Alex Freeman'ın yükselişinin bir anda gerçekleşmediği, istikrarlı biçimde sürdüğü anlaşılıyor. Üstelik bu yükseliş hâlâ devam ediyor.

Freeman, cumartesi günü La Liga'daki ilk golünü atarak bir kez daha önemli bir ana imza attı. Valencia karşısında Villarreal'in olaylı bir galibiyet aldığı maçta kritik beraberlik golünü kaydetti. Takımı 1-0 gerideyken yaptığı kusursuz kafa vuruşuyla skoru eşitleyen Freeman, Villarreal'in bir gol daha attığı ve iki takımdan birer oyuncunun kırmızı kart gördüğü geri dönüşü başlattı.

Gol güzeldi elbette, ancak genç bek için bu, giderek iyileşen performanslar zincirinin son halkasıydı. Millî maç arası boyunca ABD Milli Takımı'nda öne çıkan Freeman, kısa süre sonra Real Madrid yıldızı Yan Diomande'ye karşı yaptığı kritik müdahalede hızının neler sağlayabileceğini gösterdi. Şimdi de profesyonel kariyerinin en hareketli ayına bir gol ekledi.

Bu ayki performansına bakılırsa en iyisi henüz gelmedi. Freeman gelişimini sürdürüyor ve bu hafta sonu yaşadığı önemli an da bunun bir başka kanıtı.