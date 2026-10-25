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Americans AbroadGetty/GOAL

Yurt dışındaki Amerikalılar: Alex Freeman’ın La Liga’daki ilk golü ve Joe Scally’nin müthiş golü, ABD milli takım oyuncularının gol yağmuruna öncülük etti; Christian Pulisic ve Weston McKennie de fileleri havalandırdı

GOAL, Freeman’ın büyük anının öne çıktığı Avrupa’da forma giyen Amerikalılara ilişkin başlıca çıkarımları değerlendiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Goller, goller ve daha fazla gol. Yurt dışında forma giyen bir ABD erkek millî takımı yıldızıysanız, gol atma fırsatınız vardı.

    Gollerin bazıları Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tim Weah gibi tanıdık isimlerden geldi. Üçü de Avrupa'nın önde gelen liglerinde alınan ses getiren galibiyetlerde belirleyici rol oynadı. Bu üç oyuncu da uzun süredir bu seviyede oynuyor. Golleriyle öne çıktıkları ilk hafta sonu bu değildi.

    Ancak bir ABD erkek millî takımı yıldızı için ilkti. Alex Freeman, La Liga'daki ilk golünü atarak Villarreal'in galibiyetine katkı sağladı. Şaşırtıcı biçimde, gol atan sağ bekler yalnızca Freeman ve Weah değildi. Joe Scally de haftanın göze en hoş gelen golüne imza atarak hücumdaki yükselişini sürdürdü.

    GOAL, Avrupa genelinde atılan gollerin damga vurduğu bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalıların performanslarına göz atıyor...

  • Freeman, La Liga'daki ilk golünü attı

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    DeFodi Images

    Alex Freeman, bu hafta sonu ilk kez fileleri havalandırarak resmen La Liga'da gol atan oyuncular arasına girdi.

    Alex Freeman'ın yükselişinin bir anda gerçekleşmediği, istikrarlı biçimde sürdüğü anlaşılıyor. Üstelik bu yükseliş hâlâ devam ediyor.

    Freeman, cumartesi günü La Liga'daki ilk golünü atarak bir kez daha önemli bir ana imza attı. Valencia karşısında Villarreal'in olaylı bir galibiyet aldığı maçta kritik beraberlik golünü kaydetti. Takımı 1-0 gerideyken yaptığı kusursuz kafa vuruşuyla skoru eşitleyen Freeman, Villarreal'in bir gol daha attığı ve iki takımdan birer oyuncunun kırmızı kart gördüğü geri dönüşü başlattı.

    Gol güzeldi elbette, ancak genç bek için bu, giderek iyileşen performanslar zincirinin son halkasıydı. Millî maç arası boyunca ABD Milli Takımı'nda öne çıkan Freeman, kısa süre sonra Real Madrid yıldızı Yan Diomande'ye karşı yaptığı kritik müdahalede hızının neler sağlayabileceğini gösterdi. Şimdi de profesyonel kariyerinin en hareketli ayına bir gol ekledi.

    Bu ayki performansına bakılırsa en iyisi henüz gelmedi. Freeman gelişimini sürdürüyor ve bu hafta sonu yaşadığı önemli an da bunun bir başka kanıtı.

  • Scally'nin hücumda çıkış yakaladığı sezon devam ediyor

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    Jan Huebner

    Joe Scally, gol yollarındaki performansıyla çıkış yaptığı sezonu sürdürüyor.

    Sağ bekte Freeman ve Sergino Dest'le rekabet eden Joe Scally, biraz gözden düşmüş durumda. Ona yöneltilen eleştiri ise hep aynıydı: Hücumda daha fazlasını yapması gerekiyordu.

    Scally, Borussia Mönchengladbach'ın Stuttgart'ı 3-2 yendiği maçta maçın oyuncusu olmaya aday isimlerden biriydi. Bunu da hücumdaki katkısıyla başardı. Gladbach'ın ilk golünü atan Scally, galibiyeti getiren golün de asistini yaptı.

    Golü müthişti. Gladbach bir gol gerideyken Zento Uno kaleye, daha doğrusu Scally'ye doğru şut çekti. Amerikalı oyuncu topa topuğuyla dokunarak şutun yönünü değiştirdi ve Stuttgart kalecisi Dennis Seiman'ı çaresiz bıraktı. Gladbach, 38. dakikada eşitliği yakaladı.

    Takımı ikinci yarının hemen başında öne geçtikten sonra Scally, maçın sonucunu belirleyen golün asistini yaptı. Amerikalı bek, deplasman galibiyetinde bir gol ve bir asistle oynayan Wael Mohya'nın golünü hazırladı.

    Scally için bu tek seferlik bir performans değildi. Bu, iki haftadaki ikinci, bu sezonki üçüncü golüydü. Şu anda 507 dakikada üç golü var. Karşılaştırmak gerekirse, bu sezon başlamadan önce 2022'den bu yana toplam üç gol atmıştı. Yalnızca attığı goller, ABD Milli Takımı'nda daha büyük bir rol üstlenmesine yetmeyecek. Ancak henüz 23 yaşında olan ve gelişimini sürdüren bir oyuncu için son derece iyi bir başlangıç.

  • Pulisic ve McKennie Serie A'da gol attı

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Pulisic ve McKennie, attıkları gollerle takımlarını şampiyonluk yarışında tuttu.

    Pulisic ve McKennie, bir süredir ABD Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında. İkisi de milli takım kampına döndüklerinde kendilerini kanıtlamak isteyecek. Kulüplerinde de her zaman kendilerini kanıtlama hedefi taşıyan iki oyuncu, bu hafta sonu gol atarak bunu yaptı.

    İlk golü McKennie attı. Juventus'un 10 kişi kalan Lecce'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydetti. Bu, McKennie'nin sezonun ilk golüydü ve hafta sonu maçlarına girerken Serie A'da biraz zorlanan Juventus için kritik önem taşıyordu. Juventus, galibiyete rağmen lig lideri Inter ve ikinci sıradaki Lazio'nun hâlâ sekiz puan gerisinde. Ancak McKennie'nin golü sayesinde aradaki fark, olabileceğinden daha az.

    Pulisic ve Milan da üst sıralardaki takımları yakalamaya çalışıyor. Amerikalı yıldız, pazar günü Udinese'ye karşı oynanan maçın ilk golünü atarak bu mücadeleye katkı sağladı. Gol üç aşamada geldi. İlkinde, serbest vuruş kararı verilmesinin ardından Udinese hazırlıksız yakalanırken Pulisic ve Luka Modric'in durumu fark etmesi vardı. İkincisi, Pulisic'in Modric'in savunma arkasına gönderdiği topu kusursuz biçimde kontrol etmesiydi. Üçüncüsü ise bu üç aşamanın en kolayı olan gol vuruşuydu.

    Serie A'daki ABD Milli Takımı yıldızları ve temsil ettikleri kulüpler için iyi bir gündü.

  • Middlesbrough fırtına gibi eserken Morris başrolü oynadı

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    Action Plus

    Aidan Morris, Middlesbrough'nun Championship'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

    Middlesbrough, Bolton Wanderers karşısında fırtına gibi esti. Bolton'da oynanan maç 5-1 sona erdi. Ev sahibi taraftarlar için ağır bir yenilgiydi.

    Middlesbrough içinse takımın Amerikalı yıldızları da dahil olmak üzere harika bir gündü.

    Amerikalılar arasında en iyi performansı, Middlesbrough'un beş golünden ilkini atan Aidan Morris sergiledi. Sık sık yaptığı gibi orta sahayı yöneten Morris, girdiği dört ikili mücadelenin tamamını kazanırken savunma istatistiklerinde de öne çıktı. Elbette yalnız değildi; orta sahadaki partneri Sebastian Berhalter da sahanın merkezinde sağlam bir performans gösterdi. Max Arfsten ise son bölümde 21 dakika süre alarak farklı galibiyetin tadını çıkardı.

    Bu galibiyetle Middlesbrough, Championship'te iki puan farkla zirvede yer aldı. Farklı skor sayesinde averajda da avantaj elde etti. Middlesbrough yoluna rahat bir şekilde devam ederken cuma günü, ABD Erkek Millî Takımı açısından öne çıkan isim Morris'ti.

  • Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar

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    PsnewZ

    Tim Weah, Marsilya için kritik bir gol atarken Tyler Adams ve Bournemouth, Manchester United'a ağır bir yenilgi yaşattı.

    + Tim Weah, Marsilya'nın Le Havre'ı karşılıklı gollere sahne olan maçta 4-3 yenmesine bir golle katkı sağladı.

    + Tyler Adams'ın formasını giydiği Bournemouth, Manchester United'ı 3-0 yenerek Old Trafford'daki krizi derinleştirdi.

    + Antonee Robinson, Fulham'ın Coventry City karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette 90 dakika oynadı.

    + Chris Richards 90 dakika sahada kalırken Crystal Palace, Newcastle'a 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

    + Bayer Leverkusen için kötü bir gündü: Hoffenheim'a 3-0 yenildi. Malik Tillman 49 dakika oynadı.

    + Gio Reyna ve Starsbourg da Rennes karşısında zorlandı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

    + Sergino Dest'in formasını giydiği PSV, Feyenoord ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, Eredivisie şampiyonluk yarışını daha da ilginç hâle getirdi.

    + Brenden Aaronson'ın formasını giydiği Leeds United, Sunderland deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçta ihtiyacı olan golü bulamadı.

    + Cole Campbell, Elversberg'in RB Leipzig'e 4-0 yenildiği maçın son sekiz dakikasında oynadı.

    + Mark McKenzie'nin formasını giydiği Toulouse, Troyes ile golsüz berabere kaldığı maçta kalesini gole kapattı.

    + George Campbell, Preston North End deplasmanında 1-1 berabere kalan West Brom'a kaptanlık yaptı.

    + Stoke'ta Jack McGlynn sağ kanatta, Luca Bombino ise sol bekte ilk 11'de başladı. Her ikisi de Bristol City ile evlerinde golsüz berabere kaldıkları maçta 90 dakika oynadı.

    + Santiago Castaneda, Paderborn'un Hamburg'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika oynadı.

    + Charlie Kelman, Charlton adına bir gol attı ancak bu gol, Norwich karşısındaki 3-1'lik yenilgiyi önlemeye yetmedi.

    + Cameron Carter-Vickers, Celtic'in Hibernian'ı 2-1 yendiği maçın son 17 dakikasında oynadı.