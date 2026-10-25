Goller, goller ve daha fazla gol. Yurt dışında forma giyen bir ABD erkek millî takımı yıldızıysanız, gol atma fırsatınız vardı.
Gollerin bazıları Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tim Weah gibi tanıdık isimlerden geldi. Üçü de Avrupa'nın önde gelen liglerinde alınan ses getiren galibiyetlerde belirleyici rol oynadı. Bu üç oyuncu da uzun süredir bu seviyede oynuyor. Golleriyle öne çıktıkları ilk hafta sonu bu değildi.
Ancak bir ABD erkek millî takımı yıldızı için ilkti. Alex Freeman, La Liga'daki ilk golünü atarak Villarreal'in galibiyetine katkı sağladı. Şaşırtıcı biçimde, gol atan sağ bekler yalnızca Freeman ve Weah değildi. Joe Scally de haftanın göze en hoş gelen golüne imza atarak hücumdaki yükselişini sürdürdü.
GOAL, Avrupa genelinde atılan gollerin damga vurduğu bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalıların performanslarına göz atıyor...