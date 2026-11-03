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USWNT Abroad GFX 1-1GOAL

Yurt dışındaki ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları: Sam Coffey'nin dönüşü Manchester City'nin şampiyonluk mücadelesine güç katarken Lily Yohannes Şampiyonlar Ligi'nde nefis bir gol attı

Sam Coffey sonunda Manchester City formasıyla geri döndü, Alyssa Thompson oyuna sonradan girip yıldızlaştı, Phallon Tullis-Joyce kalesini gole kapattı ve Emily Fox, Arsenal formasıyla ikinci yarıda etkileyici bir performans sergiledi.

Çeviri:

  • Sam Coffey'nin bekleyişi sona erdi. Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin sezon başlangıcında forma giyemeyen USWNT'li orta saha oyuncusu, sonunda sahalara döndü. Geri dönüşü, Avrupa'da mücadele eden Amerikalılar açısından en sevindirici gelişmelerden biriydi. Ancak dikkat çeken tek isim o değildi.

    Manchester United'da Phallon Tullis-Joyce kalesini gole kapattı. Alyssa Thompson ve Emily Fox ise devre arasından sonra oyunun ne kadar değişebileceğini gösterdi. Thompson'ın akıllı ve öngörülemez koşuları, yedek kulübesinden oyuna girerek Chelsea'ye hareket getirdi. WSL sezonuna yavaş başlayan Arsenal ivme kazanmaya çalışırken Fox da hücumda bir başka tehdit oluşturdu.

    Bu arada Lily Yohannes, tekrar izlemeye değer bir ana imza attı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı uzak mesafeden attığı olağanüstü gol, USWNT'nin yurt dışında oynayan futbolcularının umut veren performanslarına etkileyici bir bireysel an daha ekledi.

    GOAL, Amerikalıların Avrupa'daki performanslarına yakından bakıyor...

  • Sam Coffey geri dönüyor

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey, Manchester City formasıyla 58. dakikada oyuna girdi.

    Manchester City, pazar günü WSL'de yeniden liderliğe yükselirken zirvedeki yerini korumasına yardımcı olabilecek bir orta saha oyuncusuna da kavuştu. Coffey, London City Lionesses karşısında 2-1 kazanılan maçın 59. dakikasında oyuna girdi ve sakatlığını atlattıktan sonraki ilk maçında yarım saatten biraz fazla süre aldı.

    Bu galibiyetle City 22 puana ulaştı ve tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Coffey, hâlihazırda formda olan takıma tecrübe ve savunma disiplini katıyor. Oyunun temposunu belirleme becerisi de şampiyonluk mücadelesi veren City'ye maçları kontrol etmek için bir başka seçenek sunuyor.

    ABD Kadın Millî Takımı için de orta sahanın kilit isimlerinden birini yeniden sahada görmek sevindiriciydi. Coffey'nin dönüşü ilk adım; sırada maç kondisyonunu yeniden kazanması ve düzenli olarak süre alması var.

  • Süper yedek Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Chelsea formasıyla 62. dakikada oyuna giren Alyssa Thompson, takımının Charlton’ı 6-0 yenmesine katkı sağladı.

    62. dakikada Nathalie Björn'ün yerine oyuna giren Thompson, Chelsea'nin hücumuna yeni bir tehdit kattı ve gol atmaya çok yaklaştı. Charlton kalecisi Anna Koivunen'in etkili kurtarışı, onun hareketli kısa süreli performansını golle taçlandırmasını engelledi.

    Golleriyle öne çıktığı ilk sezonunun ardından Thompson, yaratıcılığını da daha fazla gösteriyor. Bu sezon WSL'de şimdiden üç asist yapan oyuncu, sekiz maç sonunda Manchester City ile 22 puanda eşit durumda bulunan Chelsea'ye gole ulaşmak için bir başka seçenek sunuyor.

    Emma Hayes ve ABD Kadın Milli Takımı açısından Thompson'ın Chelsea'nin ilk 11'indeki yeri, tablonun yalnızca bir parçası. ABD'nin güvenilir hücum seçeneklerine ihtiyacı var. Thompson'ın ister ilk 11'de ister sonradan oyuna girerek düzenli katkı sağlaması, daha büyük bir rol üstlenme şansını artıracaktır.

  • Emily Fox, Arsenal'ı kurtarabilir mi?

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox ve Arsenal, sezonun dördüncü beraberliğini aldı.

    Fox, Arsenal’ın Aston Villa karşısında beraberliği yakalamasına yardımcı olduktan sonra galibiyet golü için de çabaladı. İkinci yarıda oyuna giren ABD Kadın Milli Takımı beki, Arsenal’ın beraberlik golüne katkıda bulundu ve son bölümde Caitlin Foord ile Ona Batlle için gol fırsatları yaratılmasına yardımcı oldu. Ancak ikisi de son vuruşu yapamadı.

    Bu beraberliğin ardından Arsenal, sekiz maçta topladığı 10 puanla WSL’de yedinci sırada kaldı. Takımın iki galibiyeti, dört beraberliği ve iki yenilgisi var. Çıkış arayan Arsenal için bu, kaçırılan bir başka fırsattı. Fox savunmadan hücuma tehdit kattı ancak Arsenal’ın sıralamada yükselmesi için bu umut verici pozisyonları daha sık gole çevirmesi gerekiyor.

    Fox’un performansı, yaşanan hayal kırıklığına rağmen umut verdi. Savunmadaki güvenilirliği uzun süredir Arsenal ve ABD Kadın Milli Takımı için değerli bir özellik. Bu maçta hücuma sağlayabileceği desteği de gösterdi. Kendisi nadiren gol atsa da takım arkadaşlarını gol atabilecekleri pozisyonlara sokabiliyor.

  • Manchester United ve Phallon Tullis-Joyce gelişim gösteriyor

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce hafta sonu kalesini gole kapattı.

     Tullis-Joyce, Everton'a gol izni vermemek için akrobatik yeteneklerini konuşturmak zorunda kaldı. Eski Manchester United savunma oyuncusu Hannah Blundell'in üst köşeye gönderdiği şutu Amerikalı kaleci, gol yemeden tamamladığı bu maçın en dikkat çekici kurtarışıyla çıkardı.

    Tullis-Joyce üst üste ikinci maçında da kalesini gole kapatarak WSL puan tablosunda yükselmeye çalışan United'a savunmada istikrar sağladı. Üç galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyetle beşinci sırada bulunan United için rakiplerine gol izni vermemek, üzerine inşa edebileceği bir temel oluşturuyor.

    ABD Kadın Milli Takımı açısından Tullis-Joyce'un İngiltere'deki istikrarlı performansı, olağanüstü kurtarışlar yapabilmesi kadar umut verici. Bu performansını sürdürmesi, ayaklarını iyi kullanması ve doğru kararlar vermesiyle birlikte, milli takımın kaleci planlarındaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacak.

  • Lily Yohannes uzaktan golü buldu

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    Görsel altı: Lily Yohannes, OL Lyonnes'un Inter Milan'ı 6-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında uzak mesafeden harika bir gol attı.

    Yohannes fırsatı gördü ve şut çekmekten çekinmedi. Inter Milan kalecisinin kalesinden uzaklaştığını fark eden ABD Kadın Milli Takımı orta saha oyuncusu, yaklaşık 40 metreden attığı muhteşem golle OL Lyonnes'u çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 kazanacağı maçın 59. dakikasında 3-0 öne geçirdi. Geçen sezon aynı turnuvada St. Pölten'e karşı benzer bir gol atan Amerikalı oyuncu için bu tanıdık bir sahneydi. Gol, orta sahadan yaratabildiği tehdidi bir kez daha gösterdi.

    Yohannes, cumartesi günü Montpellier karşısında ligde alınan 5-2'lik galibiyette de ikinci yarıda forma giydi. Lyon 1-0 gerideyken devre arasında oyuna alınan dört oyuncudan biriydi. Konuk ekip ikinci yarıda beş gol atarak maçı çevirdi ve Fransa'daki liderliğini korudu. ABD Kadın Milli Takımı açısından bu, muhteşem bir Avrupa golünden ligdeki bir geri dönüşe katkı sunmaya kadar farklı durumlarda deneyim kazanan orta saha oyuncusu için umut verici bir haftaydı.