, ABD Milli Takımı kampında değildi. Yunus Musah ise kamptaydı. İkisi de Sassuolo karşısında Milan'ın ilk 11'inde sahaya çıktı ve skor 1-1'ken 78. dakikada birlikte oyundan alındı.

    Maç da bu skorla sona erdi ve Milan deplasmandan bir puanla döndü. İyi bir oyun değildi ama sonuç muhtemelen adildi. Milan, Serie A sezonundaki yenilgisiz başlangıcını da sürdürdü.

    Pulisic'in performansı, kabul etmek gerekirse, vasattı. Bir gol fırsatı hazırladı ve Milan'ın değerlendirebileceği başka fırsatlar da vardı. Ancak Milan bunların çok azını gole çevirebildi. Sassuolo kalecisi Arijanet Muric, yaptığı beş kurtarışla Milan'a geçit vermedi. Musah ise topla genel olarak iyiydi fakat orta sahanın merkezinde savunmaya kayda değer bir katkı yapamadı.

    Yine de Milan'ın bu can sıkıcı performans üzerine düşünmek için fazla zamanı olmayacak. Takım, bu sezon kendisi için büyük önem taşıyacak Avrupa Ligi'nde perşembe günü yeniden sahaya çıkacak.

  • Fulham'ın sıkıntıları sürüyor

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    Every Second Media

    Robinson’ın yokluğunda Ipswich karşısında maçın son bölümünde dağılan Fulham, galibiyet alamadı.

    Premier League'de sezonun henüz başı mı? Evet. Peki Antonee Robinson ve Fulham için endişelenmek adına haklı nedenler de var mı? Kesinlikle.

    Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town karşısında Fulham, 88. ve 92. dakikalarda yediği gollerle 1-0'lık üstünlüğünü kaybedip mağlup oldu. Forma giyemeyen Robinson ise takımının Premier League'in yeni ekiplerinden birine yenilmesini yalnızca izleyebildi.

    Bu yenilginin ardından Fulham, altı maç sonunda hâlâ galibiyet alamadı. Bu maçların dördünü kaybeden takım, altı karşılaşmada iki puanda kaldı. Fulham, gelecek hafta sonu Premier League'e yeni yükselen bir başka takım olan Hull ile oynayacağı maç öncesinde ligin son sırasında tek başına yer alıyor. Henüz galibiyetin zorunlu olduğu noktada değil, ancak Fulham daha da kötü bir duruma düşmeyi göze alamaz. Özellikle ligin üst düzey takımları dışındaki rakiplerine karşı sonuç alamazsa tam da bu yaşanacak.

  • Cardoso, Atletico Madrid için öne çıkıyor

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    NurPhoto

    Cardoso, Atletico Madrid'in Alaves karşısındaki galibiyetinde etkileyici bir performans sergileyerek kalitesini bir kez daha hatırlattı.

    USMNT’nin oyuncu havuzundaki en ilgi çekici isimlerden biri, son kampta yer almayan bir oyuncu. Johnny Cardoso, bu hafta sonu neden böyle görüldüğünü gösterdi.

    Deportivo Alaves karşısında Cardoso, Atletico Madrid’in galibiyetinde orta sahada güçlü bir performans sergiledi. Paslarının yüzde 95’ini isabetli kullandı, üç dripling ile maçta bu alanda ilk sırada yer aldı ve savunmaya yedi katkı sağladı. Çok yönlü ve sağlam performansı, Atletico Madrid’in oyunun gidişatını belirleyip galibiyete ulaşmasına yardımcı oldu.

    Cardoso’nun elbette USMNT formasıyla da böyle bir performans sergilemesi gerekiyor, ancak bunun için bir sonraki fırsatı yakında gelebilir. Oyuncu havuzu genişlemeye devam etse de Cardoso’nun, USMNT’de yaşadığı zorluklara rağmen, bu havuzda hâlâ yeri var. Özellikle de dünyanın daha iyi takımlarından birinde parlamayı sürdürürse.

  • Freeman'ın Real Madrid karşısındaki iyi ve kötü anları

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Freeman, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı pek çok olumlu sinyal verdi.

    Alex Freeman, oynadığı neredeyse her maçta yeteneğini ve potansiyelini hatırlatan bir hareket yapıyor. Cumartesi günü de öyle oldu. Real Madrid karşısında, Madrid'in yaz transferi Yan Diomande ilk anda Freeman'ı geçse de Amerikalı oyuncu hızı sayesinde arayı kapatıp golü önleyen bir müdahalede bulundu.

    Ancak zor bir an da yaşadı. Maçın tek golünde Diomande'yi ofsaytta tutan oyuncu Freeman'dı. Villarreal bu golle 1-0 mağlup oldu.

    Yine de dünyanın en iyi takımlarından birine karşı güçlü bir performans sergileyen Freeman için olumlu anlar olumsuzlardan çok daha fazlaydı. Topla buluşma ve savunma katkısı istatistiklerinde tüm oyuncuların önünde yer alması, oyunun her iki yönünde de ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Yedi top çalma ve üç pas arası yaparken iki gol fırsatı yarattı. Her yönüyle harika bir maç çıkardı.

    Bu performans, Freeman'ın takımın saha içindeki liderlerinden biri olarak öne çıktığı güçlü bir ABD erkek millî takımı kampının ardından geldi. 22 yaşındaki oyuncu gelişimini sürdürüyor ve şimdiden dünyanın en iyi takımlarına karşı en üst düzeyde gerçekten rekabet edebilecek bir oyuncuya dönüştü.

  • Gözünüzden kaçmış olabilecek anlar

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    as-sportfoto

    Scally’nin golü galibiyeti getirmedi ancak Gladbach savunmacısı için önemli bir andı.

    + Joe Scally, Borussia Monchengladbach adına gol attı ancak Koln deplasmanındaki 2-1'lik yenilgiyi önleyemedi.

    + Mark McKenzie Toulouse'da ilk 11'de başlarken Folarin Balogun Monaco'da oyuna sonradan girdi. İki takım 2-2 berabere kaldı.

    + Cagliari karşısında ilk 11'de başlayıp 45 dakika oynayan Weston McKennie sarı kart gördü. Maç 1-1 sona erdi.

    + Middlesbrough'nun Wolves'u 1-0 yendiği maçta Aidan Morris ve Sebastian Berhalter ilk 11'de başladı, Max Arfsten ise maçın son bölümünde oyuna girdi.

    + Rennes'in Auxerre'i 4-1 yendiği maçta iki asist yapan Bryan Reynolds maçın oyuncusu seçildi.

    + Brenden Aaronson, Leeds'in Arsenal deplasmanında 2-1 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna girdi.

    + Kulübü ve millî takımıyla üst üste yedi maça ilk 11'de başlayan Gio Reyna, Strasbourg'un Nice'e 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi.

    + Tyler Adams ve Bournemouth için kötü bir gündü: Chelsea karşısında 5-1 mağlup oldular.

    + Jack McGlynn, Stoke City'nin ikinci golünün asistini yaptı. Stoke City, 70 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Bolton'ı 2-1 mağlup etti.

    + Chris Richards, Crystal Palace'ın Nottingham Forest'ı 3-1 yendiği maçta savunmanın merkezinde ilk 11'de başladı.

    + Cole Campbell, Elversberg'in Union Berlin'e 1-0 yenildiği maçın son 20 dakikasında oynadı.

    + Bayer Leverkusen ile Mainz arasındaki maç gol düellosuna sahne oldu. Ancak Malik Tillman, takımının gollerini tamamlamasının ardından oyuna girdiği 4-3'lük galibiyette skora katkı yapamadı.

    + John Tolkin'in takımı Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

    + Lyon'da oyuna giren son yedek Tanner Tessmann oldu ancak takımı, 10 kişi kalan Lens karşısında geri dönüşü tamamlayamadı ve 2-1 yenildi.

    + Sergino Dest, PSV'nin Heerenveen'i evinde 2-0 yendiği maçın 90 dakikasında da sahadaydı.