Yurt dışındaki ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları: Lily Yohannes ligdeki ilk golünü attı, Phallon Tullis-Joyce Manchester United'da yıldızlaştı, Alyssa Thompson ise Chelsea'yi ateşlemekte zorlandı

ABD Kadın Milli Takımı için zaman daralıyor. Takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için iki hafta sonra Concacaf W Şampiyonası çeyrek finalinde El Salvador ile karşılaşacak.

Ancak Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (NWSL), Kadınlar Süper Ligi (WSL) ve Fransa’nın en üst ligi tüm hızıyla devam ederken ABD Kadın Milli Takımı’nın kampı öncesinde dinlenmeye pek vakit yok. Kulüplerde hâlâ oynanacak maçlar var ve Avrupa’daki birçok Amerikalı oyuncu performansıyla dikkat çekiyor.

Sezon başını sakatlık nedeniyle kaçıran Sam Coffey, Manchester City’de top kazanmadaki üstünlüğünü yeniden göstermeye başladı. ABD orta sahasının değişmez isimlerinden biri olan Coffey oyuna sonradan girse de takımın temposunu belirliyor ve müdahaleleriyle top kazanıyor. Manchester City ise WSL’deki liderliğini koruyor.

Manchester City’nin hemen arkasında, Alyssa Thompson’ın gole yaklaştığı Chelsea var. Thompson bu sezon daha çok maçların ikinci yarılarında görev aldı. Gol atamadığı zamanlarda bile Chelsea’nin güçlü hücum hattı için fırsatlar yaratıyor.

Diğer yandan Phallon Tullis-Joyce, Manchester United formasıyla kalesini gole kapattı. Emily Fox, Arsenal’ın Liverpool karşısındaki 2-1’lik galibiyetinde her zamanki gibi istikrarlı ve disiplinli bir performans sergiledi. Lily Yohannes ise Lyon için yine harika bir gol attı.

GOAL, ABD Kadın Milli Takımı’nın yıldızlarının yurt dışındaki performanslarına göz atıyor...