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Yurt dışındaki ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları: Lily Yohannes ligdeki ilk golünü attı, Phallon Tullis-Joyce Manchester United'da yıldızlaştı, Alyssa Thompson ise Chelsea'yi ateşlemekte zorlandı

Lily Yohannes gol atıyor, Sam Coffey ritmini buluyor ve Phallon Tullis-Joyce yine parlıyor; Alyssa Thompson çıkış ararken Emily Fox, Arsenal'da istikrarlı performansını sürdürüyor.

Çeviri:

  • ABD Kadın Milli Takımı için zaman daralıyor. Takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için iki hafta sonra Concacaf W Şampiyonası çeyrek finalinde El Salvador ile karşılaşacak.

    Ancak Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (NWSL), Kadınlar Süper Ligi (WSL) ve Fransa’nın en üst ligi tüm hızıyla devam ederken ABD Kadın Milli Takımı’nın kampı öncesinde dinlenmeye pek vakit yok. Kulüplerde hâlâ oynanacak maçlar var ve Avrupa’daki birçok Amerikalı oyuncu performansıyla dikkat çekiyor.

    Sezon başını sakatlık nedeniyle kaçıran Sam Coffey, Manchester City’de top kazanmadaki üstünlüğünü yeniden göstermeye başladı. ABD orta sahasının değişmez isimlerinden biri olan Coffey oyuna sonradan girse de takımın temposunu belirliyor ve müdahaleleriyle top kazanıyor. Manchester City ise WSL’deki liderliğini koruyor.

    Manchester City’nin hemen arkasında, Alyssa Thompson’ın gole yaklaştığı Chelsea var. Thompson bu sezon daha çok maçların ikinci yarılarında görev aldı. Gol atamadığı zamanlarda bile Chelsea’nin güçlü hücum hattı için fırsatlar yaratıyor.

    Diğer yandan Phallon Tullis-Joyce, Manchester United formasıyla kalesini gole kapattı. Emily Fox, Arsenal’ın Liverpool karşısındaki 2-1’lik galibiyetinde her zamanki gibi istikrarlı ve disiplinli bir performans sergiledi. Lily Yohannes ise Lyon için yine harika bir gol attı.

    GOAL, ABD Kadın Milli Takımı’nın yıldızlarının yurt dışındaki performanslarına göz atıyor...

  • Yohannes'ten bir kez daha gollü performans

    Lily Yohannes

    Yohannes, hafta sonu OL Lyonnais adına 45. dakikada gol attı.

    Yohannes, hafta sonu Fransa Première Ligue'de RC Lens'i 7-1 mağlup eden OL Lyonnes formasıyla bir kez daha umut verici bir performans sergiledi ve sezonun ilk lig golünü attı.

    Genç orta saha oyuncusu, devre arasından hemen önce Damaris Egurrola'nın iyi yerleştirilmiş ortasına yükselip yaptığı kafa vuruşuyla skoru 5-1'e getirdi.

    67. dakikaya kadar sahada kalan Yohannes'in takımının aldığı farklı galibiyet, bir iç saha şampiyonluğu daha hedefleyen Lyon'un ligin zirvesindeki takımlar arasında yerini korumasını sağladı.

    Hücum yönü güçlü orta saha oyuncusu için bu performans, ABD Kadın Millî Takımı'nda ilk 11'de yer alma mücadelesinde bir başka olumlu adım oldu. Dünya Kupası'nın düzenleneceği yıl yaklaşırken bu tür performanslar, kadrodaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olabilir.

  • İkinci yarıdaki Thompson

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson, Chelsea adına 54. dakikada oyuna girdi.

    Thompson, pazar günü Chelsea adına etkisini yedekten oyuna girerek göstermeye çalıştı. Everton karşısında 55. dakikada Baltimore’un yerine sahaya çıktı ancak hücumun son bölümünde alışıldık etkisini göstermekte zorlandı.

    Chelsea, 28. dakikada öne geçti ancak beş dakika sonra gelen bir kendi kalesine golle Everton eşitliği sağladı. 1-1’lik beraberlik, Chelsea’nin ligdeki üst üste galibiyet serisini sona erdirdi ve Manchester City’nin WSL puan tablosunda farkı iki puana çıkararak liderliğe yerleşmesini sağladı.

    Thompson’ın önündeki hedef, Chelsea’nin ilk 11’inde daha düzenli yer bulmak. Kulüpteki ilk sezonunda sık sık ilk 11’de forma giyip takımın önde gelen golcülerinden biri olduktan sonra, rekabetin yoğun olduğu kadroda yeniden aynı etkiyi yaratmak istiyor.

    Hızı ve savunmacıların üzerine gidebilmesi en güçlü özelliklerinden ikisi, ancak bu seviyede hücumdaki son dokunuş da önemli. Thompson’ın Chelsea’nin galibiyet golünü bulmasına yardımcı olmak için yarım saatten fazla zamanı vardı fakat beklenen gol gelmedi. ABD kadın millî takımında kanatta ilk 11’de oynama şansı da hâlâ ortadayken, önündeki haftalarda uğruna mücadele edeceği çok şey var.

  • Tullis-Joyce kalesini gole kapattı

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce ve Manchester United, Aston Villa karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti.

    Phallon Tullis-Joyce, pazar günü Aston Villa karşısında alınan 1-0’lık galibiyete dört kurtarışla katkıda bulunarak Manchester United’ın en önemli isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Kaleci, Villa’nın ikinci yarıdaki en etkili olduğu bölümde önce Amalie Vangsgaard’ın şutunu harika bir kurtarışla çıkardı, ardından Oriane Jean-François’nın şutunu parmaklarının ucuyla önledi. Bu, WSL’de üst üste ikinci kez kalesini gole kapattığı maçtı ve United baskı altındayken takım için ne kadar değerli olduğunu gösteren bir başka performanstı.

    United, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve ligdeki son beş maçının üçünde gol yemedi. Tullis-Joyce bu seride önemli rol oynadı. İstikrarlı performansı, Emma Hayes’e üzerinde düşünecek çok şey sunmalı.

    Dünya Kupası elemeleri öncesindeki bir sonraki ABD Kadın Millî Takımı kampı yaklaşırken Tullis-Joyce, ilk 11’de forma giyme iddiasını güçlendiriyor. Düzenli oynama süresi, gol yemeden tamamladığı maçlar ve takımının en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yaptığı kurtarışlar, ona üzerine koyabileceği sağlam bir temel sağlıyor.

  • Coffey yeniden ritmini buluyor

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey, 7 Kasım'da West Ham'a karşı oynanan maçın 61. dakikasında Manchester City adına oyuna girdi.

    Coffey’nin hem ABD Kadın Millî Takımı hem de Manchester City için önemi, oyunun temposunu belirlemekle sınırlı değil. Savunmaya kattığı istikrar, fizik gücü ve saha içindeki sözlü liderliği, onu orta sahanın kilit isimlerinden biri yapıyor. Geçen sezonun son bölümünü ve bu sezonun başlangıcını kaçırdıktan sonra sahalara dönüp oynama süresini artırması, iki takım için de büyük önem taşıyor.

    Coffey, City’nin West Ham karşısında aldığı farklı 5-0’lık galibiyette 61. dakikada oyuna girdi ve takımının orta sahadaki kontrolünü sürdürmesine yardımcı oldu. Her zamanki top kazanma becerisini ve topa sahipken sergilediği soğukkanlılığı ortaya koyarak City’nin bir başka net galibiyeti tamamlamasına katkı sağladı.

    Henüz daha düzenli olarak ilk 11’de oynama hedefine ulaşmaya çalışsa da aldığı bu süreler cesaret verici bir adım. Bir sonraki millî takım kampı yaklaşırken sağlıklı bir Coffey’nin kulüp düzeyinde ritmini bulması, ABD Kadın Millî Takımı için iyi haber.

    City ise şampiyonluğunu koruma mücadelesine etkileyici bir başlangıç yaptı. Dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan toplayan ekip, WSL puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve Chelsea’nin iki puan önünde bulunuyor.