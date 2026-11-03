Sam Coffey'nin bekleyişi sona erdi. Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin sezon başlangıcında forma giyemeyen USWNT'li orta saha oyuncusu, sonunda sahalara döndü. Geri dönüşü, Avrupa'da mücadele eden Amerikalılar açısından en sevindirici gelişmelerden biriydi. Ancak dikkat çeken tek isim o değildi.

Manchester United'da Phallon Tullis-Joyce kalesini gole kapattı. Alyssa Thompson ve Emily Fox ise devre arasından sonra oyunun ne kadar değişebileceğini gösterdi. Thompson'ın akıllı ve öngörülemez koşuları, yedek kulübesinden oyuna girerek Chelsea'ye hareket getirdi. WSL sezonuna yavaş başlayan Arsenal ivme kazanmaya çalışırken Fox da hücumda bir başka tehdit oluşturdu.

Bu arada Lily Yohannes, tekrar izlemeye değer bir ana imza attı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı uzak mesafeden attığı olağanüstü gol, USWNT'nin yurt dışında oynayan futbolcularının umut veren performanslarına etkileyici bir bireysel an daha ekledi.

GOAL, Amerikalıların Avrupa'daki performanslarına yakından bakıyor...